Фанаты «Зенита» подвесили чучело свиньи перед матчем со «Спартаком»

Болельщики «Зенита» в преддверии матча со «Спартаком» опубликовали фотографию с повешенной куклой - чучелом свиньи, одетой в футболку московского клуба. Судя по фотографии, инсталляция появилась на одной из железнодорожных станций
Напомним, что «Зенит» и «Спартак» сегодня сыграют на стадионе «Открытие Арена» в рамках 20-го тура РПЛ.
над убогими глумятся все!!!!
над убогими глумятся все!!!!
За полтора часа до начала матча 22-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА болельщики армейцев устроили акцию, свесив на леске с моста, находящегося рядом с метро «Спортивная», шесть настоящих свиных голов. Они находились прямо над толпой болельщиков, шедших на дерби, в течение пары минут, пока их не сняли сотрудники полиции.
2011 год, если что.
За полтора часа до начала матча 22-го тура Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА болельщики армейцев устроили акцию, свесив на леске с моста, находящегося рядом с метро «Спортивная», шесть настоящих свиных голов. Они находились прямо над толпой болельщиков, шедших на дерби, в течение пары минут, пока их не сняли сотрудники полиции.
2011 год, если что.
С очередной свинской выходкой
Впрочем, не удивили
С очередной свинской выходкой
Впрочем, не удивили
Ах да- бакланы - не повод для гордости.
Ах да- бакланы - не повод для гордости.