«Локомотив» одержал победу над «Краснодаром»

вчера, 18:24

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Локомотив» и «Краснодар» имеют в своем активе по 35 очков и занимают третье и четвертое места в турнирной таблице соответственно.

Москва, стадион РЖД Арена

«Локомотив» - «Краснодар» 1:0 (0:0)

Гол: Антон Миранчук 69 (пенальти)

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес (Идову 46), Баринов, Крыховяк, Алексей Миранчук (Жемалетдинов 90+5), Антон Миранчук, Фарфан, Смолов (Эдер 90)

Главный тренер: Сёмин Юрий.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес (Вандерсон 57), Газинский, Каборе, Олссон (Сулейманов 71), Стоцкий, Классон, Скопинцев (Перейра 58)

Главный тренер: Мусаев Мурад.

Предупреждения: Каборе 63, Каборе 68

Удаление: Каборе 68

Судья: Вилков Михаил.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Ахмат» одержал победу над «Уфой».