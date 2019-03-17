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«Зенит» в матче со «Спартаком» поддержат более трех тысяч болельщиков

вчера, 12:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что гостевой матч 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» посетят 3200 болельщиков питерского клуба.

Матч между командами пройдет на «Открытие-Арене» в воскресенье, начало - 19:00 мск.

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Все комментарии
Багров-брат
Багров-брат
   133 / 1120
вчера в 16:40
Скоро наступить тишина оплакивания поражения...
Свинокомплекс становится тише,
Тает быстрое время чудес...)))
Petergoff
Petergoff
   1096 / 1120
вчера в 15:08
Вперёд Зенит, Вперёд за Питер.
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 14:30
откуда стока? после последних игр,на такое убожество как зенит смотреть нереально. еще и в москву ехать ради такого зрелища. видимо всех уборщиц и дворников и прочий обслуживающий персонал с газпрома согнали,что бы создать видимость болельщиков
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил pavkur
   758 / 1120
вчера в 14:22
Это больше, чем истинных болельщиков спартака по всей стране.
...самоудовлетворение - анани...м ...в зрелом возрасте не понятен всем...особенно не ибё....ым тёткам.....
tolctoy
tolctoy
   481 / 1120
вчера в 14:09
Сколько народу приехало посмотреть на позор зинки,мало им Вильярреала.Прям мазохисты какие то.
Bjuik
Bjuik
   50 / 1120
вчера в 13:42
Зенит сегодня победит зло!
Аксинья
Аксинья ответил FROLL 001
   45 / 1120
вчера в 13:38
Не знаю как там у Степы, а у Литейного ни одного юзера нет в игноре. он сам пока в бане. Что то хочешь сказать, али о чем попросить? Говори не стесняйся. Гыгыгы
Я это знаю прекрасно, у Литейного голова работает и троллит он замечательно (я даже иногда ему лайкую), а степа кроме "Ростов в пердив" и "Ливер - Спартак 7:0", ну еще самолайков и дизлайков ничего не знает...
Всехначистуюводу
Всехначистуюводу
   1095 / 1120
вчера в 13:24
    LOpp
    LOpp ответил пeрдун из Тарасовки
       28 / 1120
    вчера в 13:19
    Привет Пикерман))
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Dlen
       88 / 1120
    вчера в 13:16
    У спартачей, самая лучшая поддержка от фанатов в РПЛ.Что там мычат бомжи,ни когда не понятно,даже на их полном стадике.А уж такую кучку юродивых,вообще не слышно будет.
    Гыгыгыгы
    FROLL 001
    FROLL 001
       88 / 1120
    вчера в 13:14
    Не кормите мазутный проект. Гыгыгы
    пeрдун из Тарасовки
    пeрдун из Тарасовки ответил LOpp
       143 / 1120
    вчера в 13:12
    привет, а после нас и выветривать бесполезно, кругом шарфы и петарды валяются
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил FROLL 001
       3 / 1120
    вчера в 13:11
    Скоро надоест ему этот убыточный мазутный проект. гыгыгы
    Но страну он знатно веселит и столько радости доставляет своими позорами :)
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       22 / 1120
    вчера в 13:10
    Нормальную массовку московская мэрия замутила! Гыгыгы!
    Dlen
    Dlen
       888 / 1120
    вчера в 13:10
    У спартачей, самая лучшая поддержка от фанатов в РПЛ.Что там мычат бомжи,ни когда не понятно,даже на их полном стадике.А уж такую кучку юродивых,вообще не слышно будет.
    Evilhuman
    Evilhuman
       17 / 1120
    вчера в 13:08
    три тысячи человек будут наблюдать такой грандиозный розовый шарфопад,эпично
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил ЦCКА навсегда
       88 / 1120
    вчера в 13:08
    Федун перевез бы свою игрушку в Африку, может что-нибудь в африканских кубках и светило бы, а то постоянные Рапиды, ПАОКи, Санкт-Галлены, да АЕКи :)
    Скоро надоест ему этот убыточный мазутный проект. гыгыгы
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Alladins
       88 / 1120
    вчера в 13:07
    После матча свиней опять накажут и стадион на следующий матч будет пустой.
    Спартачи точно пронесут файеры. Ведь они в этом законодатели моды. Да и поджигать любят федуновский самострой. Не своё блин, не жалко. Гыгыгы
    Alladins
    Alladins
       101 / 1120
    вчера в 12:58
    После матча свиней опять накажут и стадион на следующий матч будет пустой.
    LOpp
    LOpp
       28 / 1120
    вчера в 12:58
    Потом сколько после них выветривать.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил sihafazatron
       3 / 1120
    вчера в 12:58
    спартак вся африка поддержит
    Федун перевез бы свою игрушку в Африку, может что-нибудь в африканских кубках и светило бы, а то постоянные Рапиды, ПАОКи, Санкт-Галлены, да АЕКи :)
    EAGuar As
    EAGuar As
       81 / 1120
    вчера в 12:57
    3200 ? Маловато будет . Помню как в Туле столько же было .
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответил FILL3286
       442 / 1120
    вчера в 12:54
    ХАХАХАХА Опять манекены
    на Картоне? Лев дунет - поросята попрячутся)
    1 команда
    1 команда ответил FROLL 001
       115 / 1120
    вчера в 12:54
    Не знаю как там у Степы, а у Литейного ни одного юзера нет в игноре. он сам пока в бане. Что то хочешь сказать, али о чем попросить? Говори не стесняйся. Гыгыгы
    Она про 5-0 вспоминает.
    NbKA555
    NbKA555
       80 / 1120
    вчера в 12:53
    Даже фанатку забить не могут!
    FROLL 001
    FROLL 001 ответил Аксинья
       88 / 1120
    вчера в 12:52
    Степа, а чего ты меня на всех своих клонах в игнор закинул - с кем мне теперь дискутировать...Или за вчерашнюю урину Еремы ообиделся - так ее Дюкову повезли не пить, а только попробывать, вдруг Валера ему чудесного порошка подсыпал...
    Не знаю как там у Степы, а у Литейного ни одного юзера нет в игноре. он сам пока в бане. Что то хочешь сказать, али о чем попросить? Говори не стесняйся. Гыгыгы
    Aчиститель
    Aчиститель
       89 / 1120
    вчера в 12:49
    В ростове столько болельщиков на своем стадионе никогда не видели.
    Аксинья
    Аксинья
       45 / 1120
    вчера в 12:48
    Степа, а чего ты меня на всех своих клонах в игнор закинул - с кем мне теперь дискутировать...Или за вчерашнюю урину Еремы ообиделся - так ее Дюкову повезли не пить, а только попробывать, вдруг Валера ему чудесного порошка подсыпал...
    FROLL 001
    FROLL 001
       88 / 1120
    вчера в 12:48
    Матч года для свиней. Тогда как для Зенита рядовой матч погонять середняка в его логове. Гыгыгы
    oncha
    oncha
       282 / 1120
    вчера в 12:47
    Свиней будет опять в десять раз меньше.
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