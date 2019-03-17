Сарри: «Я не могу объяснить, что с нами произошло во втором тайме»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Эвертона».

Я не знаю, что произошло во втором тайме. Мы здорово смотрелись в первом тайме, могли забить четыре или пять голов. Но во второй половине встречи мы перестали играть. Это очень странно. У нас осталось восемь игр, мы должны биться в каждом из этих матчей.