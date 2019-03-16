Гол Ройса на 93-й минуте принес «Боруссии» победу над «Гертой»

Дортмундская «Боруссия» в самой концовке встречи 26-го тура Бундеслиги с «Гертой» смогла добиться победы.
После этого матча «шмели» обошли «Баварию» на три пункта, однако мюнхенцам еще предстоит сыграть свой матч завтра. «Герта» же остается на 10-м месте.
Берлин, стадион «Олимпиаштадион»
«Герта» - «Боруссия» 2:3 (2:1)
Голы: Калу 4, Калу 35 (пенальти) - Дилейни 14, Загаду 47, Ройс 90+3
«Герта»: Ярстейн, Штарк, Рекик, Торунарига, Лазаро, Майер, Груич, Миттельштедт, Дуда (Лустенбергер 89), Калу (Ибишевич 77), Зелке (Леки 77)
Главный тренер: Дардаи Паль.
«Боруссия»: Бюрки, Вольф (Хакими 78), Аканджи, Загаду, Диалло, Вайгль, Дилейни, Пулишич, Ройс, Санчо, Ларсен (Геррейру 75)
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Загаду 21, Штарк 52, Торунарига 76, Санчо 76
Удаления: Торунарига 85, Ибишевич 90+6
Судья: Вельц Тобиас.
В другом матче тура «Лейпциг» обыграл «Шальке».
А сейчас да, делается. Павар, Веренер, Одои, Пепе, Брандт подписываются. Но это чтобы взять очередную БЛ и вылететь как пробка из ЛЧ,
А сейчас да, делается. Павар, Веренер, Одои, Пепе, Брандт подписываются. Но это чтобы взять очередную БЛ и вылететь как пробка из ЛЧ,
Почему он не переходит в норм команду, вот в чем вопрос?
Почему он не переходит в норм команду, вот в чем вопрос?
Боруссии удачи в дальнейшем ! Нельзя дать такой никакой Баварии выиграть чемпионат
Боруссии удачи в дальнейшем ! Нельзя дать такой никакой Баварии выиграть чемпионат
Наконец-то игра удалась, если не считать реализации и собственных привозов, должны были забивать третий ещё в начале второго тайма, и не раз! Пулишич, Санчо, перекладина Дилейни, выходы один на один, промахи из пределов вратарской! Валидольщики, вашу медь! Ройс, достаточно средне проведший матч, всё-таки на 93 забил))
Победили по делу, абсолютно. Играли лучше! Если бы так в большинстве матчей играли (за исключением реализации и привозов от Бюрки и Вайгля) - цены бы им не было!
Наконец-то игра удалась, если не считать реализации и собственных привозов, должны были забивать третий ещё в начале второго тайма, и не раз! Пулишич, Санчо, перекладина Дилейни, выходы один на один, промахи из пределов вратарской! Валидольщики, вашу медь! Ройс, достаточно средне проведший матч, всё-таки на 93 забил))
Победили по делу, абсолютно. Играли лучше! Если бы так в большинстве матчей играли (за исключением реализации и привозов от Бюрки и Вайгля) - цены бы им не было!