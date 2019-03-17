«Дженоа» нанес первое поражение «Ювентусу» в Серии А в этом сезоне

вчера, 16:25

«Дженоа» переиграл дома «Ювентус» в матче 28-го тура Серии А.

После этого матча «Ювентус» по-прежнему занимает первую строчку в таблице (75 очков), а «Дженоа» - двенадцатую (33 очка).

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Дженоа» - «Ювентус» - 2:0 (0:0)

Голы: Стураро 72, Пандев 81

«Дженоа»: Раду, Перейра, Ромеро, Зуканович, Кришито, Лерагер, Радованович (Велозу 75), Ролон, Лазович (Стураро 70), Санабрия (Пандев 60), Куаме.

Главный тренер: Пранделли Чезаре.

«Ювентус»: Перин, Касерес, Бонуччи, Ругани, Пьянич, Канселу (Бернардески 60), Джан, Бентанкур (Спинаццола 77), Сандро, Дибала, Манджукич (Кин 71).

Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Ромеро 3, Сандро 6, Касерес 23, Пандев 82, Джан 85.

Судья: Ди Белло Марко.

Напомним, что недавно в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико».