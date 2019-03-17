Задержано больше 10 фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Сообщается, что полиция задержала более 10 членов фанатского сообщества футбольного клуба «Спартак» для профилактики драки перед матчем чемпионата России с «Зенитом». Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В среде фанатов «Спартака» образовался раскол по вопросу отношения к политике руководства клуба. Часть болельщиков выступает против решений руководителей «Спартака» и скандируют соответствующие речевки в ходе матчей, а также вывешивает баннеры с критикой администрации команды. Другая часть фанатов считает, что критику руководства пора прекратить. Из-за этого в ходе матча с «Зенитом» возможна драка на трибуне спартаковцев, чтобы ее не допустить, в день матча Центр противодействия экстремизму МВД задержал более 10 фанатов «Спартака».