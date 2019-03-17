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«Манчестер Юнайтед» уступил «Вулверхэмптону» в четвертьфинале Кубка Англии

вчера, 00:46
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«Манчестер Юнайтед» покидает Кубок Англии. В четвертьфинале манкунианцы уступили «Вулверхэмптону».

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» 2:1 (0:0)
Голы: Хименес 70, Жота 76 - Рэшфорд 90+5

«Вулверхэмптон»: Радди, Коади, Боли, Саисс, Моутинью, Дендонкер, Рубен Невеш, Кастро, Дохерти, Хименес (Кошта 90+5), Жота (Траоре 87)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Диогу Далот, Матич (Мата 87), Погба, Эррера (Перейра 71), Рэшфорд, Марсьяль, Лингард (МакТоминэй 87)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждения: Боли 41, Рубен Невеш 43, Матич 45+1, Рэшфорд 52, Эррера 62, Линделеф 84, Коади 86

Судья: Аткинсон Мартин.

Ранее выход в полуфинал Кубка Англии оформил «Манчестер Сити».

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Все комментарии
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 14:46
да и нафиг этот кубок. тут бы за лч зацепиться в чемпе.
lobsterdam
lobsterdam ответил 15511551
   346 / 1120
вчера в 14:36
сидеть за монитором, и писать такие комментарии легко и просто. ты попробуй поиграть. никто никого не оправдывает, но понять почему проиграли попытался объяснить
    Медив
    Медив ответил allemz
       286 / 1120
    вчера в 13:58
    Он имел ввиду дважды подряд в этом сезоне.
    Я имел ввиду с учетом кубков. А Ливерпуль как раз от Вулвз и слился в КА
    15511551
    15511551 ответил lobsterdam
       49 / 1120
    вчера в 13:21
    устали... надо было тогда в шашки играть, это не оправдание!
    сидеть за монитором, и писать такие комментарии легко и просто. ты попробуй поиграть.
    никто никого не оправдывает, но понять почему проиграли попытался объяснить
    lobsterdam
    lobsterdam ответил Pervomaez
       346 / 1120
    вчера в 12:49
    Не видать нам не одного трофея, я вообще жалею что убрали маура лучше бы дерево погба продали, а вообще при всем уважении сульшер слабый для мю
    у него неустойчивое положение и раздевалка это чует и начинает свои права качать...там нужен жесткий и даже жестокий тренер и менеджер.
    lobsterdam
    lobsterdam ответил 15511551
       346 / 1120
    вчера в 12:45
    устали не только морально, но и физически, одновременно Кубок Англии, Премьер-Лига, два тяжелейших матча ЛЧ
    устали... надо было тогда в шашки играть, это не оправдание!
    lobsterdam
    lobsterdam
       346 / 1120
    вчера в 12:44
    бородатый португальский колдун сколотил мощную стаю волков, которая коллекционирует скальпы топов.
    allemz
    allemz ответил Steven Gerrard 008
       26 / 1120
    вчера в 12:32
    Ливерпуль смог, на выезде
    Он имел ввиду дважды подряд в этом сезоне.
    15511551
    15511551 ответил Inside91
       49 / 1120
    вчера в 12:20
    Банально морально устали
    устали не только морально, но и физически, одновременно Кубок Англии, Премьер-Лига, два тяжелейших матча ЛЧ
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответил Медив
       280 / 1120
    вчера в 11:52
    Ливерпуль смог, на выезде
    lobsterdam
    lobsterdam
       346 / 1120
    вчера в 11:16
    волкИ - они и есть волкИ, показали волю к победе, что тут еще скажешь! А погба и ко. снова взялись за старое, вот и результат.
    beefs
    beefs
       317 / 1120
    вчера в 10:52
    Вот вам и осечка...
    El Dassory
    El Dassory
       399 / 1120
    вчера в 10:45
    Я почему то не удивлён этому результату, Вулверхэмптон в этом году очень силён.
    Sergey Z
    Sergey Z
       347 / 1120
    вчера в 10:33
    Волков с победой!!!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       374 / 1120
    вчера в 10:26
    Поздравляю Вулерхмптон с победой
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       106 / 1120
    вчера в 10:23
    МЮ и так показывает максимум из того что имеет.
    Летом нужно перестроить состав под сульшера.
    Zloi iron
    Zloi iron
       589 / 1120
    вчера в 10:15
    На багаже Маура долго не протянешь,конец зказочке Сульшера?)
    Медив
    Медив
       286 / 1120
    вчера в 10:05
    Да лан удивляться... Никто из топ-6 не смог обыграть Вулвз во всех матчах сезона
    DXTK
    DXTK
       134 / 1120
    вчера в 09:55
    Голодные волки, они не ПСЖ умеют дома побеждать. надеюсь увидеть этих парней в финале.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
       290 / 1120
    вчера в 09:42
      drug01
      drug01
         128 / 1120
      вчера в 09:25
      Счёт по игре....
      shlomo
      shlomo
         162 / 1120
      вчера в 09:04
      Не долго музыка играла, не долго МЮ сыграл без поражений.....
      Ангарск-81
      Ангарск-81 ответил 25процентный клоун
         149 / 1120
      вчера в 08:57
        Ангарск-81
        Ангарск-81
           149 / 1120
        вчера в 08:54
        Вот реальный уровень манчестерских мешков
        Pervomaez
        Pervomaez
           242 / 1120
        вчера в 08:49
        Не видать нам не одного трофея, я вообще жалею что убрали маура лучше бы дерево погба продали, а вообще при всем уважении сульшер слабый для мю
        Террпсихора
        Террпсихора ответил starche
           777 / 1120
        вчера в 08:45
        С самого начала не верилось, что Сульшер тренер уровня МЮ, и сейчас не верю.
        уже были "тренеры уровня" , больше не надо.
        112910415
        112910415
           77 / 1120
        вчера в 08:28
        когда всё сильно красиво, все понимают : чудо не бесконечно !
        starche
        starche ответил нечитайло
           224 / 1120
        вчера в 08:27
        Просто не нужен кубок
        В АПЛ такого понятия НЕТ, не путай с нашим балаганом.
        starche
        starche
           224 / 1120
        вчера в 08:21
        С самого начала не верилось, что Сульшер тренер уровня МЮ, и сейчас не верю.
        Степка питерский
        Степка питерский
           310 / 1120
        вчера в 08:01
        Позорники
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