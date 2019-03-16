Щесны: «На моей свадьбе Уилшир так напился, что уснул в кустах»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны рассказал историю о его друге, хавбеке «Вест Хэма» Джеке Уилшире.
Он мой лучший друг - наравне с Крыховяком. На моей свадьбе он сильно напился. Мы повсюду его искали и нашли спящим в кустах.
Джек - один из самых больших талантов, которых я встречал. Но из-за травм он играет в «Вест Хэме», а не в большом европейском клубе.
Аха-ха)
Аха-ха)
Уилкшир - Войцех Я Алкач?
Щесны - Алкач Алкач.
Уилкшир - Войцех Я Алкач?
Щесны - Алкач Алкач.
Аха-ха)
Аха-ха)
Вот зачем одному лезть в кусты?)
Вот зачем одному лезть в кусты?)