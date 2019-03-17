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Фанаты возвращают билеты на игру «Дженоа» - «Юве» из-за отсутствия Роналду

вчера, 13:23
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)2 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Сообщается, что болельщики возвращают билеты на матч 28-го тура Серии А «Дженоа» - «Ювентус».

Это связано с тем, что нападающий туринского клуба Криштиану Роналду не примет участия в этой встрече.

Недавно стало известно, что футболист получил заслуженный отдых после хет-трика в ворота «Атлетико» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
11021972 kuborin
11021972 kuborin
   838 / 1120
вчера в 21:44
РЕБЯТА ВЫ НАВЕРНОЕ ЛАТУНЫ А ПОЧЕМУ -ДА ПОТОМУ ЧТО У ЮВЕ В ИТАЛИИ САМАЯ СИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ФАНОВ И НЕ ПРОСТО ФАНОВ У НИХ ЕСТЬ ГРУППИРОВКИ УЛЬТРАС НЕ РОВНЯ НАШИМ, ПОСМОТРИТЕ FUN.JUVE И В КАКОМ ГОДУ ОБРАЗОВАЛСЯ КЛУБ И ВСЕ ПОЙМЕТЕ ВОТ ЭТО ПОДДЕРЖКА ТАК ЧТО НАМ ДО НИХ КАК ДО НЕБА А КРИРО НЕФИГ ТРОГАТЬ В ЕГО ГОДЫ ОН ЕЩЕ МОЛОДЕЦ
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил Великий Князь
   893 / 1120
вчера в 18:24
Так фанаты грифонов сдают билеты. Аха-ха)
    kust07
    kust07
       268 / 1120
    вчера в 17:24
    Итальяшки уже геями стали)) мда куда мир катится
    juvenale
    juvenale ответил ballak144
       18 / 1120
    вчера в 16:50
    да ладно уже, я как бы к нему плохо не относился, он пользу приносит КОМАНДЕ! когда престарелый Лусио из интера переходил, ты так не реагировал. перешел, пользу приносит и хорошо, каким бы он не был.
    да он к-н каталонский,какой он фанат Ювентуса
    ballak144
    ballak144 ответил Тага Дага
       292 / 1120
    вчера в 16:16
    Гейропа...одним словом.
    да ладно уже, я как бы к нему плохо не относился, он пользу приносит КОМАНДЕ! когда престарелый Лусио из интера переходил, ты так не реагировал. перешел, пользу приносит и хорошо, каким бы он не был.
    Тага Дага
    Тага Дага
       438 / 1120
    вчера в 16:00
    Гейропа...одним словом.
    la_masia
    la_masia
       274 / 1120
    вчера в 15:53
    По всей видимости такие же глоры как и князь...
    Neymar 10
    Neymar 10
       508 / 1120
    вчера в 15:32
    жалкие персофанчики . да и кому вообще хочется смотреть на команду которая ещё в первом туре выиграла чемпионат старушки италии а то и до начала . тоска смертная
    Великий Князь
    Великий Князь ответил allemz
       21 / 1120
    вчера в 15:27
    Поддержать свою любимую команду на выезде или отказаться ехать из-за Роналду - есть разница?
    Так фанаты грифонов сдают билеты. Аха-ха)
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak ответил hardpony
       117 / 1120
    вчера в 15:21
    Да ! Вот уж где действительно популярность и желание зрителей видеть на поле лучшего футболиста мира!
    barcamilan
    barcamilan
       835 / 1120
    вчера в 14:58
    вот дураки, нормальные фаны идут смотреть на свою команду а не на кристинку
    NGY
    NGY
       76 / 1120
    вчера в 14:51
    Вот еще одна причина, по которой было оправдано покупать Роналду, я думаю он уже оправдал вложенные в трансфер деньги.
    allemz
    allemz ответил Mara
       26 / 1120
    вчера в 14:40
    Игра в гостях, лооол.
    Поддержать свою любимую команду на выезде или отказаться ехать из-за Роналду - есть разница?
    hardpony
    hardpony
       230 / 1120
    вчера в 14:25
    народ ходит на Роналду. как в советском союзе ходили на Стрельцова или Яшина. Вот оно признание народное.
    Mara
    Mara ответил allemz
       493 / 1120
    вчера в 14:24
    Ахаха) На матчи Юве ходят только из-за гелевого монстра, это что ж за фанаты такие, "любящие" свой клуб?)
    Игра в гостях, лооол.
    nedved10
    nedved10
       157 / 1120
    вчера в 14:23
    Любая новость про португальца притягивает каталонских малолеток как магнит)
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
       483 / 1120
    вчера в 14:15
    Сильно...
    Каталонский_ногамяч
    Каталонский_ногамяч
       1041 / 1120
    вчера в 13:53
    Вот почему не надо верить персофанатишкам геля, вроде гуллиту и кришито
    авито
    авито
       357 / 1120
    вчера в 13:49
    Марокканский передвижной дельфинарий взял перерыв.
    ATG
    ATG
       389 / 1120
    вчера в 13:43
    какое позорище
    волгoдoн
    волгoдoн
       235 / 1120
    вчера в 13:39
    Упс) Генуэзцы хотели живого гея увидеть,но тот приболел)
    KIENDGIN 1
    KIENDGIN 1
       893 / 1120
    вчера в 13:35
    Клуб португальской принцессы..
    Гавроша
    Гавроша
       55 / 1120
    вчера в 13:34
    И за трансляцию надо деньги возвращать.
    don gandon
    don gandon
       887 / 1120
    вчера в 13:31
      allemz
      allemz
         26 / 1120
      вчера в 13:30
      Ахаха)
      На матчи Юве ходят только из-за гелевого монстра, это что ж за фанаты такие, "любящие" свой клуб?)
      kotmyshka
      kotmyshka
         240 / 1120
      вчера в 13:26
      сделал дело - гуляй смело
      Санкт-Ватутинки
      Санкт-Ватутинки
         22 / 1120
      вчера в 13:26
      Когда Молло уехал из зенита, все питерские резко сдали абонементы и билеты, а трибуны пришлось манекенами заполнять!
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