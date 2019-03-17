«Лион» и «Монпелье» забили на двоих пять мячей

«Лион» одержал победу над «Монпелье» в матче 29-го тура чемпионата Франции.
«Лион» (53) располагается на третьем месте в турнирной таблице национального первенства, «Монпелье» (42) - седьмой.
Лион, стадион Групама Стэдиум
«Лион» - «Монпелье» 3:2 (1:1)
Голы: Мартен 12, Дембеле 58, Ауар 86 - Молле 36, Камара 90+1
Нереализованный пенальти: Фекир 71
«Лион»: Горжелен, Рафаэл, Тете, Денайе, Марсал (Дюбуа 42), Н'Домбеле, Ауар, Траоре (Тусар 84), Фекир, Мартен (Корне 78), Дембеле
Главный тренер: Женезио Бруно.
«Монпелье»: Леком, Конгре, Хилтон, Коцца (Ристич 78), Агилар, Шкири (Пирис 46), Ласн (Камара 87), Ойонго, Ляборд, Молле, Делор
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
Предупреждения: Делор 24, Рафаэл 62, Ласн 81
Судья: Тюрпен Клеман.
Напомним, что вчера «Монако» одержал победу над «Лиллем».