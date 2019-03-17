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«Дженоа» нанес первое поражение «Ювентусу» в Серии А в этом сезоне

вчера, 16:25
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«Дженоа» переиграл дома «Ювентус» в матче 28-го тура Серии А.

После этого матча «Ювентус» по-прежнему занимает первую строчку в таблице (75 очков), а «Дженоа» - двенадцатую (33 очка).

Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»

«Дженоа» - «Ювентус» - 2:0 (0:0)
Голы: Стураро 72, Пандев 81

«Дженоа»: Раду, Перейра, Ромеро, Зуканович, Кришито, Лерагер, Радованович (Велозу 75), Ролон, Лазович (Стураро 70), Санабрия (Пандев 60), Куаме.
Главный тренер: Пранделли Чезаре.

«Ювентус»: Перин, Касерес, Бонуччи, Ругани, Пьянич, Канселу (Бернардески 60), Джан, Бентанкур (Спинаццола 77), Сандро, Дибала, Манджукич (Кин 71).
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Ромеро 3, Сандро 6, Касерес 23, Пандев 82, Джан 85.

Судья: Ди Белло Марко.

Напомним, что недавно в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико».

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Жека10
Жека10 ответил Скептик-11
   553 / 1120
сегодня в 00:53
я конечно не Пешеход,но вот есть кое-что: Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду 19 ноября не только оформил хет-трик в мадридском дерби между «Реалом» и «Атлетико» (3:0), но и стал главным героем светской хроники. В перепалке с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке во втором тайме игры португалец назвал себя «гомосексуалистом с большими деньгами». Вообще, португальский футболист давно подозревается в нетрадиционной сексуальной ориентации. По мнению общественности, Роналду слишком усердно следит за своей внешностью, делает маникюр, ходит в солярий, бреет ноги, даже волосы укладывает перед каждым матчем и выходом в свет. В поддержку однополых браков высказался игрок легендарного испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду, португалец по национальности: «Мы должны уважать выбор друг друга, потому что, в конечном итоге, все граждане должны быть равными и иметь одинаковые права и обязанности»( https://ru.wikipedia.org/wiki/Однополые_браки_в_Португалии )
говорят так про Роналдо только лишь потому,что от злобной зависти ничего другого не могут сказать.Ведь он лучше Месси и все эти БАЛАБОЛЫ от безысходности причислили Роналдо к нетрадиционной оринтации.
Ничего общего похожего на правду у него конечно же нет и не было никогда.

Вот бы так все геи играли как Криштиано Роналдо,а то только и могут что завидывать
Жека10
Жека10 ответил Скептик-11
   553 / 1120
сегодня в 00:47
я конечно не Пешеход,но вот есть кое-что: Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду 19 ноября не только оформил хет-трик в мадридском дерби между «Реалом» и «Атлетико» (3:0), но и стал главным героем светской хроники. В перепалке с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке во втором тайме игры португалец назвал себя «гомосексуалистом с большими деньгами». Вообще, португальский футболист давно подозревается в нетрадиционной сексуальной ориентации. По мнению общественности, Роналду слишком усердно следит за своей внешностью, делает маникюр, ходит в солярий, бреет ноги, даже волосы укладывает перед каждым матчем и выходом в свет. В поддержку однополых браков высказался игрок легендарного испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду, португалец по национальности: «Мы должны уважать выбор друг друга, потому что, в конечном итоге, все граждане должны быть равными и иметь одинаковые права и обязанности»( https://ru.wikipedia.org/wiki/Однополые_браки_в_Португалии )
то что он себя там как то назвал вовсе не является подтверждением.Да просто потому,что его слова СМИ могут исковеркать.Эти же СМИ так же звездят,лишь бы себе повысить рейтинги.А почему Роналдо делает маникюр,потому что кто то из журналистов тоже его делает и застаёт звезду в том же салоне?
У Роналдо было очень много женщин и наверное будет ещё пачка.Быть с женщиной и смотреть в сторону мальчика это как?Он человек с большими деньгами и если бы реально испытывал какие то чувства к мужскому полу,то вполне мог бы завести себе мальчика.Ну и ему бы на все эти разговоры было бы глубоко побоку,потому что ему платят деньги за его работу.А в его работе совершенно неважно какой ты оринтации
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   372 / 1120
сегодня в 00:13
Как же лгбтшники не любят проигрывать )))
Скептик-11
Скептик-11 ответил Жека10
вчера в 23:47
ты сказал что Роналдо гей так предъяви доказательства.Тебе сколько лет что ты такой непонятливый?
я конечно не Пешеход,но вот есть кое-что:
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду 19 ноября не только оформил хет-трик в мадридском дерби между «Реалом» и «Атлетико» (3:0), но и стал главным героем светской хроники. В перепалке с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке во втором тайме игры португалец назвал себя «гомосексуалистом с большими деньгами».
Вообще, португальский футболист давно подозревается в нетрадиционной сексуальной ориентации. По мнению общественности, Роналду слишком усердно следит за своей внешностью, делает маникюр, ходит в солярий, бреет ноги, даже волосы укладывает перед каждым матчем и выходом в свет.
В поддержку однополых браков высказался игрок легендарного испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду, португалец по национальности: «Мы должны уважать выбор друг друга, потому что, в конечном итоге, все граждане должны быть равными и иметь одинаковые права и обязанности»( https://ru.wikipedia.org/wiki/Однополые_браки_в_Португалии )
Скептик-11
Скептик-11 ответил Жека10
вчера в 23:33
Рональдо что ли?Но мне может хоть раз кто то объяснить почему он гей? Сколько живу и смотрю футбол не знаю,по каким таким причинам Криштиано Роналдо называют геем.Вроде бы футболистов на футбольном поле за попы не трогает,не пристаёт ни к кому,да и причёска обычная.А сам футболист женат на женщине ( это так на всякий случай уточнение,для не особо смышлённых)
да что ты так за него переживаешь, гей или не гей?! Ты посмотри как Марселу в Реале поздравил с забитым голом, что в дУше творится,одному чёрту известно.
а посмотри на рождение его детей.... а эта мадам фиктивная модель,перед этим он ходил с Ириной Шейк,кто будет после этой и сколько их будет - неизвестно. Да и дыма без огня не бывает. Почему то Месси тоже миллион людей ненавидит,а геем не называют. есть даже такое мнение,что Бекхем со своей метросексуальностью,на фоне Роналду,выглядит варваром.
Wolf77785
Wolf77785
   60 / 1120
вчера в 23:30
молодцы Дженоа!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   169 / 1120
вчера в 23:30
    Жека10
    Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
       553 / 1120
    вчера в 23:00
    ты на Украине живёшь?Там обычно тоже от ответов всегда уходят.
    Так вот ляпнут что нибудь без доказательств и в кусты.

    Ты утверждал,что Криштиано Роналдо гей.Я тебя тысячу раз просил предъявить доказательства твоим словам,но ты как тот уж на сковородке всё крутишься да крутишься не давая прямого ответа.
    Если ты в этом уверен так предъявил бы доказательства в первом же твоём сообщении не юлил
    Жека10
    Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
       553 / 1120
    вчера в 22:52
    показатель то,что я не боюсь кому то что то говорить если я прав
    Жека10
    Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
       553 / 1120
    вчера в 22:52
    ты сказал что Роналдо гей так предъяви доказательства.Тебе сколько лет что ты такой непонятливый?
    Жека10
    Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
       553 / 1120
    вчера в 22:50
    я сказал ответь за свои слова почему он фейковый ТТТТЫЫЫЫ ?
    Ответь я сказал ТЫ
    Жека10
    Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
       553 / 1120
    вчера в 22:49
    я не только за монитором смельчак,я вообще то в Крыму живу и многое кому что говорил.Я не трус и не балабол как некоторые
    Жека10
    Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
       553 / 1120
    вчера в 22:48
    я не хочу искать чёрную кошку в чёрном углу.Ты сказал что Роналдо гей так ответь зап свои слова
    Жека10
    Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
       553 / 1120
    вчера в 22:47
      Жека10
      Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
         553 / 1120
      вчера в 22:45
      я хочу чтобы ты ответил за свои слова.Сказал "А" говори и "Б".
      И я не поклонник Роналдо или Месси если что
      Жека10
      Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
         553 / 1120
      вчера в 22:35
      так зачем мне искать то,в чём я категорически не согласен?
      Ты об этом утверждаешь так не поленись и предъяви доказательства твоего балабольства,опять же если ты мужчина.

      А я вот сколько помню по памяти,то у Роналдо было очень много женщин.В том числе и русская модель Ирина Шейх.Называть такого человека с нетрадиционной оринтацией может только безмозглый человек.

      Может быть когда то,какой то журналист и ляпнул о том,что Роналдо гей вот все не здоровые люди и клюнули на эту "утку".
      Нормальные люди в такую ерунду не поверят в жизнь
      Великий Князь
      Великий Князь ответил дельфин непешеход из морокко
         21 / 1120
      вчера в 22:22
      Долго ждать придётся. Аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил proеzd2
         21 / 1120
      вчера в 22:21
      Лео работяга ,всегда экономит пешком ходит,допинг это не его.... нормальный человек ,не может бегать 90 минут...
      Зачем тогда он таблетки из носков жрёт прям на поле. И не говори, что это глюкозка. Аха-ха)
      Лео дрыщ и слабак, в сборной ноль, как пиявка прицепился к одному клубу и доит его. А давиче ещё и инфа просочилась, что с ним запрещают жестко действовать. Тогда понятно почему он в Ла-Лиге всех обыгрывает, а в ЛЧ невидимкой становится.)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил BARCDJIN
         13 / 1120
      вчера в 22:18
      так себе ты оздошенька мстишь мне.... Аха-ха)
      Я тебе уже говорил, что у меня тут клонов нет. И даже если бы я сам пытался найти кого-то, на кого я был бы похож, то это точно был не Оздо.
      Великий Князь
      Великий Князь ответил дельфин непешеход из морокко
         21 / 1120
      вчера в 22:18
      Очередной пустой трёп, не подтверждённый фактами. Аха-ха)
      proеzd2
      proеzd2
         899 / 1120
      вчера в 22:18
      кады на тобе 74ли мну с Диего был в Барселоне.
      Жека10
      Жека10 ответил дельфин непешеход из морокко
         553 / 1120
      вчера в 22:16
      так я и прошу показать ролик,или ещё какие то доказательства о том,что Роналдо нетрадиционной оринтации.
      Ты мужчина или нет?Если мужчина так предъяви доказательства.

      Просто вы все беситесь,что Роналдо лучше Месси и любого другого игрока вот и всё.

      Более того,если ты когда нибудь подойдёшь к Роналодо и попытаешься его поцеловать,я думаю он тебя ударит,так как он натурал
      proеzd2
      proеzd2 ответил Великий Князь
         899 / 1120
      вчера в 22:15
      Лео работяга ,всегда экономит пешком ходит,допинг это не его....
      нормальный человек ,не может бегать 90 минут...
      BARCDJIN
      BARCDJIN ответил Так Себе Аналитик
         187 / 1120
      вчера в 22:14
      так себе ты оздошенька мстишь мне....

      Аха-ха)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил дельфин непешеход из морокко
         21 / 1120
      вчера в 22:12
      Что значит "опять", Вжик? Я разве когда-то пропадал?
      Аха-ха)
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил proеzd2
         13 / 1120
      вчера в 22:12
      Князь Великий похоже твои после ЛЧ от наркоты отходили ,где Роналдо ? допинг выгоняет? глаза у него безумные были.
      Ты уже перестал за "Спартак" болеть, вижу, барсоглором заделался. Очень вовремя, все равно КБ-братьям нечего ловить)) Поддерживаю твое решение.
      Великий Князь
      Великий Князь ответил proеzd2
         21 / 1120
      вчера в 22:11
      Князь Великий похоже твои после ЛЧ от наркоты отходили ,где Роналдо ? допинг выгоняет? глаза у него безумные были.
      Допинг выгнать не возможно. Поэтому гномик по медкарте самый тяжело больной в мире соматотропиновый человек. Аха-ха)
      А в серии А у всех должны быть праздники. Тем более, что Стураро заслужил.
      proеzd2
      proеzd2
         899 / 1120
      вчера в 22:08
      Князь Великий похоже твои после ЛЧ от наркоты отходили ,где Роналдо ?
      допинг выгоняет?
      глаза у него безумные были.
      Великий Князь
      Великий Князь ответил дельфин непешеход из морокко
         21 / 1120
      вчера в 22:06
      Барсики вылетят раньше. Я вам это говорил ещё после поражение в Мадриде от Атлетико)
      Великий Князь
      Великий Князь ответил дельфин непешеход из морокко
         21 / 1120
      вчера в 22:05
      Сам и глянь. Ювентус барсуков дрючит всегда, особенно в плейоф, а если бы не Чакыр то и в финале вас порвали бы.
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