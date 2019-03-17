Гол Швеца принес «Ахмату» победу над «Уфой»

В матче 20-го тура РПЛ «Ахмат» одолел «Уфу».
Грозненцы набрали 27 очков (8-е место), а у «Уфы» остается 16 баллов (15-я позиция).
Уфа, стадион «Нефтяник».
«Уфа» - «Ахмат» - 0:1 (0:0)
Гол: Швец 72
«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Кротов, Ванек (Пауревич 76), Карп, Тилль, Сысуев (Алиев 70), Бизяк (Вомбергар 65)
Главный тренер: Кириченко Дмитрий.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Швец, Раванелли (Бериша 73), Исмаэл, Шиманьски (Иванов 84), Балай (Мбенг 67)
Главный тренер: Рахимов Рашид.
Предупреждения: Ванек 2, Живоглядов 24, Исмаэл 33, Мохаммади 62
Судья: Мешков Виталий.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура ЦСКА обыграл «Урал».
Но аву менять не буду!
Но аву менять не буду!
лучше сходить в пердив и строить команду с большинством своих,
тем более что даже если в стыки попадем, нет никаких гарантий,
что появятся инвесторы, не факт, что разрешат играть на Динамо,
если даже его реконструируют к играм РПЛ, и непонятная ситуация
с финансовым положением . Да и еще не факт, что команду вообще
сохранят с учетом последних событий . Если только правительство
не подключится с поиском спонсоров или не возьмет отчасти на бюджет .
С учетом этих факторов наше присутствие в РПЛ пока риторическое.
лучше сходить в пердив и строить команду с большинством своих,
тем более что даже если в стыки попадем, нет никаких гарантий,
что появятся инвесторы, не факт, что разрешат играть на Динамо,
если даже его реконструируют к играм РПЛ, и непонятная ситуация
с финансовым положением . Да и еще не факт, что команду вообще
сохранят с учетом последних событий . Если только правительство
не подключится с поиском спонсоров или не возьмет отчасти на бюджет .
С учетом этих факторов наше присутствие в РПЛ пока риторическое.
Ахмат с победой!!!
Ахмат с победой!!!
Команду надо усилить!!!
Команду надо усилить!!!
Да и фиг с ним . Наши игроки должны сами решать свою судьбу .
Нужно быть благодарными и за предоставленный стадион в матче с ЦСКА и за шанс который дали пару лет назад .
Да и вообще выбирая между шансами Анжи и Уфы на стыки .... Я всегда выберу Анжи . Такое моё ИМХО .
Да и фиг с ним . Наши игроки должны сами решать свою судьбу .
Нужно быть благодарными и за предоставленный стадион в матче с ЦСКА и за шанс который дали пару лет назад .
Да и вообще выбирая между шансами Анжи и Уфы на стыки .... Я всегда выберу Анжи . Такое моё ИМХО .