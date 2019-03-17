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Гол Швеца принес «Ахмату» победу над «Уфой»

вчера, 15:54
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

В матче 20-го тура РПЛ «Ахмат» одолел «Уфу».

Грозненцы набрали 27 очков (8-е место), а у «Уфы» остается 16 баллов (15-я позиция).

Уфа, стадион «Нефтяник».

«Уфа» - «Ахмат» - 0:1 (0:0)
Гол: Швец 72

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Кротов, Ванек (Пауревич 76), Карп, Тилль, Сысуев (Алиев 70), Бизяк (Вомбергар 65)
Главный тренер: Кириченко Дмитрий.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Швец, Раванелли (Бериша 73), Исмаэл, Шиманьски (Иванов 84), Балай (Мбенг 67)
Главный тренер: Рахимов Рашид.

Предупреждения: Ванек 2, Живоглядов 24, Исмаэл 33, Мохаммади 62

Судья: Мешков Виталий.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.

В другом матче тура ЦСКА обыграл «Урал».

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Все комментарии
mat73
mat73
   179 / 1120
сегодня в 00:25
Пипец Уфе, пора в пердив.
Но аву менять не буду!
Навзир
Навзир
вчера в 21:12
Терек с победой!!!!!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил EAGuar As
вчера в 18:52
Ахмат таки обыграл Уфу и обошел нас . Да и фиг с ним . Наши игроки должны сами решать свою судьбу . Нужно быть благодарными и за предоставленный стадион в матче с ЦСКА и за шанс который дали пару лет назад . Да и вообще выбирая между шансами Анжи и Уфы на стыки .... Я всегда выберу Анжи . Такое моё ИМХО .
Слежу за Арсеналом,молодцы ребята,от души играют,все до единого выкладываются по полной.Удачи!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:49
Молодцы!!! Уфимцам не унывать,ПЛ конечно они не покинут,более чем уверен.
Т34
Т34
   72 / 1120
вчера в 18:44
Уфа придется играть с Енисеем в ФНЛ, повышать свое мастерство. В РПЛ одним автобусом будет меньше.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил EAGuar As
   29 / 1120
вчера в 17:54
Ахмат таки обыграл Уфу и обошел нас . Да и фиг с ним . Наши игроки должны сами решать свою судьбу . Нужно быть благодарными и за предоставленный стадион в матче с ЦСКА и за шанс который дали пару лет назад . Да и вообще выбирая между шансами Анжи и Уфы на стыки .... Я всегда выберу Анжи . Такое моё ИМХО .
Спасибо за поддержку, Шурик ! Но нашим, чем такие муки испытывать,
лучше сходить в пердив и строить команду с большинством своих,
тем более что даже если в стыки попадем, нет никаких гарантий,
что появятся инвесторы, не факт, что разрешат играть на Динамо,
если даже его реконструируют к играм РПЛ, и непонятная ситуация
с финансовым положением . Да и еще не факт, что команду вообще
сохранят с учетом последних событий . Если только правительство
не подключится с поиском спонсоров или не возьмет отчасти на бюджет .
С учетом этих факторов наше присутствие в РПЛ пока риторическое.
drug01
drug01
   128 / 1120
вчера в 17:44
Ахмат просыпаться стал....
Шуnя771
Шуnя771
   185 / 1120
вчера в 17:40
Логично.
Capitan555
Capitan555
   279 / 1120
вчера в 17:23
мдааааа....УФА никакущая......
ermak6848
ermak6848
   215 / 1120
вчера в 17:01
С Победой Грозный !!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил EAGuar As
   302 / 1120
вчера в 16:56
Твое ИМХО?Это что такое вообще?Сам себя слышал?
spartach091
spartach091
   228 / 1120
вчера в 16:36
С победой Терек
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 1120
вчера в 16:33
Похоже три претендента на вылет уже определились окончательно.
Ахмат с победой!!!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   152 / 1120
вчера в 16:30
с победой парней с Грозного
mangoх12
mangoх12
   32 / 1120
вчера в 16:26
Терек возвращается . с победой!
Bayern Best
Bayern Best
   147 / 1120
вчера в 16:23
Уфе пора в ФНЛ.
95-shishani-95
95-shishani-95
   233 / 1120
вчера в 16:23
С победой нас всех!!!
Команду надо усилить!!!
Zenit_84
Zenit_84
   121 / 1120
вчера в 16:19
Неожиданно
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   68 / 1120
вчера в 16:11
Грозненцев с Победой!
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1120
вчера в 16:10
Уфа готовится к ФНЛ.
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1120
вчера в 16:08
Ахмат таки обыграл Уфу и обошел нас .
Да и фиг с ним . Наши игроки должны сами решать свою судьбу .
Нужно быть благодарными и за предоставленный стадион в матче с ЦСКА и за шанс который дали пару лет назад .
Да и вообще выбирая между шансами Анжи и Уфы на стыки .... Я всегда выберу Анжи . Такое моё ИМХО .
Ваня лучший
Ваня лучший
   30 / 1120
вчера в 16:08
Пожалуй, все. Уфа в ФНЛ. Хотя команда и неплохая.
vovinho11
vovinho11
   463 / 1120
вчера в 16:06
Уфа сливает Кирю, а Киря сливает Уфу
Брулин
Брулин
   66 / 1120
вчера в 16:03
Кириченко все обижался что его главным неназначали теперь он главный а Уфа в ж@@е.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   47 / 1120
вчера в 16:02
Жаль Уфу, в прошлом сезоне была хороша ,в этом поплыли...
NAZAR 007
NAZAR 007
   29 / 1120
вчера в 16:02
Грозный, с победой ! Ай да молодцы !
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1120
вчера в 16:01
Да уж Уфа, Енисей и Анжи устраивают соревнования,кто из них больше достоин пердива
pavkur
pavkur
   38 / 1120
вчера в 15:56
Жаль Уфу.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 15:56
Терек с победой!
сканер
сканер
   525 / 1120
вчера в 15:56
С победой Амхат,выручили(Анжи)!!!!
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