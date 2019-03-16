Гол Ройса на 93-й минуте принес «Боруссии» победу над «Гертой»

вчера, 22:28

Дортмундская «Боруссия» в самой концовке встречи 26-го тура Бундеслиги с «Гертой» смогла добиться победы.

После этого матча «шмели» обошли «Баварию» на три пункта, однако мюнхенцам еще предстоит сыграть свой матч завтра. «Герта» же остается на 10-м месте.

Берлин, стадион «Олимпиаштадион»

«Герта» - «Боруссия» 2:3 (2:1)

Голы: Калу 4, Калу 35 (пенальти) - Дилейни 14, Загаду 47, Ройс 90+3

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Рекик, Торунарига, Лазаро, Майер, Груич, Миттельштедт, Дуда (Лустенбергер 89), Калу (Ибишевич 77), Зелке (Леки 77)

Главный тренер: Дардаи Паль.

«Боруссия»: Бюрки, Вольф (Хакими 78), Аканджи, Загаду, Диалло, Вайгль, Дилейни, Пулишич, Ройс, Санчо, Ларсен (Геррейру 75)

Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Загаду 21, Штарк 52, Торунарига 76, Санчо 76

Удаления: Торунарига 85, Ибишевич 90+6

Судья: Вельц Тобиас.

В другом матче тура «Лейпциг» обыграл «Шальке».