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«Байер» уступил «Вердеру»

вчера, 17:25
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 3Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерМатч завершен

«Байер» проиграл «Вердеру» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

«Байер» (42) располагается на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, «Вердер» (29) - восьмой.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «Вердер» 1:3 (0:2)
Голы: Бэйли 75 - Крузе 13, Рашица 37, Крузе 90+5

«Байер»: Градецки, Бендер (Вайзер 84), Та, Драгович, Венделл, Арангис (Хавертс 46), Баумгартлингер, Брандт, Беллараби (Сампайо Фильо 46), Фолланд, Бэйли
Главный тренер: Бош Петер.

«Вердер»: Павленка, Гебре Селасси, Фридль, Мойсандер, Аугустинссон, Эггештайн, Шахин, Классен (Лангкамп 84), Крузе, Эггестейн (Бартельс 75), Рашица (Харник 65)
Главный тренер: Кохфельдт Флориан.

Предупреждения: Бендер 38, Драгович 41, Шахин 71, Павленка 89, Венделл 90+2

Судья: Айтекин Дениз.

Напомним, что вчера дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Гертой».

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Все комментарии
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1120
вчера в 20:09
Молодцы Бременцы. Использовали слабости Леверкузена, провели две образцовые контратаки и уверенно отоборонялись.
В этом году ещё не проигрывал Вердер и уже ввязался в борьбу за еврокубки. А у Байера дела так себе, конкуренты за зону ЛЧ оторвались, конкуренты за ЛЕ приблизились.
Groove000
Groove000
   194 / 1120
вчера в 19:34
После Краснодара у Байера проблемы)
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   331 / 1120
вчера в 18:47
Молодцы бременцы
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 18:22
Бремен с победой!
1 команда
1 команда
   115 / 1120
вчера в 18:22
Позор!
КЭТиК
КЭТиК
   165 / 1120
вчера в 17:38
Минисенсация.
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