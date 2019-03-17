«Дженоа» нанес первое поражение «Ювентусу» в Серии А в этом сезоне

«Дженоа» переиграл дома «Ювентус» в матче 28-го тура Серии А.
После этого матча «Ювентус» по-прежнему занимает первую строчку в таблице (75 очков), а «Дженоа» - двенадцатую (33 очка).
Генуя, стадион «Луиджи Феррарис»
«Дженоа» - «Ювентус» - 2:0 (0:0)
Голы: Стураро 72, Пандев 81
«Дженоа»: Раду, Перейра, Ромеро, Зуканович, Кришито, Лерагер, Радованович (Велозу 75), Ролон, Лазович (Стураро 70), Санабрия (Пандев 60), Куаме.
Главный тренер: Пранделли Чезаре.
«Ювентус»: Перин, Касерес, Бонуччи, Ругани, Пьянич, Канселу (Бернардески 60), Джан, Бентанкур (Спинаццола 77), Сандро, Дибала, Манджукич (Кин 71).
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Ромеро 3, Сандро 6, Касерес 23, Пандев 82, Джан 85.
Судья: Ди Белло Марко.
Напомним, что недавно в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома разгромил «Атлетико».
Ничего общего похожего на правду у него конечно же нет и не было никогда.
Вот бы так все геи играли как Криштиано Роналдо,а то только и могут что завидывать
Ничего общего похожего на правду у него конечно же нет и не было никогда.
Вот бы так все геи играли как Криштиано Роналдо,а то только и могут что завидывать
У Роналдо было очень много женщин и наверное будет ещё пачка.Быть с женщиной и смотреть в сторону мальчика это как?Он человек с большими деньгами и если бы реально испытывал какие то чувства к мужскому полу,то вполне мог бы завести себе мальчика.Ну и ему бы на все эти разговоры было бы глубоко побоку,потому что ему платят деньги за его работу.А в его работе совершенно неважно какой ты оринтации
У Роналдо было очень много женщин и наверное будет ещё пачка.Быть с женщиной и смотреть в сторону мальчика это как?Он человек с большими деньгами и если бы реально испытывал какие то чувства к мужскому полу,то вполне мог бы завести себе мальчика.Ну и ему бы на все эти разговоры было бы глубоко побоку,потому что ему платят деньги за его работу.А в его работе совершенно неважно какой ты оринтации
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду 19 ноября не только оформил хет-трик в мадридском дерби между «Реалом» и «Атлетико» (3:0), но и стал главным героем светской хроники. В перепалке с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке во втором тайме игры португалец назвал себя «гомосексуалистом с большими деньгами».
Вообще, португальский футболист давно подозревается в нетрадиционной сексуальной ориентации. По мнению общественности, Роналду слишком усердно следит за своей внешностью, делает маникюр, ходит в солярий, бреет ноги, даже волосы укладывает перед каждым матчем и выходом в свет.
В поддержку однополых браков высказался игрок легендарного испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду, португалец по национальности: «Мы должны уважать выбор друг друга, потому что, в конечном итоге, все граждане должны быть равными и иметь одинаковые права и обязанности»( https://ru.wikipedia.org/wiki/Однополые_браки_в_Португалии )
Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду 19 ноября не только оформил хет-трик в мадридском дерби между «Реалом» и «Атлетико» (3:0), но и стал главным героем светской хроники. В перепалке с полузащитником мадридского «Атлетико» Коке во втором тайме игры португалец назвал себя «гомосексуалистом с большими деньгами».
Вообще, португальский футболист давно подозревается в нетрадиционной сексуальной ориентации. По мнению общественности, Роналду слишком усердно следит за своей внешностью, делает маникюр, ходит в солярий, бреет ноги, даже волосы укладывает перед каждым матчем и выходом в свет.
В поддержку однополых браков высказался игрок легендарного испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду, португалец по национальности: «Мы должны уважать выбор друг друга, потому что, в конечном итоге, все граждане должны быть равными и иметь одинаковые права и обязанности»( https://ru.wikipedia.org/wiki/Однополые_браки_в_Португалии )
а посмотри на рождение его детей.... а эта мадам фиктивная модель,перед этим он ходил с Ириной Шейк,кто будет после этой и сколько их будет - неизвестно. Да и дыма без огня не бывает. Почему то Месси тоже миллион людей ненавидит,а геем не называют. есть даже такое мнение,что Бекхем со своей метросексуальностью,на фоне Роналду,выглядит варваром.
а посмотри на рождение его детей.... а эта мадам фиктивная модель,перед этим он ходил с Ириной Шейк,кто будет после этой и сколько их будет - неизвестно. Да и дыма без огня не бывает. Почему то Месси тоже миллион людей ненавидит,а геем не называют. есть даже такое мнение,что Бекхем со своей метросексуальностью,на фоне Роналду,выглядит варваром.
Так вот ляпнут что нибудь без доказательств и в кусты.
Ты утверждал,что Криштиано Роналдо гей.Я тебя тысячу раз просил предъявить доказательства твоим словам,но ты как тот уж на сковородке всё крутишься да крутишься не давая прямого ответа.
Если ты в этом уверен так предъявил бы доказательства в первом же твоём сообщении не юлил
Так вот ляпнут что нибудь без доказательств и в кусты.
Ты утверждал,что Криштиано Роналдо гей.Я тебя тысячу раз просил предъявить доказательства твоим словам,но ты как тот уж на сковородке всё крутишься да крутишься не давая прямого ответа.
Если ты в этом уверен так предъявил бы доказательства в первом же твоём сообщении не юлил
Ответь я сказал ТЫ
Ответь я сказал ТЫ
Ещё раз прошу ответить за свои слова есди ты мужчина.Мужчина с большой буквы
Ещё раз прошу ответить за свои слова есди ты мужчина.Мужчина с большой буквы
И я не поклонник Роналдо или Месси если что
И я не поклонник Роналдо или Месси если что
Ты об этом утверждаешь так не поленись и предъяви доказательства твоего балабольства,опять же если ты мужчина.
А я вот сколько помню по памяти,то у Роналдо было очень много женщин.В том числе и русская модель Ирина Шейх.Называть такого человека с нетрадиционной оринтацией может только безмозглый человек.
Может быть когда то,какой то журналист и ляпнул о том,что Роналдо гей вот все не здоровые люди и клюнули на эту "утку".
Нормальные люди в такую ерунду не поверят в жизнь
Ты об этом утверждаешь так не поленись и предъяви доказательства твоего балабольства,опять же если ты мужчина.
А я вот сколько помню по памяти,то у Роналдо было очень много женщин.В том числе и русская модель Ирина Шейх.Называть такого человека с нетрадиционной оринтацией может только безмозглый человек.
Может быть когда то,какой то журналист и ляпнул о том,что Роналдо гей вот все не здоровые люди и клюнули на эту "утку".
Нормальные люди в такую ерунду не поверят в жизнь
Лео дрыщ и слабак, в сборной ноль, как пиявка прицепился к одному клубу и доит его. А давиче ещё и инфа просочилась, что с ним запрещают жестко действовать. Тогда понятно почему он в Ла-Лиге всех обыгрывает, а в ЛЧ невидимкой становится.)
Лео дрыщ и слабак, в сборной ноль, как пиявка прицепился к одному клубу и доит его. А давиче ещё и инфа просочилась, что с ним запрещают жестко действовать. Тогда понятно почему он в Ла-Лиге всех обыгрывает, а в ЛЧ невидимкой становится.)
Ты мужчина или нет?Если мужчина так предъяви доказательства.
Просто вы все беситесь,что Роналдо лучше Месси и любого другого игрока вот и всё.
Более того,если ты когда нибудь подойдёшь к Роналодо и попытаешься его поцеловать,я думаю он тебя ударит,так как он натурал
Ты мужчина или нет?Если мужчина так предъяви доказательства.
Просто вы все беситесь,что Роналдо лучше Месси и любого другого игрока вот и всё.
Более того,если ты когда нибудь подойдёшь к Роналодо и попытаешься его поцеловать,я думаю он тебя ударит,так как он натурал
нормальный человек ,не может бегать 90 минут...
нормальный человек ,не может бегать 90 минут...
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
А в серии А у всех должны быть праздники. Тем более, что Стураро заслужил.
А в серии А у всех должны быть праздники. Тем более, что Стураро заслужил.
допинг выгоняет?
глаза у него безумные были.
допинг выгоняет?
глаза у него безумные были.