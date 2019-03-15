«Спартак» обратился к болельщикам

«Спартак» обратился к своим болельщикам в преддверии матча 20-го тура РПЛ против «Зенита».

В своем заявлении «красно-белые» попросили фанатов соблюдать правила поведения на стадионе.

Дорогие болельщики «Спартака»!



В воскресенье нас ждет домашняя игра с «Зенитом». Проданы практически все билеты, и команда горит желанием порадовать зрителей ярким, результативным футболом.

Давайте проведем этот матч так, чтобы гордиться друг другом! Болейте за «Спартак» всей душой, но не допускайте оскорблений. Не поддавайтесь на возможные провокации.

Накануне глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об особом внимании к «Спартаку» в связи с прежними нарушениями регламента со стороны болельщиков. И в случае рецидива КДК может применить к клубу самые серьезные санкции, вплоть до проведения матча без зрителей. Напомним: в следующей домашней встрече в начале апреля «Спартак» примет ЦСКА .

Красно-белые! Соблюдайте правила поведения на стадионе и помогите команде сделать этот вечер по-настоящему праздничным!