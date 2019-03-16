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Щесны: «На моей свадьбе Уилшир так напился, что уснул в кустах»

вчера, 20:10

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал историю о его друге, хавбеке «Вест Хэма» Джеке Уилшире.

Он мой лучший друг - наравне с Крыховяком. На моей свадьбе он сильно напился. Мы повсюду его искали и нашли спящим в кустах.

Джек - один из самых больших талантов, которых я встречал. Но из-за травм он играет в «Вест Хэме», а не в большом европейском клубе.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   416 / 1092
сегодня в 09:04
С каждым такое бывает
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 06:41
Друга так не выдают.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   358 / 1092
сегодня в 05:03
Иметь таких друзей - врагов не надо.
Sunny.
Sunny.
   163 / 1092
сегодня в 04:04
Бадр:"На моей свадьбе Рональду так напился, что проснулся с зудящим задом в кустах"
Аха-ха)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   137 / 1092
сегодня в 00:19
Бывает! Дело молодое!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   1076 / 1092
вчера в 22:50
С невестой?
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Великий Князь
   14 / 1092
вчера в 22:44
бартомеу: После матча с Лионом я так напился, что чакыр разбудил меня золотым дождём, а я думал, что это ещё шампанское
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Санкт-Ватутинки
   14 / 1092
вчера в 22:42
А промес жену избивает, после чего пролетают Стандардам и Славиям! Гыгыгы!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Великий Князь
   14 / 1092
вчера в 22:42
МУХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
Agamaga
Agamaga
   308 / 1092
вчера в 22:06
Скоро пойдут откровения игроков туринских как у них 25алду любит проводить больше времени перед зеркалом.
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   747 / 1092
вчера в 21:30
Я однажды так напилась в Брянске что проснулась в Париже и больше не пила, чтобы ненароком не проснуться в Брянске.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   79 / 1092
вчера в 21:16
Уилшир напился, а стыдно за тарасовских.
311
311
   58 / 1092
вчера в 21:15
Слабачок! Аршавина надо было звать, показал бы мастер-класс с двух рук!)
alex074
alex074
   858 / 1092
вчера в 21:12
Не хорошо и не порядочно выносить личные моменты жизни на всеобщее обозрение. Автора это не красит.
DXTK
DXTK
   153 / 1092
вчера в 21:03
на утро:
Уилкшир - Войцех Я Алкач?
Щесны - Алкач Алкач.
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1092
вчера в 21:03
на то и свадьба
1-й парень
1-й парень ответил Великий Князь
   68 / 1092
вчера в 20:44
Месси:"На моей свадьбе я так напился, что проснулся с больным задом в кустах" Аха-ха)
Да ладно, это кристина была.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   143 / 1092
вчера в 20:41
    Великий Князь
    Великий Князь
       50 / 1092
    вчера в 20:40
    Месси:"На моей свадьбе я так напился, что проснулся с больным задом в кустах"
    Аха-ха)
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       22 / 1092
    вчера в 20:37
    А бомжи, после того как накидаются, не в кустах мирно спят, а за рулём по городу гоняют, рассекая через двойные сплошные! Стыдно за них!
    пeрдун из Тарасовки
    пeрдун из Тарасовки
       414 / 1092
    вчера в 20:34
    На моей свадьбе спартачи так напились, что проснулись у Бориса ！
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       66 / 1092
    вчера в 20:29
    В тарасовке каждый день такое после баньки, просто привыкли все и даже внимания не обращают.
    lobsterdam
    lobsterdam
       311 / 1092
    вчера в 20:18
    Они вместе гоняли за канониров, вот и подружились крепко. Все мы люди, все человеки!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответил Аксинья
       205 / 1092
    вчера в 20:18
    С кем???
    )) Мона не одного его нашли в кустах?))
    Вот зачем одному лезть в кусты?)
    Аксинья
    Аксинья
       42 / 1092
    вчера в 20:11
    С кем???
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