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Аджоев: «Понимали, что сегодня нужно брать три очка в игре с „Енисеем“»

вчера, 22:27
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды над «Енисеем».

Сейчас, безусловно, преобладают позитивные эмоции. Добились положительного результата. Впервые после зимней паузы мы играли на своём стадионе в Туле. Очень хотелось порадовать болельщиков, и это удалось сделать. Спасибо всем, кто поддерживал нас! Понимали, что нужно обязательно брать три очка. В этом состояла главная задача сегодня. Здорово, что благодаря двум блестящим голам одержали закономерную и убедительную победу.

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Все комментарии
time out
time out
   92 / 1092
сегодня в 08:01
А если не рассчитывать на 3 очка в матче, то нечего и выходить.
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 07:42
Договорняк скатали.
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 1092
сегодня в 07:31
Победили на классе.
minai
minai
   373 / 1092
сегодня в 02:12
Я за Арсенал, но снимаю шляпу перед Енисеем. Парни бились отчаянно, удачи вам, ребята.
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1092
вчера в 22:51
Арсенал с победой .
Ангарск-81
Ангарск-81
   183 / 1092
вчера в 22:33
Енисей выживет, место цска в фнл
ermak6848
ermak6848
   219 / 1092
вчера в 22:32
Молодцы пушкари !!!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   66 / 1092
вчера в 22:32
А что, можно было другое понимать?
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