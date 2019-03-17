Фанаты «Зенита» подвесили чучело свиньи перед матчем со «Спартаком»

вчера, 17:55

Болельщики «Зенита» в преддверии матча со «Спартаком» опубликовали фотографию с повешенной куклой - чучелом свиньи, одетой в футболку московского клуба. Судя по фотографии, инсталляция появилась на одной из железнодорожных станций