«Байер» уступил «Вердеру»

«Байер» проиграл «Вердеру» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
«Байер» (42) располагается на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, «Вердер» (29) - восьмой.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «Вердер» 1:3 (0:2)
Голы: Бэйли 75 - Крузе 13, Рашица 37, Крузе 90+5
«Байер»: Градецки, Бендер (Вайзер 84), Та, Драгович, Венделл, Арангис (Хавертс 46), Баумгартлингер, Брандт, Беллараби (Сампайо Фильо 46), Фолланд, Бэйли
Главный тренер: Бош Петер.
«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Фридль, Мойсандер, Аугустинссон, Эггештайн, Шахин, Классен (Лангкамп 84), Крузе, Эггестейн (Бартельс 75), Рашица (Харник 65)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.
Предупреждения: Бендер 38, Драгович 41, Шахин 71, Павленка 89, Венделл 90+2
Судья: Айтекин Дениз.
Напомним, что вчера дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Гертой».
В этом году ещё не проигрывал Вердер и уже ввязался в борьбу за еврокубки. А у Байера дела так себе, конкуренты за зону ЛЧ оторвались, конкуренты за ЛЕ приблизились.
В этом году ещё не проигрывал Вердер и уже ввязался в борьбу за еврокубки. А у Байера дела так себе, конкуренты за зону ЛЧ оторвались, конкуренты за ЛЕ приблизились.