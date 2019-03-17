«Челси» проиграл «Эвертону»

«Челси» уступил «Эвертону» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Челси» (57) располагается на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, «Эвертон» (40) - 11-й.
Ливерпуль, стадион Гудисон Парк
«Эвертон» - «Челси» 2:0 (0:0)
Голы: Ришарлисон 49, Сигурдссон 72
Нереализованный пенальти: Сигурдссон 72
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмен, Кин, Йерри Мина, Динь, Гомеш (Шнейдерлин 68), Гейе, Ришарлисон, Сигурдссон (Дэвис 86), Бернард (Уолкотт 78), Калверт-Льюин
Главный тренер: Силва Марку.
«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо (Хадсон-Одои 74), Баркли (Лофтус-Чик 65), Педро, Игуаин (Жиру 66), Азар
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Алонсо 36, Гомеш 59, Рюдигер 61
Судья: Тэйлор Энтони.
Ранее «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм».
Меня с самого начала сезона мучал вопрос - зачем делать из лучшего опорника Канте посредственного полузащитника? Думал, что Сари разглядел своим зорким глазом в парне какой-то новый талант, но нет, оказалось, что он просто проталкивал всеми силами своего любимчика.
Меня с самого начала сезона мучал вопрос - зачем делать из лучшего опорника Канте посредственного полузащитника? Думал, что Сари разглядел своим зорким глазом в парне какой-то новый талант, но нет, оказалось, что он просто проталкивал всеми силами своего любимчика.
Теперь единственный шанс попасть в ЛЧ это выиграть ЛЕ.
Теперь единственный шанс попасть в ЛЧ это выиграть ЛЕ.
Например как можно ставить Челси победа или ничья, если:
Только футбольный клуб "Фулхэм" проиграл больше "Челси" в выездных матчах (6 проигранных матчей), у Маурицио Сарри в 5 матчах, 1 победа и 4 поражения.
Например как можно ставить Челси победа или ничья, если:
Только футбольный клуб "Фулхэм" проиграл больше "Челси" в выездных матчах (6 проигранных матчей), у Маурицио Сарри в 5 матчах, 1 победа и 4 поражения.
После каждого матча одни и те же слова... этот индюк изначально был сломан
После каждого матча одни и те же слова... этот индюк изначально был сломан
Или посмотреть результат, а не саму игру с Киевом, и сделать выводы
Или посмотреть результат, а не саму игру с Киевом, и сделать выводы