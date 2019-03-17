«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром»

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России.
«Локомотив» и «Краснодар» имеют в своем активе по 35 очков и занимают третье и четвертое места в турнирной таблице соответственно.
Москва, стадион РЖД Арена
«Локомотив» - «Краснодар» 1:0 (0:0)
Гол: Антон Миранчук 69 (пенальти)
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Идову 46), Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук (Жемалетдинов 90+5), Антон Миранчук, Фарфан, Смолов (Эдер 90)
Главный тренер: Сёмин Юрий.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес (Вандерсон 57), Газинский, Каборе, Олссон (Сулейманов 71), Стоцкий, Классон, Скопинцев (Перейра 58)
Главный тренер: Мусаев Мурад.
Предупреждения: Каборе 63, Каборе 68
Удаление: Каборе 68
Судья: Вилков Михаил.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Ахмат» одержал победу над «Уфой».
Усталость Краснодара после Валенсии сказалась...
Но на своем поле...минимально...с помощью пенальти....- не убедительно...
Смолов как то и не собирается становится "лучшим снайпером лиги"....
Очень...плотненько идут 4 команды....после Зенита....
Концовка первенства наверно будет горячей....
Усталость Краснодара после Валенсии сказалась...
Но на своем поле...минимально...с помощью пенальти....- не убедительно...
Смолов как то и не собирается становится "лучшим снайпером лиги"....
Очень...плотненько идут 4 команды....после Зенита....
Концовка первенства наверно будет горячей....