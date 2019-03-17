Задержано больше 10 фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Сообщается, что полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба «Спартак» для профилактики драки перед матчем чемпионата России с «Зенитом». Об этом сообщили в правоохранительных органах.
В среде фанатов «Спартака» образовался раскол по вопросу отношения к политике руководства клуба. Часть болельщиков выступает против решений руководителей «Спартака» и скандируют соответствующие речевки в ходе матчей, а также вывешивает баннеры с критикой администрации команды. Другая часть фанатов считает, что критику руководства пора прекратить. Из-за этого в ходе матча с «Зенитом» возможна драка на трибуне спартаковцев, чтобы ее не допустить, в день матча Центр противодействия экстремизму МВД задержал более 10 фанатов «Спартака».
свободу свиньям!!!
свободу свиньям!!!
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1108173/spartak-zenit
........газпрём задействовал админресурс всех ветвей власти...благо все запитерские....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1108173/spartak-zenit
........газпрём задействовал админресурс всех ветвей власти...благо все запитерские....
Пусть Каррера тренерует по понедельникам,средам и пятницам......
А Кононов по вторникам,четвергам и субботам.....
Пусть Каррера тренерует по понедельникам,средам и пятницам......
А Кононов по вторникам,четвергам и субботам.....
Так спрашивается, за что конкретно их задержали и что предъявили:
экстримизм (по отношению к Федуну)?
Так спрашивается, за что конкретно их задержали и что предъявили:
экстримизм (по отношению к Федуну)?
Бьет значит Любит ))
Бьет значит Любит ))
За то, что они "ВОЗМОЖНО" ненавидят Спартак
За то, что они "ВОЗМОЖНО" ненавидят Спартак
Если есть сомнения в исходе матча
Самое простое расстрелять всех фанатов
Затем выписать команде "технарь" за неявку болельщиков на трибуны
Ну и в довершение картины - оштрафовать клуб за "кричалки"
Браво менты!!!!!
Если есть сомнения в исходе матча
Самое простое расстрелять всех фанатов
Затем выписать команде "технарь" за неявку болельщиков на трибуны
Ну и в довершение картины - оштрафовать клуб за "кричалки"
Браво менты!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=rkpVI6XY6UU