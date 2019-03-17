ГлавнаяНовости

Задержано больше 10 фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

вчера, 14:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Сообщается, что полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба «Спартак» для профилактики драки перед матчем чемпионата России с «Зенитом». Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В среде фанатов «Спартака» образовался раскол по вопросу отношения к политике руководства клуба. Часть болельщиков выступает против решений руководителей «Спартака» и скандируют соответствующие речевки в ходе матчей, а также вывешивает баннеры с критикой администрации команды. Другая часть фанатов считает, что критику руководства пора прекратить. Из-за этого в ходе матча с «Зенитом» возможна драка на трибуне спартаковцев, чтобы ее не допустить, в день матча Центр противодействия экстремизму МВД задержал более 10 фанатов «Спартака».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фанаты «Зенита» подвесили чучело свиньи перед матчем со «Спартаком»
Вчера, 17:55 ФотоКомментарии44
В МВД опасаются столкновений болельщиков «Спартака» из-за Карреры
Вчера, 13:23 Комментарии95
Фанаты возвращают билеты на игру «Дженоа» - «Юве» из-за отсутствия Роналду
Вчера, 13:23 Комментарии27
«Зенит» в матче со «Спартаком» поддержат более трех тысяч болельщиков
Вчера, 12:21 Комментарии42
Болельщик «Кальяри» скончался на стадионе во время матча с «Фиорентиной»
16 марта Комментарии6
«Спартак» обратился к болельщикам
15 марта Комментарии166
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RIR68
RIR68
   291 / 1120
вчера в 18:47
на каком основании?
свободу свиньям!!!
youtomee
youtomee
   585 / 1120
вчера в 18:22
"Другая часть фанатов считает, что критику руководства пора прекратить. Из-за этого в ходе матча с «Зенитом» возможна драка на трибуне спартаковцев....." - какими же даунами надо быть)
Alprish
Alprish
   440 / 1120
вчера в 17:24
Свиньи разминаются перед грандиозным позором.
mikysss
mikysss ответил Jeck Denielse
   248 / 1120
вчера в 17:14
Долой расколы !!!!!!!! Пусть Каррера тренерует по понедельникам,средам и пятницам...... А Кононов по вторникам,четвергам и субботам.....
Да ты о чем ??? Бомжи так боятся упустить купленное чпр что уже даже перед игрой КБ типа сталкивают перед КБ и задерживают КБ, бомжи святые ... Ну не противно ли?
mikysss
mikysss
   248 / 1120
вчера в 17:12
Газпром через власти бомжей уже и так и сяк продвигает
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   758 / 1120
вчера в 16:29
...Сообщается, что полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба «Спартак»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1108173/spartak-zenit

........газпрём задействовал админресурс всех ветвей власти...благо все запитерские....
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил cska plus
   758 / 1120
вчера в 16:25
Всех в тайгу, надо очистить столицу.
...вспомнилось былое , когда конюшня всех в казармы загоняла....( при том , что из пердива не вылазила )
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   34 / 1120
вчера в 16:22
Долой расколы !!!!!!!!

Пусть Каррера тренерует по понедельникам,средам и пятницам......
А Кононов по вторникам,четвергам и субботам.....
kust07
kust07
   268 / 1120
вчера в 16:15
Бардак продолжается
Николай 86
Николай 86
   378 / 1120
вчера в 16:06
Как можно задерживать людей, которые еще ничего не совершили?)
Leningrad 84
Leningrad 84
   122 / 1120
вчера в 16:00
Странная новость (от ТАСС и тов.Акулича).
Так спрашивается, за что конкретно их задержали и что предъявили:
экстримизм (по отношению к Федуну)?
grazie100
grazie100
   219 / 1120
вчера в 15:58
Скажите за всё спасибо хозяину клуба, ему видно всё это нужно для имеджа! Да и околофутбольному бизнесу.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 15:41
Как пауки в банке грызутся со своими свиньями. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 15:35
Древняя Тарасовская поговорка!
Бьет значит Любит ))
пeрдун из Тарасовки
пeрдун из Тарасовки
   143 / 1120
вчера в 15:34
Тётку одну, в красной шляпе замели, трое омоновцев скрутили еле еле. Материлась, говорит все ответите.
Nikola45
Nikola45 ответил parallels
   9 / 1120
вчера в 15:33
щас обыщут, вынут всё, что неположено и отпустят 😅 (верим!)
Что бы все вынуть нужно медиков )) Ну хотя бы медсестер ))
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил parallels
   87 / 1120
вчера в 15:32
лопп, спартач, миаф, клоун, зуборог, семейка хряков - вы где, я за вас переживаю! антихер вообще рецидивист, уже сидел (по его собственным словам) - подозреваю, что его тоже повязали)
Это одно рыло в семи обличиях.
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   9 / 1120
вчера в 15:31
Да уберите уже всех фанатов Спартака с трибун Если есть сомнения в исходе матча Самое простое расстрелять всех фанатов Затем выписать команде "технарь" за неявку болельщиков на трибуны Ну и в довершение картины - оштрафовать клуб за "кричалки" Браво менты!!!!!
Мы только ЗА! )) Я обоими руками ))) Одно адекватное предложение )) БРАВО!!!
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 15:30
Всех в тайгу, надо очистить столицу.
Nikola45
Nikola45 ответил МКС
   9 / 1120
вчера в 15:30
Предлагаю МВД арестовать болельщиков Зенита За то, что они "ВОЗМОЖНО" ненавидят Спартак
    Nikola45
    Nikola45
       9 / 1120
    вчера в 15:28
    Я так понимаю всех пересажали? )) А кто же шарфы выкидывать будет? ))
    пeрдун из Тарасовки
    пeрдун из Тарасовки
       143 / 1120
    вчера в 15:23
    Я успел убежать, полицейский был из наших, отпустил меня.
    МКС
    МКС
       303 / 1120
    вчера в 15:20
    Предлагаю МВД арестовать болельщиков Зенита

    За то, что они "ВОЗМОЖНО" ненавидят Спартак
    Пулково-2
    Пулково-2
       191 / 1120
    вчера в 15:17
    Самых упоротых карерофилов арестовывают, чтобы карерофилов избили карерофобы.
    parallels
    parallels ответил МКС
       2 / 1120
    вчера в 15:06
    Да уберите уже всех фанатов Спартака с трибун Если есть сомнения в исходе матча Самое простое расстрелять всех фанатов Затем выписать команде "технарь" за неявку болельщиков на трибуны Ну и в довершение картины - оштрафовать клуб за "кричалки" Браво менты!!!!!
    ты из отдела пишешь? как ты спрятал телефон??
    МКС
    МКС
       303 / 1120
    вчера в 15:03
    Да уберите уже всех фанатов Спартака с трибун

    Если есть сомнения в исходе матча

    Самое простое расстрелять всех фанатов

    Затем выписать команде "технарь" за неявку болельщиков на трибуны

    Ну и в довершение картины - оштрафовать клуб за "кричалки"

    Браво менты!!!!!
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       65 / 1120
    вчера в 15:00
    Свезут на сборный пункт у мясокомбината Черкизово, убирать свиные шкуры, остальных по другим распределят.
    handreb
    handreb
       48 / 1120
    вчера в 14:57
    У каждого свина по 22 ножа, но полиция их не обнаружила.
    Sully
    Sully ответил parallels
       600 / 1120
    вчера в 14:56
    лопп, спартач, миаф, клоун, зуборог, семейка хряков - вы где, я за вас переживаю! антихер вообще рецидивист, уже сидел (по его собственным словам) - подозреваю, что его тоже повязали)
    их в Швеции пожарили))

    parallels
    parallels
       2 / 1120
    вчера в 14:55
    щас обыщут, вынут всё, что неположено и отпустят 😅 (верим!)
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100