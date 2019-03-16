Аджоев: «Понимали, что сегодня нужно брать три очка в игре с „Енисеем“»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу команды над «Енисеем».

Сейчас, безусловно, преобладают позитивные эмоции. Добились положительного результата. Впервые после зимней паузы мы играли на своём стадионе в Туле. Очень хотелось порадовать болельщиков, и это удалось сделать. Спасибо всем, кто поддерживал нас! Понимали, что нужно обязательно брать три очка. В этом состояла главная задача сегодня. Здорово, что благодаря двум блестящим голам одержали закономерную и убедительную победу.