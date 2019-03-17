«Спартак» и «Зенит» обменялись голами

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата России.
«Зенит» (41) располагается на первом месте в турнирной таблице национального первенства, «Спартак» (33) - пятый.
Москва, стадион Открытие Арена
«Спартак» - «Зенит» 1:1 (1:1)
Голы: Глушаков 13 - Вильмар Барриос 27
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кутепов, Джикия, Айртон, Ташаев (Глушенков 73), Глушаков (Умяров 85), Зобнин, Мельгарехо (Ломовицкий 79), Ханни, Адриано
Главный тренер: Кононов Олег.
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Ракицкий, Жирков, Нобоа (Дриусси 56), Кузяев, Вильмар Барриос, Дзюба, Азмун (Шатов 74), Ригони (Оздоев 87)
Главный тренер: Семак Сергей.
Предупреждения: Джикия 34, Смольников 45, Азмун 55, Зобнин 57, Глушаков 61, Ханни 86
Судья: Матюнин Алексей.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее ЦСКА одержал победу над «Уралом».
А по игре мясные начали резво а потом подсели.
Зенит же выстоял,отыгрался и мог победить играя весь матч агрессивно в высоком темпе.
А по игре мясные начали резво а потом подсели.
Зенит же выстоял,отыгрался и мог победить играя весь матч агрессивно в высоком темпе.
Да, и удаление Смольникова 200%-ое, естественно, ты о нем умолчал, исключительно из за своей природной скромности
Да, и удаление Смольникова 200%-ое, естественно, ты о нем умолчал, исключительно из за своей природной скромности
поэтому не хочется вспоминать то, чего уже
никак не вернешь. Но чудесным образом
и Анжи, и Ростов вывалились из золотой гонки.
А наши еще и с Хиддинком, и с таким составом,
Так что , оставим батарейки для малышей, споки ноки )
поэтому не хочется вспоминать то, чего уже
никак не вернешь. Но чудесным образом
и Анжи, и Ростов вывалились из золотой гонки.
А наши еще и с Хиддинком, и с таким составом,
Так что , оставим батарейки для малышей, споки ноки )
Мы были лучше вас в 2012/13, и мощнее, однако чемп выиграли вы.
Ростов был лучше вас в 2015/16, однако опять чемп выиграли вы.
А что у нас, вторая часть сезона какие-то раздраи, что Ростов вдруг
с этой Агро прям аккурат попадает. а вы становитесь чемпионами.
Мы были лучше вас в 2012/13, и мощнее, однако чемп выиграли вы.
Ростов был лучше вас в 2015/16, однако опять чемп выиграли вы.
А что у нас, вторая часть сезона какие-то раздраи, что Ростов вдруг
с этой Агро прям аккурат попадает. а вы становитесь чемпионами.
Анжи рвался, все шло норм, шли на втором месте,
до этого и на первом, потом в итоге закончили третьими.
Ростов шел в лидерах, аккурат во второй части сезона
нарисовался хипеш с этой Агро не помню как в самый
неподходящий момент. Быков сегодня засудили с пеналем.
Что это, случайности всё или кто-то усиленно не хочет
и близко пускать южные клубы РПЛ к борьбе за золото.
Анжи рвался, все шло норм, шли на втором месте,
до этого и на первом, потом в итоге закончили третьими.
Ростов шел в лидерах, аккурат во второй части сезона
нарисовался хипеш с этой Агро не помню как в самый
неподходящий момент. Быков сегодня засудили с пеналем.
Что это, случайности всё или кто-то усиленно не хочет
и близко пускать южные клубы РПЛ к борьбе за золото.
с фигов ли там пеналь нарисовался ? Поддушивают "быков" ?
К чему ты Боруссию привел в пример так и не понял. Они только
в этом году более или менее за последние несколько лет заиграли.
До этого Лейпциг рулил в прошлом сезоне, пока не сдулся в итоге.
А у нас стабильно из года в год южанам до золота добраться просто
не дают, как ты этого не поймешь. Поддушивают во второй части сезона.
с фигов ли там пеналь нарисовался ? Поддушивают "быков" ?
К чему ты Боруссию привел в пример так и не понял. Они только
в этом году более или менее за последние несколько лет заиграли.
До этого Лейпциг рулил в прошлом сезоне, пока не сдулся в итоге.
А у нас стабильно из года в год южанам до золота добраться просто
не дают, как ты этого не поймешь. Поддушивают во второй части сезона.
При чем тут хватает дистанции? Им не хватает сил НА дистанции. Т.к. нет возможности лавки и ротации состава как раз из-за небольшого финансирования. При чем тут связи? И какие связи были нужны Лестеру в победный год? Когда под конец они теряли очки. Лестер в 2015/16 в конце через матч терял очки. И только неудача Арсенала, МС и Шпор оставила Лестер на 1 месте. Они молодцы, но сил им не хватило под конец, это факт.
При чем тут хватает дистанции? Им не хватает сил НА дистанции. Т.к. нет возможности лавки и ротации состава как раз из-за небольшого финансирования. При чем тут связи? И какие связи были нужны Лестеру в победный год? Когда под конец они теряли очки. Лестер в 2015/16 в конце через матч терял очки. И только неудача Арсенала, МС и Шпор оставила Лестер на 1 месте. Они молодцы, но сил им не хватило под конец, это факт.
Не хватает средств и связей, ну и то, что рубятся в еврокубках .
Не хватает средств и связей, ну и то, что рубятся в еврокубках .
ФИдунятник!
ФИдунботы!
ПОЗОР!
ФИдунятник!
ФИдунботы!
ПОЗОР!
А по делу игра была очень классной,не хуже европейских с чемпионатов
А по делу игра была очень классной,не хуже европейских с чемпионатов
Иначе не понимаю, как за 6 лет минимум
три команды : Ростов, Анжи и Краснодар
выключаются из золотой гонки именно
во второй части сезона. Ну плюс еще
напрасно жилы рвали в еврокубках,
за это похвалят, а кто-то стратегически
сольет еврокубки и потом становится золотым .
Иначе не понимаю, как за 6 лет минимум
три команды : Ростов, Анжи и Краснодар
выключаются из золотой гонки именно
во второй части сезона. Ну плюс еще
напрасно жилы рвали в еврокубках,
за это похвалят, а кто-то стратегически
сольет еврокубки и потом становится золотым .