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Фанаты «Зенита» подвесили чучело свиньи перед матчем со «Спартаком»

вчера, 17:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Болельщики «Зенита» в преддверии матча со «Спартаком» опубликовали фотографию с повешенной куклой - чучелом свиньи, одетой в футболку московского клуба. Судя по фотографии, инсталляция появилась на одной из железнодорожных станций

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» сегодня сыграют на стадионе «Открытие Арена» в рамках 20-го тура РПЛ.

Чучело свиньи

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
   444 / 1120
вчера в 22:03
Аххахахах
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 19:55
А где ссылка?
Charismatic
Charismatic
   605 / 1120
вчера в 19:43
Животные подвесили чучело. Какая ирония.
RIR68
RIR68 ответил cska plus
   291 / 1120
вчера в 18:51
Красиво придумали.
мы на лужниковском мосту тоже голову вывешивали. а навоз под дверями фратрии))))
над убогими глумятся все!!!!
tolctoy
tolctoy ответил Felipe Rivera CVBP
   481 / 1120
вчера в 18:50
Питер скоммуниздил эту акцию) Такое уже было, даже покруче) За полтора часа до начала матча 22-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА болельщики армейцев устроили акцию, свесив на леске с моста, находящегося рядом с метро «Спортивная», шесть настоящих свиных голов. Они находились прямо над толпой болельщиков, шедших на дерби, в течение пары минут, пока их не сняли сотрудники полиции. 2011 год, если что.
Ну болельщики меринов и бакланов одна сапога,кеда.Интеллектом лица не обременены.
40175219386
40175219386 ответил An Jo
   64 / 1120
вчера в 18:49
Питер, культурная столица, чо.
дураков везде хватает, культурная столица здесь не причём
tolctoy
tolctoy
   481 / 1120
вчера в 18:45
Я надеюсь комитет по этике отреагирует на эту мерзость.
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   982 / 1120
вчера в 18:45
Питер скоммуниздил эту акцию) Такое уже было, даже покруче)

За полтора часа до начала матча 22-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА болельщики армейцев устроили акцию, свесив на леске с моста, находящегося рядом с метро «Спортивная», шесть настоящих свиных голов. Они находились прямо над толпой болельщиков, шедших на дерби, в течение пары минут, пока их не сняли сотрудники полиции.

2011 год, если что.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   174 / 1120
вчера в 18:43
По моему, чересчур
ДСА
ДСА
   238 / 1120
вчера в 18:42
Питерское быдло приехало
МКС
МКС
   303 / 1120
вчера в 18:39
Поздравляю болельщиков культурной столицы

С очередной свинской выходкой

Впрочем, не удивили
An Jo
An Jo
   579 / 1120
вчера в 18:37
Питер, культурная столица, чо.
4RT
4RT
   373 / 1120
вчера в 18:31
Пусть покуражатся гопники перед смертью
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   197 / 1120
вчера в 18:31
Что это за свинство))))
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 18:30
Красиво придумали.
Alladins
Alladins
   101 / 1120
вчера в 18:26
И не снимать, пусть будет символом Москвы.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   22 / 1120
вчера в 18:26
Если бы спартачи подвесили бомжа, то там бы статья была уголовная!
Jake Sully
Jake Sully ответил Михаил Славнов
   190 / 1120
вчера в 18:22
А что, если в Европе это увидят?
так в Европе тоже против свиней)
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   70 / 1120
вчера в 18:20
А что, если в Европе это увидят?
Биргер
Биргер
   489 / 1120
вчера в 18:19
Экспонат для к-б музея , будет шикарно смотреться межу трофеями соли и тины
пeрдун из Тарасовки
пeрдун из Тарасовки
   143 / 1120
вчера в 18:13
Это же мясной, который сам повесился из за слабого Спартака. Я его знаю.
oncha
oncha
   282 / 1120
вчера в 18:12
В точку.
Glodor
Glodor
   83 / 1120
вчера в 18:11
Зачем так жестко с чучелом свиньи? Достаточно было в канаве оставить.
Санчо Панса
Санчо Панса
   139 / 1120
вчера в 18:10
Очень жёстко, конечно! Но вышло забавно)
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   380 / 1120
вчера в 18:08
Лишь бы адресаты бича не завалили)
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   565 / 1120
вчера в 18:07
Веселится народ перед матчем.
Balanenok
Balanenok
   79 / 1120
вчера в 18:06
Карера посмотреть приедет?
grisser
grisser
   58 / 1120
вчера в 18:05
Красиво смотрится.
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   5 / 1120
вчера в 18:05
подбросили свинью бедному локомотиву, ни за что ни про что 😅
думаю они себе ее подбросили...ждем развития событий...еще не вечер...
смещной
смещной
   410 / 1120
вчера в 18:05
Почему болельщики Зенита вывешивают чужую символику вместо своей?
Ах да- бакланы - не повод для гордости.
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