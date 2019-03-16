Себальос: «„Реал“ должен завершить сезон как можно выше в таблице»

Полузащитник «Реала» Дани Себальос прокомментировал победу над «Сельтой».

Важно, что мы взяли три очка. Мы не должны слишком далеко отпускать наших конкурентов. Зидан? Безусловно, были внесены некоторые изменения в состав, но самое главное, что мы добыли сегодня победу. У нас есть четкая цель на остаток сезона. Впереди десять игр, в которых мы должны взять максимальное количество очков. Мы должны завершить сезон как можно выше в турнирной таблице.