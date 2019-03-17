«Сибирь» на домашнем поле уступила «Тамбову»

вчера, 13:55

«Сибирь» уступила «Тамбову» в матче 27-го тура ФНЛ .

После этого матча «Тамбов» располагается на первой строчке в таблице (54 очка), а «Сибирь» - девятнадцатой (24 очка).

Новосибирск, стадион «Спартак»

«Сибирь» - «Тамбов» - 0:2 (0:1)

Голы: Обухов 3, Кленкин 70

«Сибирь»: Кисилев, Смирнов, Аравин (Ларенц 79), Полюткин, Киреенко, Дудолев (Антипов 77), Азаров (Макаренко 72), Беляев (Орлов 78), Чеботару, Гладышев, Житнев.

«Тамбов»: Шелия, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Младен, Чернышов (Рагулькин 60), Хосонов (Кленкин 21), Килин, Чуперка (Думбия 80), Обухов (Мамтов 74), Аппаев.

Предупреждения: Беляев 16, Чеботару 45, Гладышев 50, Чуперка 71, Шелия 89.

Судья: Евгений Кукуляк.

Напомним, что в прошлом туре «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью».