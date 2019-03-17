Фанаты возвращают билеты на игру «Дженоа» - «Юве» из-за отсутствия Роналду

вчера, 13:23

Сообщается, что болельщики возвращают билеты на матч 28-го тура Серии А «Дженоа» - «Ювентус».

Это связано с тем, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду не примет участия в этой встрече.

Недавно стало известно, что футболист получил заслуженный отдых после хет-трика в ворота «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.