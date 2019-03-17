«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» в четвертьфинале Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок Англии. В четвертьфинале манкунианцы уступили «Вулверхэмптону».
Вулверхэмптон, стадион Мулинекс
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» 2:1 (0:0)
Голы: Хименес 70, Жота 76 - Рэшфорд 90+5
«Вулверхэмптон»: Радди, Коади, Боли, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш, Кастро, Дохерти, Хименес (Кошта 90+5), Жота (Траоре 87)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Диогу Далот, Матич (Мата 87), Погба, Эррера (Перейра 71), Рэшфорд, Марсьяль, Лингард (МакТоминэй 87)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждения: Боли 41, Рубен Невеш 43, Матич 45+1, Рэшфорд 52, Эррера 62, Линделеф 84, Коади 86
Судья: Аткинсон Мартин.
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