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Гол Ройса на 93-й минуте принес «Боруссии» победу над «Гертой»

вчера, 22:28
ГертаЛоготип футбольный клуб Герта (Берлин)2 : 3Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» в самой концовке встречи 26-го тура Бундеслиги с «Гертой» смогла добиться победы.

После этого матча «шмели» обошли «Баварию» на три пункта, однако мюнхенцам еще предстоит сыграть свой матч завтра. «Герта» же остается на 10-м месте.

Берлин, стадион «Олимпиаштадион»

«Герта» - «Боруссия» 2:3 (2:1)
Голы: Калу 4, Калу 35 (пенальти) - Дилейни 14, Загаду 47, Ройс 90+3

«Герта»: Ярстейн, Штарк, Рекик, Торунарига, Лазаро, Майер, Груич, Миттельштедт, Дуда (Лустенбергер 89), Калу (Ибишевич 77), Зелке (Леки 77)
Главный тренер: Дардаи Паль.

«Боруссия»: Бюрки, Вольф (Хакими 78), Аканджи, Загаду, Диалло, Вайгль, Дилейни, Пулишич, Ройс, Санчо, Ларсен (Геррейру 75)
Главный тренер: Фавр Люсьен.

Предупреждения: Загаду 21, Штарк 52, Торунарига 76, Санчо 76

Удаления: Торунарига 85, Ибишевич 90+6

Судья: Вельц Тобиас.

В другом матче тура «Лейпциг» обыграл «Шальке».

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Все комментарии
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил BARCDJIN
   56 / 1092
сегодня в 09:21
Красавчеги Дортмундцы, держут путь к титулу, да и отдавать недостойным сосискам они явно не собираются!
Недостойная бородатая женщина у тебя на аве
Karkaz
Karkaz ответил ОРЛОВЕЦ
   715 / 1092
сегодня в 08:32
А с чего ты решил, что сейчас ничего не делается? Или думаешь,что крутые трансферы совершаются за неделю? Бавария уже знает, кто им нужен летом и кого надо брать и определённо уже идут работы в этом направлении. Хённес недавно сказал, что народ лаже не представляет, что мы готовимся сделать.
Крутые трансферы будут, если Бавария профукает самый желанный для руководства трофей-салатницу.
А сейчас да, делается. Павар, Веренер, Одои, Пепе, Брандт подписываются. Но это чтобы взять очередную БЛ и вылететь как пробка из ЛЧ,
Остапчук 67
Остапчук 67
   287 / 1092
сегодня в 08:04
С "Баварией" нужно бороться до конца.
95-shishani-95
95-shishani-95
   260 / 1092
сегодня в 07:46
Ничего себе, Калу ещё играет оказывается. И самое удивительное, это то что ему всего лишь 33 года!
Почему он не переходит в норм команду, вот в чем вопрос?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответил Karkaz
   1042 / 1092
сегодня в 07:39
А с чего ты решил, что сейчас ничего не делается? Или думаешь,что крутые трансферы совершаются за неделю? Бавария уже знает, кто им нужен летом и кого надо брать и определённо уже идут работы в этом направлении. Хённес недавно сказал, что народ лаже не представляет, что мы готовимся сделать.
spartach091
spartach091 ответил ATG
   215 / 1092
сегодня в 07:34
Пако изначально не мог принять участие в матче
Karkaz
Karkaz
   715 / 1092
сегодня в 07:22
Боруссия если выиграет чемпионат, то для Баварии как ни странно это будет плюсом. Как минимум руководство баварское задергается в поиске улучшения состава и тренера.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил ATG
   337 / 1092
сегодня в 07:15
А что с Алькасером ? Вроде так круто начал, а сейчас забуксовал, и сегодня даже на поле не появился Боруссии удачи в дальнейшем ! Нельзя дать такой никакой Баварии выиграть чемпионат
А его уже купили или он в аренде с правом выкупа? А то таким макаром обратно вам вернут аххах.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   337 / 1092
сегодня в 07:13
Ройс уже которую игру вытаскивает. Супертоп игрок. Давно бы уже ушел на повышение, если бы не такой хрусталь.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1092
сегодня в 06:31
Дортмунд с победой!
cska plus
cska plus
   16 / 1092
сегодня в 05:34
Дортмундский клуб совсем потух.
ATG
ATG
   401 / 1092
сегодня в 01:11
А что с Алькасером ? Вроде так круто начал, а сейчас забуксовал, и сегодня даже на поле не появился
Боруссии удачи в дальнейшем ! Нельзя дать такой никакой Баварии выиграть чемпионат
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 00:40
)
hardpony
hardpony
   299 / 1092
сегодня в 00:15
Калу ещё играет? Казалось ему уже лет 40.
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1092
вчера в 23:56
С победой .
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов ответил STVA 1
   243 / 1092
вчера в 23:50
Ройс вытащил Дортмунд!
за яица )))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   175 / 1092
вчера в 23:40
Кое как!
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   637 / 1092
вчера в 23:36
Трудно им сезон будет вытянуть.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1092
вчера в 23:36
тащат судьи Дортмунд,интриги хотят
BARCDJIN
BARCDJIN
   151 / 1092
вчера в 23:33
Оздоня пока...Завтра гоняем с Бетисом....
Брулин
Брулин
   62 / 1092
вчера в 23:29
Пусть оказывают давление на Баварию. Ей кюанное чемпионство точно не пользу пойдет
STVA 1
STVA 1
   106 / 1092
вчера в 23:21
Ройс вытащил Дортмунд!
BARCDJIN
BARCDJIN
   151 / 1092
вчера в 23:18
Красавчеги Дортмундцы, держут путь к титулу, да и отдавать недостойным сосискам они явно не собираются!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   48 / 1092
вчера в 22:57
Молодцы, до последнего играли!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   14 / 1092
вчера в 22:56
С победой Дортмунд! Сейчас самая горячая пора, полное очковое равенство, ноздря в ноздрю!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   184 / 1092
вчера в 22:50
Молодцы шмели ,надо выйграть бундеслигу,после позорного слива лч.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   533 / 1092
вчера в 22:42
Но привозы Вайгля (3шт.) и Бюрки(1шт.) - вот от этого надо избавляться. А также от промахов Пули и Санчо из тех позиций, где реально проще было попасть. Ну и Фавр с заменами опять тянул, лично я ожидал выхода Дауда вместо Вайгля. Но команда создавала моменты и забила, в итоге. Значит, Фавр сегодня был прав.
Сантус
Сантус
   67 / 1092
вчера в 22:37
Ну что?Погрызут ещё ноги мюнхенской лошади?)))
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   533 / 1092
вчера в 22:34
ДА!!! Всё-таки запихали победный! Успели!
Наконец-то игра удалась, если не считать реализации и собственных привозов, должны были забивать третий ещё в начале второго тайма, и не раз! Пулишич, Санчо, перекладина Дилейни, выходы один на один, промахи из пределов вратарской! Валидольщики, вашу медь! Ройс, достаточно средне проведший матч, всё-таки на 93 забил))

Победили по делу, абсолютно. Играли лучше! Если бы так в большинстве матчей играли (за исключением реализации и привозов от Бюрки и Вайгля) - цены бы им не было!
Ангарск-81
Ангарск-81
   183 / 1092
вчера в 22:32
Нет бревна - есть победы!
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