Фанаты возвращают билеты на игру «Дженоа» - «Юве» из-за отсутствия Роналду

Сообщается, что болельщики возвращают билеты на матч 28-го тура Серии А «Дженоа» - «Ювентус».
Это связано с тем, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду не примет участия в этой встрече.
Недавно стало известно, что футболист получил заслуженный отдых после хет-трика в ворота «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На матчи Юве ходят только из-за гелевого монстра, это что ж за фанаты такие, "любящие" свой клуб?)
На матчи Юве ходят только из-за гелевого монстра, это что ж за фанаты такие, "любящие" свой клуб?)