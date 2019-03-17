«Зенит» в матче со «Спартаком» поддержат более трех тысяч болельщиков

вчера, 12:21

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что гостевой матч 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» посетят 3200 болельщиков питерского клуба.

Матч между командами пройдет на «Открытие-Арене» в воскресенье, начало - 19:00 мск.