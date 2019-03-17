«Ливерпуль» одержал непростую победу над «Фулхэмом»

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в матче 31-го тура чемпионата Англии.
«Ливерпуль» (76) возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Фулхэм» (17) - предпоследний.
Лондон, стадион Крэвен Коттедж
«Фулхэм» - «Ливерпуль» 1:2 (0:1)
Голы: Бабел 74 - Мане 26, Милнер 81 (пенальти)
«Фулхэм»: Серхио Рико, Фосу-Менса (Кристи 73), Чамберс, Рим, Брайан, Кэрни (Кебану 82), Замбо Ангисса, Сери (Сессеньон 65), Айите, Митрович, Бабел
Главный тренер: Паркер Скотт.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Лаллана (Милнер 72), Салах (Старридж 90+3), Роберто Фирмино (Ориги 72), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Фабиньо 39, Замбо Ангисса 65, Брайан 90+4
Судья: Поусон Крейг.
В прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Бернли».
Сегодня 20:26
ответ пользователю Y.N.W.A. (раскрыть)
щас бы одновременно болеть за реал с ливером и называть кого-то глором)))
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Так ты вообще за МЮ с Реалом болеешь, не глор чтоли?
Сегодня 20:26
ответ пользователю Y.N.W.A. (раскрыть)
щас бы одновременно болеть за реал с ливером и называть кого-то глором)))
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Так ты вообще за МЮ с Реалом болеешь, не глор чтоли?
Джерард вообще не топ-игрок. Единственное, что он умел делать на топ-уровне это дальний пас и штрафные бил неплохо. Хотя в последние годы он только пенали бить умел, забивая которые радовался так, будто ЛЧ выиграл))
Джерард вообще не топ-игрок. Единственное, что он умел делать на топ-уровне это дальний пас и штрафные бил неплохо. Хотя в последние годы он только пенали бить умел, забивая которые радовался так, будто ЛЧ выиграл))
А Оуэн хоть и не выиграл ЛЧ, является действительно великим футболистом, обладателем Золотого Мяча. Намного талантливее посредственного Жерарда. И этот футболист чемпион Англии в составе МЮ, а не ливерки)
А Оуэн хоть и не выиграл ЛЧ, является действительно великим футболистом, обладателем Золотого Мяча. Намного талантливее посредственного Жерарда. И этот футболист чемпион Англии в составе МЮ, а не ливерки)
Нужно держать интригу до конца, ждем победу МС!
Нужно держать интригу до конца, ждем победу МС!
объясни почему Фаулера возвращали на энфилд, а оуэну отказали? хотя он единственный кто для вас как игрок выигрывал золотой мяч, чего не смогли сделать Киган, Раш, Далглиш, и последний одаренный футболист из академии ливерпуля.
объясни почему Фаулера возвращали на энфилд, а оуэну отказали? хотя он единственный кто для вас как игрок выигрывал золотой мяч, чего не смогли сделать Киган, Раш, Далглиш, и последний одаренный футболист из академии ливерпуля.
теперь понятно как фанатом ливера становятся подсчитывали количество выигранных титулов - 19 . но последний в 20 веке, из некогда великого клуба ливерпуль щас скатился до уровня того же тоттенхэма, у которых всего два.
теперь понятно как фанатом ливера становятся подсчитывали количество выигранных титулов - 19 . но последний в 20 веке, из некогда великого клуба ливерпуль щас скатился до уровня того же тоттенхэма, у которых всего два.