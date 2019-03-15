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«Спартак» обратился к болельщикам

вчера, 18:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

«Спартак» обратился к своим болельщикам в преддверии матча 20-го тура РПЛ против «Зенита». 

В своем заявлении «красно-белые» попросили фанатов соблюдать правила поведения на стадионе.

Дорогие болельщики «Спартака»!

В воскресенье нас ждет домашняя игра с «Зенитом». Проданы практически все билеты, и команда горит желанием порадовать зрителей ярким, результативным футболом.

Давайте проведем этот матч так, чтобы гордиться друг другом! Болейте за «Спартак» всей душой, но не допускайте оскорблений. Не поддавайтесь на возможные провокации.

Накануне глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об особом внимании к «Спартаку» в связи с прежними нарушениями регламента со стороны болельщиков. И в случае рецидива КДК может применить к клубу самые серьезные санкции, вплоть до проведения матча без зрителей. Напомним: в следующей домашней встрече в начале апреля «Спартак» примет ЦСКА.

Красно-белые! Соблюдайте правила поведения на стадионе и помогите команде сделать этот вечер по-настоящему праздничным!

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Все комментарии
djemStar
djemStar ответил shlomo
   561 / 1082
сегодня в 13:42
Хочется посмотреть настоящий футбол в исполнении двух лучших команд России, чтобы не было судейских ляпов, не было грубости, не было около футбольной "возни" и чтобы на стадионе была атмосфера соперничества болельщиков, а не "боевые действия"......
это тебе Краснодар - ЦСКА ждать надо
Abverin
Abverin
   109 / 1082
сегодня в 13:40
Спартак просит: "Свиньи пожалейте спартак!"
viv
viv ответил Ангел неБесГрешен
   69 / 1082
сегодня в 10:08
Да, конечно...а ещё Гинер виноват что вы опозорились с Вильярреалом...17- ой командой Ла Лиги ...))
viv
viv
   69 / 1082
сегодня в 10:07
Вопрос....вот только послушают болельщики....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   45 / 1082
сегодня в 09:24
Альфи, Фурс и Мутко тоже из питерских были. И что то не особо они следили, патамушта кабинетные у нас только конюшня...
shlomo
shlomo
   151 / 1082
сегодня в 09:22
Хочется посмотреть настоящий футбол в исполнении двух лучших команд России, чтобы не было судейских ляпов, не было грубости, не было около футбольной "возни" и чтобы на стадионе была атмосфера соперничества болельщиков, а не "боевые действия"......
Альфи
Альфи ответил Ангел неБесГрешен
   130 / 1082
сегодня в 09:17
Поздняк метаЦЦа. Раньше нужно было воспитывать. Теперь гинер проследит, шобы наказали согласно регламенту...
Вот ВАМ бы вообще не надо уже метаЦЦа, дюков проследит, чтоб вы чемпионство урвали, а ты все за конюшню переживаешь....
beefs
beefs
   240 / 1082
сегодня в 09:05
Наконец то дошло, теперь бы услышали.. .
пердун из Тарасовки
пердун из Тарасовки
   155 / 1082
сегодня в 08:30
Хороший был вечерок, ходили со всеми спартачами в баньку. Пересмотрели матч с Мурой, красота.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   45 / 1082
сегодня в 08:13
Поздняк метаЦЦа. Раньше нужно было воспитывать. Теперь гинер проследит, шобы наказали согласно регламенту...
Wolf77785
Wolf77785
   104 / 1082
сегодня в 07:49
слили бесплатно билеты, еще и просят вести нормально, знают, что после разгрома пойдут буйства
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   271 / 1082
сегодня в 07:49
Надо так-:"Кто будет на матче буянить,жечь фаеры,оскорблять кого-либо,тому штраф 500000 и отлучение от футбола сроком на 5 лет."Вот тогда эти тупицы задумаются
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   444 / 1082
сегодня в 07:43
Сами не забудьте, что на поле нужно играть.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   404 / 1082
сегодня в 07:10
Вряд ли услышат
ЮЗИК
ЮЗИК
   380 / 1082
сегодня в 06:36
Удачи спартачам!
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 06:30
Победы Спартаку
yasukuni
yasukuni
сегодня в 06:18
Гордиться "подвигами" Нольтрофеича, Татарина и безголовой курицы-иуды?! Ню-Ню! Команды НЕТ, есть шайка трусов и подлецов, желать им победы, значит поощрять трусость, подлость и холуйство. Грех такое делать.

Проведите Карреру на СВОЮ трибуну! Вот это будет поддержка.
Gahi
Gahi
   333 / 1082
сегодня в 04:54
Как бы не старались все равно найдутся те, кто захочет испортить эту игру. Будем надеятсья что праздник футбола победит. Удачи и хорошей игры.
ОПС
ОПС
   570 / 1082
сегодня в 04:37
Обращайся не обращайся, толку ноль
Арсений_88
Арсений_88
   624 / 1082
сегодня в 02:46
Надо чтобы спартак всегда играл без зрителей - федуну дешевле, не надо нанимать.
Багров-брат
Багров-брат
   157 / 1082
сегодня в 02:13
Истинным болелам "народных" этих внушений и не надобно, а вот быдловатую околофутбольную накипь, которой в стане КБ сейчас большинство, этим не пробьёшь. Им не клуб дорог, а собственная самореализация...)))
Скоро знак будет пора вывешивать: "Осторожно, бешеные свиньи!"...(((
pavkur
pavkur
   42 / 1082
сегодня в 01:32
И еще свиней нужно перед матчем проинструктировать, чтобы не гадили.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Arragon
   5 / 1082
сегодня в 00:39
Не спрашивай, набирай :)
Юрниекс
Юрниекс
   127 / 1082
сегодня в 00:17
Да че тут говорить? Сказали бы, не смейтесь над нами,мы играем,как умеем.. И все..
escudete
escudete
   806 / 1082
сегодня в 00:10
Нормальные люди итак нормально ведут себя на стадионах.
drug01
drug01
   144 / 1082
сегодня в 00:08
Все ждут результат!
Caniggia
Caniggia
   40 / 1082
вчера в 23:21
Теперь точно будут провокации.
Shamil79
Shamil79
   433 / 1082
вчера в 23:04
после "Вильярреал" Зенит может покуражиться
Jum13
Jum13
   36 / 1082
вчера в 23:03
Истерика свиней доставляет )))
Shamil79
Shamil79
   433 / 1082
вчера в 22:48
проданы все билеты закуплена вся пиротехника
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