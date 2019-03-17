ГлавнаяНовости

«Сибирь» на домашнем поле уступила «Тамбову»

вчера, 13:55
СибирьЛоготип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)0 : 2Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Сибирь» уступила «Тамбову» в матче 27-го тура ФНЛ.

После этого матча «Тамбов» располагается на первой строчке в таблице (54 очка), а «Сибирь» - девятнадцатой (24 очка).

Новосибирск, стадион «Спартак»

«Сибирь» - «Тамбов» - 0:2 (0:1)
Голы: Обухов 3, Кленкин 70

«Сибирь»: Кисилев, Смирнов, Аравин (Ларенц 79), Полюткин, Киреенко, Дудолев (Антипов 77), Азаров (Макаренко 72), Беляев (Орлов 78), Чеботару, Гладышев, Житнев.

«Тамбов»: Шелия, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Младен, Чернышов (Рагулькин 60), Хосонов (Кленкин 21), Килин, Чуперка (Думбия 80), Обухов (Мамтов 74), Аппаев.

Предупреждения: Беляев 16, Чеботару 45, Гладышев 50, Чуперка 71, Шелия 89.

Судья: Евгений Кукуляк.

Напомним, что в прошлом туре «Тамбов» сыграл вничью с «Тюменью».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лион», ПСЖ и «Монако» одержали победы. Итоги 29-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:59 Комментарии1
«Ювентус» проиграл, «Интер» победил в дерби и другие результаты Серии А
Сегодня, 00:58 Комментарии0
Первая победа Зидана, хет-трик Месси. Итоги 28-го тура Примеры
Сегодня, 00:58 Комментарии0
ПСЖ обыграл «Марсель»
Сегодня, 00:57 ВидеоКомментарии2
«Барселона» разгромила «Бетис», Месси оформил хет-трик
Сегодня, 00:37 ВидеоКомментарии34
«Интер» выиграл миланское дерби в Серии А
Сегодня, 00:27 ВидеоКомментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Comench
Comench
   336 / 1120
вчера в 16:05
Жаль Сибирь.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
   962 / 1120
вчера в 15:03
Ожидаемо
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   152 / 1120
вчера в 14:15
Тамбов. Сочи точно в премьерку выйдут
Посмотрим как проявит себя Нижний))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 14:10
Тамбов все ближе к вышке!
КЭТиК
КЭТиК
   165 / 1120
вчера в 14:08
У Тамбова цели более серьезные, они сильнее.
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1120
вчера в 14:07
Тамбов с победой .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100