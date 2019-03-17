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«Лион» и «Монпелье» забили на двоих пять мячей

вчера, 18:29
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«Лион» одержал победу над «Монпелье» в матче 29-го тура чемпионата Франции.

«Лион» (53) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Монпелье» (42) - седьмой.

Лион, стадион Групама Стэдиум

«Лион» - «Монпелье» 3:2 (1:1)
Голы: Мартен 12, Дембеле 58, Ауар 86 - Молле 36, Камара 90+1

Нереализованный пенальти: Фекир 71

«Лион»: Горжелен, Рафаэл, Тете, Денайе, Марсал (Дюбуа 42), Н'Домбеле, Ауар, Траоре (Тусар 84), Фекир, Мартен (Корне 78), Дембеле
Главный тренер: Женезио Бруно.

«Монпелье»: Леком, Конгре, Хилтон, Коцца (Ристич 78), Агилар, Шкири (Пирис 46), Ласн (Камара 87), Ойонго, Ляборд, Молле, Делор
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.

Предупреждения: Делор 24, Рафаэл 62, Ласн 81

Судья: Тюрпен Клеман.

Напомним, что вчера «Монако» одержал победу над «Лиллем».

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Все комментарии
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 20:40
Нормально порезвились :)
obana777
obana777
   220 / 1120
вчера в 18:51
Лягушатники повеселились.
Bayern Best
Bayern Best
   147 / 1120
вчера в 18:45
А сколько еще не забили. Фекир сам и пендаль и много моментов убил.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1120
вчера в 18:40
Лион намного сильнее, счёт не отражает разницы.
ArgonS
ArgonS
   164 / 1120
вчера в 18:30
Лион с победой!
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