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«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром»

вчера, 18:24
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«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Локомотив» и «Краснодар» имеют в своем активе по 35 очков и занимают третье и четвертое места в турнирной таблице соответственно.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Краснодар» 1:0 (0:0)
Гол: Антон Миранчук 69 (пенальти)

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Идову 46), Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук (Жемалетдинов 90+5), Антон Миранчук, Фарфан, Смолов (Эдер 90)
Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес (Вандерсон 57), Газинский, Каборе, Олссон (Сулейманов 71), Стоцкий, Классон, Скопинцев (Перейра 58)
Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Каборе 63, Каборе 68

Удаление: Каборе 68

Судья: Вилков Михаил.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Ахмат» одержал победу над «Уфой».

 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   105 / 1120
сегодня в 00:53
Наделся на ничью
pavkur
pavkur
   38 / 1120
вчера в 23:25
Причем здесь судья, если распиаренный Краснодар 10 игр не может победить?
Zeychba
Zeychba
   540 / 1120
вчера в 22:38
Локомотив сегодня объективно был сильнее, был свежее, атаковал острее, победа заслуженная. Паровозов поздравляю. Видимо игра в четверг забрала у нас слишком много сил, надеюсь в следующем туре прервем серию.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Robinson
   484 / 1120
вчера в 22:24
Когда уже Галицкий раскошелится на нормального тренера?
НА НОРМАЛЬНОГО СУДЬЮ
NYJ
NYJ ответил Рыжая Борода
   1036 / 1120
вчера в 22:24
Верно
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил фанат джигурды
   484 / 1120
вчера в 22:21
Болей за бомжей- они всегда играют честно!!!! А там и хостинский подтянется.
За это позорище?
NYJ
NYJ
   1036 / 1120
вчера в 22:18
Локомотив сыграл получше, в первом тайме точно. С пенальти во многом повезло, но и мяч шел в створ, вторую жк я бы не давал, тем более после удаления Локомотив стал играть хуже. Наше первенство продолжается
болельщик из глуши
болельщик из глуши ответил Bullкин
   900 / 1120
вчера в 22:16
Все прекрасно знают, что Вилков - купленная 15шка Газовика. Вот очередное доказательство. 1. Рукс была в естесственном положении. 2. Мяч бился с близкого расстояния, убрать руку не было возможности. 3. Даже если рассмотреть в этом нарушение - с х..я ли двойное наказание. Вобщем уроды из 2 столиц начали включать админресурс. Дальге и смотреть то не хочется.
Судья - пепераст Смотрел кучу повторов. Судья пелераст!
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Анатолий Шевченко
   334 / 1120
вчера в 21:47
Сергей Николаевич, вам не надоело участвовать в этом фарсе? Может плюнуть на ЕК и перейти в Крымский чемпионат , там я надеюсь более честный футбол. А так глядиш через года два в РФПЛ останутся одна Москва и Зенит.
Болей за бомжей- они всегда играют честно!!!! А там и хостинский подтянется.
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Гавроша
   334 / 1120
вчера в 21:46
А тут какой пенальти - не левый?
Такой же, как вечное отсутствие армян в Зените.
Sanloko
Sanloko
вчера в 21:45
Важный матч, важная победа, НО столько нереализованных моментов..ужоснах! в чемпионском сезоне такой жути не было
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 21:44
А тут какой пенальти - не левый?
alexamit
alexamit
   543 / 1120
вчера в 21:41
О чемпионстве после этой игры Краснодару можно забыть.В лучшем случае пятое место.
Robinson
Robinson
   298 / 1120
вчера в 20:22
Когда уже Галицкий раскошелится на нормального тренера?
Паровозов
Паровозов
   784 / 1120
вчера в 20:14
Всех к.з с победой. Чемпион в гонке !
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Leha-ha50
   484 / 1120
вчера в 20:07
Локо был лучше, быстрее, мобильнее!!! Заслуженная победа !!!
Согласен с первой половиной комментария. А голы надо забивать честно , а не с помощью судьи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   34 / 1120
вчера в 20:04
Локо безусловно был лучше......
Усталость Краснодара после Валенсии сказалась...
Но на своем поле...минимально...с помощью пенальти....- не убедительно...
Смолов как то и не собирается становится "лучшим снайпером лиги"....
Очень...плотненько идут 4 команды....после Зенита....
Концовка первенства наверно будет горячей....
Морозовский
Морозовский
   6 / 1120
вчера в 20:03
"Путейцев" с победой!
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Scuderia Ferrari
   484 / 1120
вчера в 19:59
По себе знаю, каково это, когда стервятники с упоением считают твои "рекордные матчи". Но это показатель большого клуба, который что-то собой представляет. Почему-то мне кажется, что рано или поздно именно Краснодар повторит или максимально приблизится к результатам российских клубов в стиле 2005го или 2008го годов. Другие или не могут, или не хотят, или и то и другое.
А кто им даст ? В РФПЛ много Вилковых , Еськовых, Москалевых.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Caniggia
   484 / 1120
вчера в 19:52
Ничья была бы справедливее, хотя пенальти был, а вот карточка, кажется, несправедливая. Жаль Краснодар, желаю им не унывать и готовиться к следующим матчам, ведь ещё ничего не потеряно.
Удар с трех метров в бедро и отскок в руку (в естественном положении)? Тогда футболистам нужно отрезать руки.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко
   484 / 1120
вчера в 19:46
Сергей Николаевич, вам не надоело участвовать в этом фарсе? Может плюнуть на ЕК и перейти в Крымский чемпионат , там я надеюсь более честный футбол. А так глядиш через года два в РФПЛ останутся одна Москва и Зенит.
Caniggia
Caniggia
   36 / 1120
вчера в 19:43
Ничья была бы справедливее, хотя пенальти был, а вот карточка, кажется, несправедливая. Жаль Краснодар, желаю им не унывать и готовиться к следующим матчам, ведь ещё ничего не потеряно.
sashasokol
sashasokol ответил -Хостинский-
   545 / 1120
вчера в 19:39
Ну не совсем равная. Локо был на голову выше, о чем свидетельствуют удары в створ ворот и созданные моменты.
фанат джигурды
фанат джигурды
   334 / 1120
вчера в 19:38
временные глоры магнита, на всех носовых платков не хватит в Краснодарском крае.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил valeron4321
   484 / 1120
вчера в 19:33
Жаль, но футбол как был так и остался шоу. На повторе видно, что мяч летел в бедро и отскочил в руку, которая была прижата и опущена в естественном положении. Соболезнования болельщикам Краснодара. Футбол как был так и остался шоу. Не воспринимайте близко к сердцу, в т.ч ошибки арбитра.
В первом тайме Краснодар играл плохо. Но и судья свистел в одну сторону. Я был уверен что при любом удобном случае су дья даст пенальти. А впрочем пусть РФПЛ тянет москвичей в ЛЧ. Пусть лучше позорятся москвичи в ЛЧ на весь мир. Команды в России готовой играть достойно в ЛЧ нет.
Владимир Реллик
Владимир Реллик
   1062 / 1120
вчера в 19:31
Мне одному кажется , что Смолов самый "невтемщик" в атаке Локо?
Comench
Comench
   336 / 1120
вчера в 19:15
Локомотив с победой!
sashasokol
sashasokol
   545 / 1120
вчера в 19:15
С победой красно-зеленые!!! Вся борьба впереди. Футбол понравился. Еще раз с победой нас. Урааааа!!!!
valeron4321
valeron4321
   761 / 1120
вчера в 19:14
Жаль, но футбол как был так и остался шоу. На повторе видно, что мяч летел в бедро и отскочил в руку, которая была прижата и опущена в естественном положении. Соболезнования болельщикам Краснодара. Футбол как был так и остался шоу. Не воспринимайте близко к сердцу, в т.ч ошибки арбитра.
ermak6848
ermak6848
   215 / 1120
вчера в 19:13
Молодцы земляки - московский фк " ЛОКОМОТИВ " выдержали корриду от быков
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