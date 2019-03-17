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«Ливерпуль» одержал непростую победу над «Фулхэмом»

вчера, 19:05
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» в матче 31-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (76) возглавляет турнирную таблицу национального первенства, «Фулхэм» (17) - предпоследний.

Лондон, стадион Крэвен Коттедж

«Фулхэм» - «Ливерпуль» 1:2 (0:1)
Голы: Бабел 74 - Мане 26, Милнер 81 (пенальти)

«Фулхэм»: Серхио Рико, Фосу-Менса (Кристи 73), Чамберс, Рим, Брайан, Кэрни (Кебану 82), Замбо Ангисса, Сери (Сессеньон 65), Айите, Митрович, Бабел
Главный тренер: Паркер Скотт.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Лаллана (Милнер 72), Салах (Старридж 90+3), Роберто Фирмино (Ориги 72), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Фабиньо 39, Замбо Ангисса 65, Брайан 90+4

Судья: Поусон Крейг.

В прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Бернли».

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Заратустра
   280 / 1120
сегодня в 00:38
Ахахаха. Как раз таки Стиви тащил сборную, забивая важнейшие мячи. Мертвыми в сборной были манки в лице Руни, бегунка Г. Невилла, Кэрик. А Бэкхэм подвёл всю команду, удалившись на ЧМ
Великий Князь
Великий Князь ответил fanliverpoolfan
   21 / 1120
вчера в 23:27
Куперс вам поможет.
А вам Скомина уже помог, при чём дважды. Внесите его в зал славы сквозирпуля. Аха-ха)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Великий Князь
   169 / 1120
вчера в 23:25
Куперс вам поможет.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   169 / 1120
вчера в 23:23
Был в бане!всех с победой,хейтеры пусть бомбят,Ливерпуль бореться за Апл и лч, приятно.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Заратустра
   213 / 1120
вчера в 23:16
Джерард и рядом не стоял с Лэмпардом. Точнее стоял рядом в сборной и мешался у Лэмпса под ногами. Во многом из-за него золотое поколение англичан так и не выиграло ничего на уровне сборных) Джерард вообще не топ-игрок. Единственное, что он умел делать на топ-уровне это дальний пас и штрафные бил неплохо. Хотя в последние годы он только пенали бить умел, забивая которые радовался так, будто ЛЧ выиграл))
Ты говоришь ерунду, это признали все в Англии, что Джеррард был одним из лучших DM и особенно глупо обвинять Джеррарда в неудачах Англии. У Джеррарда был пас на 60 ярдов, и убийственный удар и важные голы, который он забивал за Ливерпуль, например в финале в Стамбуле, он начал камбек, а в ФА финал в 2006, он забил гол на последних минутах и перевел игру в экстра тайм, а потом Ливерпуль выиграл Кубок. И еще глупее что он не был топ игроком, видимо поэтому Арсенал в лучшие годы, Челси и МЮ хотели его видеть у себя, но он в отличие от Оуэна оказался предан клубу.
barcamilan
barcamilan
   835 / 1120
вчера в 22:57
оставьте сити вторыми, плиз
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   53 / 1120
вчера в 22:51
anyway
Сегодня 20:26
ответ пользователю Y.N.W.A. (раскрыть)
щас бы одновременно болеть за реал с ливером и называть кого-то глором)))
________________________________________________________________________
Так ты вообще за МЮ с Реалом болеешь, не глор чтоли?
Заратустра
Заратустра ответил Kirill Erokhin
   199 / 1120
вчера в 22:48
Джерард и рядом не стоял с Лэмпардом. Точнее стоял рядом в сборной и мешался у Лэмпса под ногами. Во многом из-за него золотое поколение англичан так и не выиграло ничего на уровне сборных)
Джерард вообще не топ-игрок. Единственное, что он умел делать на топ-уровне это дальний пас и штрафные бил неплохо. Хотя в последние годы он только пенали бить умел, забивая которые радовался так, будто ЛЧ выиграл))
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   53 / 1120
вчера в 22:43
АНЯвей активно самоутверждается за счет дизлайков, какой неугомонный
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Заратустра
   213 / 1120
вчера в 22:32
Юве пресытился победами в чемпионате, поэтому ЛЧ важнее. А у колбасных после 30-ти лет без побед дома, в корне другая ситуация. Сейчас для них АПЛ намного важнее. Хотя в итоге ничего не получат))
Посмотрим после 14 мая, пока у Ливерпуля + 2 очка, а матч в запасе у МС , как раз против МЮ, ну если вы спецом не сольете Сити, Ливерпуль может выиграть титул АПЛ.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Заратустра
   213 / 1120
вчера в 22:30
Это спорный вопрос. Особенно в Англии, где свой чемпионат многими считается даже более приоритетным, чем ЛЧ. И конечно, это немыслимый позор для Джерарда за двадцать лет так и не выиграть чемпионат. А Оуэн хоть и не выиграл ЛЧ, является действительно великим футболистом, обладателем Золотого Мяча. Намного талантливее посредственного Жерарда. И этот футболист чемпион Англии в составе МЮ, а не ливерки)
Единственный трофей, который не выиграл Джеррард -это АПЛ, так что спорно о позоре. А о приоритете АПЛ к ЛЧ, так это постоянная дискуссия в Англии, что престижнее. А насчет таланта Оуэна, да он был талантлив, но он выбрал Реал и после этого его карьера пошла вниз, он сам виноват в этом. Джеррард и Лэмпард лучшие полузащитники Англии за последние 40 лет, не думаю, что о посредственном игроке, так говорили бы, верно?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   53 / 1120
вчера в 22:24
Капитан-дизлайкер Смолетт (Энивей) пришел дежурить на эту ветку. Видимо, у него сегодня ночная смена
Заратустра
Заратустра ответил Скептик-11
   199 / 1120
вчера в 22:17
Юве пресытился победами в чемпионате, поэтому ЛЧ важнее. А у колбасных после 30-ти лет без побед дома, в корне другая ситуация. Сейчас для них АПЛ намного важнее. Хотя в итоге ничего не получат))
Скептик-11
Скептик-11 ответил Заратустра
вчера в 22:09
Это спорный вопрос. Особенно в Англии, где свой чемпионат многими считается даже более приоритетным, чем ЛЧ. И конечно, это немыслимый позор для Джерарда за двадцать лет так и не выиграть чемпионат. А Оуэн хоть и не выиграл ЛЧ, является действительно великим футболистом, обладателем Золотого Мяча. Намного талантливее посредственного Жерарда. И этот футболист чемпион Англии в составе МЮ, а не ливерки)
Юва уже 10 раз стала чемпионом италии,а заветный Кубок взять не может,даже пенсионера купили,что бы помог.
Скептик-11
Скептик-11
вчера в 22:08
аутсайдера не дожали и получили мяч,причём с одной стороны ВВД вроде бы правильно отдавал,только вот слишком мягко,а Алиссон мог же играть руками,но решил ногами,в итоге Бабель забивал в пустые ворота. Всё таки парень помнит,что выступал за Великий клуб,поэтому гол не праздновал,это вам не ван Пирси который перейдя в МЮ, радовался голу в ворота канониров.
Заратустра
Заратустра ответил Kirill Erokhin
   199 / 1120
вчера в 21:51
Это спорный вопрос. Особенно в Англии, где свой чемпионат многими считается даже более приоритетным, чем ЛЧ. И конечно, это немыслимый позор для Джерарда за двадцать лет так и не выиграть чемпионат.
А Оуэн хоть и не выиграл ЛЧ, является действительно великим футболистом, обладателем Золотого Мяча. Намного талантливее посредственного Жерарда. И этот футболист чемпион Англии в составе МЮ, а не ливерки)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Заратустра
   213 / 1120
вчера в 21:32
Факт в том, что Оуэн стал чемпионом Англии с МЮ, а Джерард нет, потому что это невозможно с ливирпулькой. А ЛЧ он мог взять и с МЮ, если бы перешёл к нам немного раньше.
Любой игрок хочет выиграть ЛЧ, даже больше чемпионата в котором играет, если что Буффон ради ЛЧ перешел в ПСЖ, а Оуэн этого не сделал в своей карьере, но в этом он сам виноват.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   213 / 1120
вчера в 21:23
ну так Бенитес убрал Оуэна, он приехал в расположении сборной англии разговаривал с джерардом и оуэном после этого разговорка майк сразу ушел на трансфер, при этом оуэн хотел не раз вернутся обратно, но бенитес постоянно откаладывал его возвращение. даже когда стал свободным игроком после вылетевшего ньюкасла. а когда он получил приглашение фергюсона пшел даже на скамейку, засунув свою ливерную сущность куда подальше. объясни почему Фаулера возвращали на энфилд, а оуэну отказали? хотя он единственный кто для вас как игрок выигрывал золотой мяч, чего не смогли сделать Киган, Раш, Далглиш, и последний одаренный футболист из академии ливерпуля.
Ливерпуль предлагал Оуэну подождать до конца сезона, и потом возможно Ливерпуль бы снова подписал бы его, но Оуэн побоялся, что не попадет на ЧМ, и поэтому пошел в Ньюкасл Ютд, а после он был уже не нужен. И в МЮ он пошел не на повышения, как думают фанаты МЮ, а от безысходности, он выиграл АПЛ, но это не та победа которую хотел Майкл,что МЮ мог бы это сделать и без него. Но после Реала Оуэн уже никогда в своей карьере не был настолько хорош, как в Ливерпульский период.
neomessi
neomessi
   161 / 1120
вчера в 21:16
Ливерпуль с победой!
Нужно держать интригу до конца, ждем победу МС!
Муслим90
Муслим90
   319 / 1120
вчера в 21:16
Даже со слабыми соперниками нельзя обойтись без нервной концовки. Борьба продолжается)
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   134 / 1120
вчера в 21:07
Ну это как посмотреть, он медаль АПЛ выиграл сидя на скамейке в МЮ, а если бы остался мог бы ЛЧ взять, как Джеррард, а на повышение он пошел в Реал, хотя после Ньюкасла и МЮ повышение.
ну так Бенитес убрал Оуэна, он приехал в расположении сборной англии разговаривал с джерардом и оуэном после этого разговорка майк сразу ушел на трансфер, при этом оуэн хотел не раз вернутся обратно, но бенитес постоянно откаладывал его возвращение. даже когда стал свободным игроком после вылетевшего ньюкасла. а когда он получил приглашение фергюсона пшел даже на скамейку, засунув свою ливерную сущность куда подальше.

объясни почему Фаулера возвращали на энфилд, а оуэну отказали? хотя он единственный кто для вас как игрок выигрывал золотой мяч, чего не смогли сделать Киган, Раш, Далглиш, и последний одаренный футболист из академии ливерпуля.
Заратустра
Заратустра ответил Kirill Erokhin
   199 / 1120
вчера в 20:56
Факт в том, что Оуэн стал чемпионом Англии с МЮ, а Джерард нет, потому что это невозможно с ливирпулькой. А ЛЧ он мог взять и с МЮ, если бы перешёл к нам немного раньше.
Soccer2016
Soccer2016
   358 / 1120
вчера в 20:51
Всех с победой, был бы очередной сухарь у Алиссона но он решил интриги внести на конец матча. Салаху отдохнуть нужно, не может ни пас отдать, ни обыграть соперника. Верю что команда наберет форму к финалу сезона
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил DXTK
   213 / 1120
вчера в 20:47
кстати за все время АПЛ, именно для Ливера чаще всех ставили пенки в воротах соперников, но как понимаем вам титула это все равно не принесло. очевидность.
У Ливерпуля 14 пенальти, у МЮ 18 в этом сезоне, так что не совсем так.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Заратустра
   213 / 1120
вчера в 20:45
Да, Майкл Оуэн красава, перешёл на повышение в МЮ и стал чемпионом Англии. В этом его отличие от лузера Джерарда, который так и не стал чемпионом своей страны.
Ну это как посмотреть, он медаль АПЛ выиграл сидя на скамейке в МЮ, а если бы остался мог бы ЛЧ взять, как Джеррард, а на повышение он пошел в Реал, хотя после Ньюкасла и МЮ повышение.
Soccer2016
Soccer2016 ответил заDOOMчивый
   358 / 1120
вчера в 20:45
Ору, ахах) Хорошо троллиш)
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   134 / 1120
вчера в 20:38
Это наверное первый пенальти в карьере Поусон в пользу Ливерпуля. Он не хотел и этот пенальти ставить, но все было настолько очевидно, что даже бывшему жителю Манчестера пришлось согласиться, что это был пенальти.
кстати за все время АПЛ, именно для Ливера чаще всех ставили пенки в воротах соперников, но как понимаем вам титула это все равно не принесло. очевидность.
DXTK
DXTK ответил Kirill Erokhin
   134 / 1120
вчера в 20:37
Майкл Оуэн выиграл ее в МЮ, какое отношение к этому имеет Ттх или остальные команды за которые ты глоришь? Очень смешно когда фанаты Ттх говорят о том чего их команда не видела около 60 лет.
ну может потому что Оуэн мой второй любимый футболист после Ле Тиссье в АПЛ.

теперь понятно как фанатом ливера становятся подсчитывали количество выигранных титулов - 19 . но последний в 20 веке, из некогда великого клуба ливерпуль щас скатился до уровня того же тоттенхэма, у которых всего два.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   213 / 1120
вчера в 20:37
Это наверное первый пенальти в карьере Поусон в пользу Ливерпуля. Он не хотел и этот пенальти ставить, но все было настолько очевидно, что даже бывшему жителю Манчестера пришлось согласиться, что это был пенальти.
Заратустра
Заратустра ответил Kirill Erokhin
   199 / 1120
вчера в 20:34
Да, Майкл Оуэн красава, перешёл на повышение в МЮ и стал чемпионом Англии. В этом его отличие от лузера Джерарда, который так и не стал чемпионом своей страны.
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