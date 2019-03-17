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«Спартак» и «Зенит» обменялись голами

вчера, 20:56
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России.

«Зенит» (41) располагается на первом месте в турнирной таблице национального первенства, «Спартак» (33) - пятый.

Москва, стадион Открытие Арена

«Спартак» - «Зенит» 1:1 (1:1)
Голы: Глушаков 13 - Вильмар Барриос 27

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Ташаев (Глушенков 73), Глушаков (Умяров 85), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий 79), Ханни, Адриано
Главный тренер: Кононов Олег.

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Дриусси 56), Кузяев, Вильмар Барриос, Дзюба, Азмун (Шатов 74), Ригони (Оздоев 87)
Главный тренер: Семак Сергей.

Предупреждения: Джикия 34, Смольников 45, Азмун 55, Зобнин 57, Глушаков 61, Ханни 86

Судья: Матюнин Алексей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее ЦСКА одержал победу над «Уралом».

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Все комментарии
амурец
амурец
   140 / 1120
сегодня в 01:03
Хороший счёт
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Костик Смирнов
   8 / 1120
сегодня в 00:50
может мне это можешь сказать ,про классную игру? не было игры,одни играли,вторые ждали
yk2ru
yk2ru
   513 / 1120
сегодня в 00:48
Гонят лазурные на судей.)) Лучше вспомните матч открытия стадиона в Питере, пенальти и три удаления в концовке матча для выигрыша Зеньки над средненькой командой.
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1120
сегодня в 00:47
я бы переигровку назначил ,без судьи , где-нибудь в Германии
feris1
feris1
   108 / 1120
сегодня в 00:15
Зенит играл в четверг,а спартачок готовился всю неделю.
А по игре мясные начали резво а потом подсели.
Зенит же выстоял,отыгрался и мог победить играя весь матч агрессивно в высоком темпе.
Морозовский
Морозовский
   6 / 1120
вчера в 23:54
Никто на три очка не наиграл! Игра была не скучной, но и не дух захватывающая. Если рассматривать под микроскопом, то "Зенит" на семь сантиметров был ближе к заветной цели победить, хотя "Спартак" хотел больше выиграть. Бакланы сегодня в "УФУ" Сергея Богдановича посылать наверное не будут!
Лаcковый зенит
Лаcковый зенит ответил Palex
   137 / 1120
вчера в 23:54
Гол отменен после 100%-го нарушения, пенальти спорный, на 4-й минуте Мельгарехо должен был забивать 1в 1, во втором тайме, он же из убойной позиции пробил головой чуть выше. Ты только зенитовские плюсы считаешь?

Да, и удаление Смольникова 200%-ое, естественно, ты о нем умолчал, исключительно из за своей природной скромности
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил NAZAR 007
   642 / 1120
вчера в 23:53
Ниже Толя ответил на этот вопрос. Не в батарейках дело, а в бабках. Мы были лучше вас в 2012/13, и мощнее, однако чемп выиграли вы. Ростов был лучше вас в 2015/16, однако опять чемп выиграли вы. А что у нас, вторая часть сезона какие-то раздраи, что Ростов вдруг с этой Агро прям аккурат попадает. а вы становитесь чемпионами.
Батарейки - это и есть деньги.
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил NAZAR 007
   642 / 1120
вчера в 23:52
При чем сейчас Лестер ? Я про наш чемпионат пишу. Анжи рвался, все шло норм, шли на втором месте, до этого и на первом, потом в итоге закончили третьими. Ростов шел в лидерах, аккурат во второй части сезона нарисовался хипеш с этой Агро не помню как в самый неподходящий момент. Быков сегодня засудили с пеналем. Что это, случайности всё или кто-то усиленно не хочет и близко пускать южные клубы РПЛ к борьбе за золото.
Я как могу знать, что ты про РПЛ пишешь? Я телепат что ли? Я отвечал Scuderia Ferrari, мы не обсуждали сугубо РПЛ. КС когда-то тоже на 1 месте шли, в далеких 2000х годах. Были "чемпионами первого круга". Благополучно скатились во втором круге. Не хватило кол-ва и качества игроков, и пластичности тактики тренера. Если про РПЛ, то у Божовича много команд хорошо играло, но коротко. И тот же Локо. Тот год взяли Лигу, в этом году сливали первые полгода, команда не с юга, а на второй сезон уже не смогли вывозить. И при еврокубки не надо, у Локо они начались осенью, а матчи РПЛ в июле.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Scuderia Ferrari
   29 / 1120
вчера в 23:51
К тому, что очень часто у команд батарейки садятся.
Просто все это дела давно минувших дней,
поэтому не хочется вспоминать то, чего уже
никак не вернешь. Но чудесным образом
и Анжи, и Ростов вывалились из золотой гонки.
А наши еще и с Хиддинком, и с таким составом,
Так что , оставим батарейки для малышей, споки ноки )
mangoх12
mangoх12 ответил ЦCКА навсегда
   32 / 1120
вчера в 23:48
Да он не так давно (15 тур) наглым образом прихлопнул Самару против пищевика! А так, это фишка Федуна дважды в чемпионате с одним соперником назначать своего свистуна! Турбин судил оба матча с Динамо, Лампочкин вообще три подряд с Краснодаром!
там оплата оптом сразу за 2 матча))
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Scuderia Ferrari
   29 / 1120
вчера в 23:47
К тому, что очень часто у команд батарейки садятся.
Ниже Толя ответил на этот вопрос. Не в батарейках дело, а в бабках.
Мы были лучше вас в 2012/13, и мощнее, однако чемп выиграли вы.
Ростов был лучше вас в 2015/16, однако опять чемп выиграли вы.
А что у нас, вторая часть сезона какие-то раздраи, что Ростов вдруг
с этой Агро прям аккурат попадает. а вы становитесь чемпионами.
Jake Sully
Jake Sully
   190 / 1120
вчера в 23:42
ой позор спартаку, позор москалёву позор федуну!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил NAZAR 007
   7 / 1120
вчера в 23:42
К тому, что очень часто у команд батарейки садятся.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил CHIPnBASS
   29 / 1120
вчера в 23:40
Лестер в свой чемпионский сезон играл в еврокубках? При чем тут хватает дистанции? Им не хватает сил НА дистанции. Т.к. нет возможности лавки и ротации состава как раз из-за небольшого финансирования. При чем тут связи? И какие связи были нужны Лестеру в победный год? Когда под конец они теряли очки. Лестер в 2015/16 в конце через матч терял очки. И только неудача Арсенала, МС и Шпор оставила Лестер на 1 месте. Они молодцы, но сил им не хватило под конец, это факт.
При чем сейчас Лестер ? Я про наш чемпионат пишу.
Анжи рвался, все шло норм, шли на втором месте,
до этого и на первом, потом в итоге закончили третьими.
Ростов шел в лидерах, аккурат во второй части сезона
нарисовался хипеш с этой Агро не помню как в самый
неподходящий момент. Быков сегодня засудили с пеналем.
Что это, случайности всё или кто-то усиленно не хочет
и близко пускать южные клубы РПЛ к борьбе за золото.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Scuderia Ferrari
   29 / 1120
вчера в 23:37
Они играли с Монако в лазурной форме и слили 4-1 в бромантановые времена! Стыдно за лазурятник!
Мяч попал в бедро Каборе, рука в естественном положении,
с фигов ли там пеналь нарисовался ? Поддушивают "быков" ?
К чему ты Боруссию привел в пример так и не понял. Они только
в этом году более или менее за последние несколько лет заиграли.
До этого Лейпциг рулил в прошлом сезоне, пока не сдулся в итоге.
А у нас стабильно из года в год южанам до золота добраться просто
не дают, как ты этого не поймешь. Поддушивают во второй части сезона.
CHIPnBASS
CHIPnBASS ответил NAZAR 007
   642 / 1120
вчера в 23:35
Всего хватает этим командам : и запала, и сил, и дистанции. Не хватает средств и связей, ну и то, что рубятся в еврокубках .
Лестер в свой чемпионский сезон играл в еврокубках?
При чем тут хватает дистанции? Им не хватает сил НА дистанции. Т.к. нет возможности лавки и ротации состава как раз из-за небольшого финансирования. При чем тут связи? И какие связи были нужны Лестеру в победный год? Когда под конец они теряли очки. Лестер в 2015/16 в конце через матч терял очки. И только неудача Арсенала, МС и Шпор оставила Лестер на 1 месте. Они молодцы, но сил им не хватило под конец, это факт.
Palex
Palex ответил LOpp
   186 / 1120
вчера в 23:34
Позор Зениту! Опять судья весь матч тащил Зенит. Сколько падали в штрафной, на коленях выпрашивали пенальти. Стыдоба. Привыкли к халявным падачкам. Спартак потерял 2 очка.
Не надоело ахинею писать. 100% пенальти на Дзюбе,не защитанный гол,попадание в штангу Ригони из убойной позиции.Что создал Спартак?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1120
вчера в 23:33
одежда Семака полностю соответствует игре
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил mangoх12
   3 / 1120
вчера в 23:32
Да он не так давно (15 тур) наглым образом прихлопнул Самару против пищевика! А так, это фишка Федуна дважды в чемпионате с одним соперником назначать своего свистуна! Турбин судил оба матча с Динамо, Лампочкин вообще три подряд с Краснодаром!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Wolf77785
   7 / 1120
вчера в 23:28
Они играли с Монако в лазурной форме и слили 4-1 в бромантановые времена! Стыдно за лазурятник!
Wolf77785
Wolf77785 ответил saha100
   60 / 1120
вчера в 23:27
Краснодар надеюсь не даст этому лазурному недоразумению стать чемпионом.
Краснодар уже не дал, сыграв с вашим проектом 1-1!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил CHIPnBASS
   29 / 1120
вчера в 23:27
В итоге, в лиге часто побеждает тот, кто с середины сезона идет вверх. Небольшим командам не хватает запала, сил и лавки на длинную дистанцию. И Лестер выиграл потому, что топ-команды со своими проблемами не могли разобраться.
Всего хватает этим командам : и запала, и сил, и дистанции.
Не хватает средств и связей, ну и то, что рубятся в еврокубках .
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Костик Смирнов
   85 / 1120
вчера в 23:26
Спартак приобрёл ОЧКО. А по делу игра была очень классной,не хуже европейских с чемпионатов
первые 15 минут
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1120
вчера в 23:25
    CHIPnBASS
    CHIPnBASS ответил Scuderia Ferrari
       642 / 1120
    вчера в 23:24
    Так по всему миру. Боруссия 7 очков везла Баварии, и как там сейчас? Лестер под конец чемпионского сезона сдулся, доигрывал. Бывало, что и Спартак-Нальчик лидировал, и Амкар Саламыча высоко шёл, Оренбург в этом сезоне, что в итоге?
    В итоге, в лиге часто побеждает тот, кто с середины сезона идет вверх. Небольшим командам не хватает запала, сил и лавки на длинную дистанцию. И Лестер выиграл потому, что топ-команды со своими проблемами не могли разобраться.
    Костик Смирнов
    Костик Смирнов ответил LOpp
       780 / 1120
    вчера в 23:22
    Спартак приобрёл ОЧКО.
    А по делу игра была очень классной,не хуже европейских с чемпионатов
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       29 / 1120
    вчера в 23:22
    Назар, все просто. В Москве и Питере денег намного больше
    Салам, Толя ! Наверно, это ключевое. )
    Иначе не понимаю, как за 6 лет минимум
    три команды : Ростов, Анжи и Краснодар
    выключаются из золотой гонки именно
    во второй части сезона. Ну плюс еще
    напрасно жилы рвали в еврокубках,
    за это похвалят, а кто-то стратегически
    сольет еврокубки и потом становится золотым .
    mangoх12
    mangoх12
       32 / 1120
    вчера в 23:21
    Назначать одного и того же судью на повторный матч между этими же командами было уже постановкой. И это при первом скандальном матче !!. Задача Москалева была избежать поражения спартака. я считаю он справился.
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