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Себальос: «„Реал“ должен завершить сезон как можно выше в таблице»

вчера, 20:42
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал победу над «Сельтой».

Важно, что мы взяли три очка. Мы не должны слишком далеко отпускать наших конкурентов. Зидан? Безусловно, были внесены некоторые изменения в состав, но самое главное, что мы добыли сегодня победу. У нас есть четкая цель на остаток сезона. Впереди десять игр, в которых мы должны взять максимальное количество очков. Мы должны завершить сезон как можно выше в турнирной таблице.

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   274 / 1092
сегодня в 09:50
Себальос: «„Реал“ должен завершить сезон как можно выше в таблице»

Ага, где-то за Леганесом =)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   1042 / 1092
сегодня в 07:48
Ваши конкуренты Атлетико и Хетафе.
дурман
дурман
   321 / 1092
вчера в 22:30
Прииерно на 7
Agamaga
Agamaga
   308 / 1092
вчера в 21:58
И ниже Барселоны!
cevin cigan
cevin cigan
   39 / 1092
вчера в 20:50
По всей логике,вы должны в этих десяти матчах набрать тридцать очей! Нет ничего невозможного,ведь с барсуками и матрасами уже не играть,а остальных вы обязаны об хрен разбить!
Пулково-2
Пулково-2
   280 / 1092
вчера в 20:47
Этого все хотят.
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