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«Челси» проиграл «Эвертону»

вчера, 21:23
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Челси» уступил «Эвертону» в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Челси» (57) располагается на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, «Эвертон» (40) - 11-й.

Ливерпуль, стадион Гудисон Парк

«Эвертон» - «Челси» 2:0 (0:0)
Голы: Ришарлисон 49, Сигурдссон 72

Нереализованный пенальти: Сигурдссон 72

«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Кин, Йерри Мина, Динь, Гомеш (Шнейдерлин 68), Гейе, Ришарлисон, Сигурдссон (Дэвис 86), Бернард (Уолкотт 78), Калверт-Льюин
Главный тренер: Силва Марку.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо (Хадсон-Одои 74), Баркли (Лофтус-Чик 65), Педро, Игуаин (Жиру 66), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Алонсо 36, Гомеш 59, Рюдигер 61

Судья: Тэйлор Энтони.

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм».

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Все комментарии
starche
starche
   224 / 1120
сегодня в 00:42
Абрамовские пенсионеры порадовали! Так держать!
youtomee
youtomee ответил feris1
   585 / 1120
сегодня в 00:39
Челси откровенно говоря расстраивает( Теперь единственный шанс попасть в ЛЧ это выиграть ЛЕ.
да ничего не ясно еще...от кур (3 место) на 4 очка отстают. а играть еще 8 туров, все что угодно может быть
Скептик-11
Скептик-11 ответил George-CFC
сегодня в 00:08
Считаю, это поражение сильно бьет по шансам за топ4. Абсолютно жалкая команда, ведомая упёртым старым бараном была во 2 тайме, 1 тайм ещё неплохо, были шансы забить. Олицетворение всего этого безобразия - Маркос Алонсо. Никакой самоотдачи, желания, характера. При этом при всём Эвертон так себе командочка... и это не обыграть - провал.
Ливерпуль сыграл на Гудисоне 0-0, Мансити выиграл 2-0, правда второй забили в концовке. Дома упёрто играют.Ну а Челси,попали под раздачу,напоминают мне Баварию.
wattman
wattman ответил feris1
   1031 / 1120
сегодня в 00:08
Челси откровенно говоря расстраивает( Теперь единственный шанс попасть в ЛЧ это выиграть ЛЕ.
Выиграть ЛЕ с такой игрой практически невозможно.
wattman
wattman
   1031 / 1120
сегодня в 00:07
Челси не менял тактику с лета, что уж тут удивляться?

Меня с самого начала сезона мучал вопрос - зачем делать из лучшего опорника Канте посредственного полузащитника? Думал, что Сари разглядел своим зорким глазом в парне какой-то новый талант, но нет, оказалось, что он просто проталкивал всеми силами своего любимчика.
feris1
feris1
   108 / 1120
сегодня в 00:06
Челси откровенно говоря расстраивает(
Теперь единственный шанс попасть в ЛЧ это выиграть ЛЕ.
Скептик-11
Скептик-11
вчера в 23:55
это вам не с Вышиванкой играть две игры с общим 8:0... Ей Богу,такие смешные эти Пенсионеры из Чукотки. А вот Ириски оказались не по зубам.
beefs
beefs
   317 / 1120
вчера в 23:55
Челси мимо ЛЧ на следующий год...
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 1120
вчера в 23:39
Опять Абрашу нагнули!!!
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   169 / 1120
вчера в 23:29
челси врядли в четвёрку попадёт.
Comentarios
Comentarios
   205 / 1120
вчера в 23:24
Да чтож такое
Caniggia
Caniggia
   36 / 1120
вчера в 23:21
Поплыл физрук-макаронник. Очередной позорный просёр! И от кого? Гнать в шею старого маразматика и назначать молодого и амбициозного. для которого Челси не пустое место, а нечто более близкое к сердцу. Например, Терри или Лэмпарда.
Медив
Медив ответил УрсХох
   286 / 1120
вчера в 23:13
Тогда ответь мне,сколько английских тренеров руководит английскими командами из ТОР10 англии?
У английских клубов практически нет владельцев-англичан. По этому и не дают шанс перспективным английским наставникам. Предпочитают раскрученные фамилии. Тренер стоит дешевле игрока, по-этому проще получить именитого наставника и этим поднять статус клуба
Belgie2009
Belgie2009 ответил George-CFC
   283 / 1120
вчера в 23:08
Что ты говоришь не всегда прокатывает
Sunny.
Sunny.
   136 / 1120
вчера в 22:55
пора Слуцкого подтягивать
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   241 / 1120
вчера в 22:54
Леню надо срочно )))
ЮЗИК
ЮЗИК
   439 / 1120
вчера в 22:46
Последняя игра Сарри небось
dzvinka
dzvinka ответил BDA8181
   176 / 1120
вчера в 22:42
матч не смотрел , но результатом удивлён
матч не смотрел, результатом не удивлен.
George-CFC
George-CFC ответил Belgie2009
   150 / 1120
вчера в 22:37
Небольшой лайфхак по ставкам. Смотри статистику дома/выезд
Например как можно ставить Челси победа или ничья, если:
Только футбольный клуб "Фулхэм" проиграл больше "Челси" в выездных матчах (6 проигранных матчей), у Маурицио Сарри в 5 матчах, 1 победа и 4 поражения.
George-CFC
George-CFC
   150 / 1120
вчера в 22:35
"Я не знаю, и игроки не знают, что произошло во втором тайме. Я не могу этого объяснить»
После каждого матча одни и те же слова... этот индюк изначально был сломан
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Belgie2009
   167 / 1120
вчера в 22:28
Да я знал об этом, и ставил на ничью, но млядь и это не вытащили
А, ну на ничью и я рассчитывал. Не более. Соболезную
Belgie2009
Belgie2009 ответил ROMA DROGBA
   283 / 1120
вчера в 22:27
Да я знал об этом, и ставил на ничью, но млядь и это не вытащили
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Belgie2009
   167 / 1120
вчера в 22:24
Я их рот наоборот, ставку на 1900€ про*бал из за этих синих
Нуууу, прости конечно, но что бы ставить на Челси в АПЛ в гостях, да еще против крепкого середняка нужно было быть гением.

Или посмотреть результат, а не саму игру с Киевом, и сделать выводы
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 22:24
Не проиграл а прос...л.
Belgie2009
Belgie2009
   283 / 1120
вчера в 22:19
Я их рот наоборот, ставку на 1900€ про*бал из за этих синих
УрсХох
УрсХох ответил Медив
   406 / 1120
вчера в 22:18
Этот психоз был у фанатов Сериала, которым нравится думать, что итальянские тренеры все еще впереди всей планеты в плане футбольной мысли. Среди фанатов Челси, маты по поводу Сарри стояли с начала декабря. У самых дальновидных - с конца октября
Тогда ответь мне,сколько английских тренеров руководит английскими командами из ТОР10 англии?
злой болельщик
злой болельщик
   582 / 1120
вчера в 22:16
Челси просто после Динамо К устал уже голы забивать.
obana777
obana777
   220 / 1120
вчера в 22:16
Челси становится откровенным дном.
Медив
Медив ответил juvenale
   286 / 1120
вчера в 22:16
и что этот сарри в Италии выиграл?
Я не знаю и не хочу знать. Просто отвечаю человеку, что большинство из тех, у кого был оргазм от Сарри - это были фанаты других клубов. Которые смотрели матчи Челси от случая к случаю и обычно пропускали самый треш, вроде игры Челси с середняками АПЛ, где обычно и проскакивает полное отсутствие какой-либо мысли в игре команды
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил anyway
   167 / 1120
вчера в 22:16
во истину королевский подарок для МЮ от челси..
От Арсенала ждите подарки, это не наш праздник жизни
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