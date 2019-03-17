ГлавнаяНовости

Сарри: «Я не могу объяснить, что с нами произошло во втором тайме»

вчера, 22:20
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Эвертона».

Я не знаю, что произошло во втором тайме. Мы здорово смотрелись в первом тайме, могли забить четыре или пять голов. Но во второй половине встречи мы перестали играть. Это очень странно. У нас осталось восемь игр, мы должны биться в каждом из этих матчей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мещеряков: «„Локомотив“ подвела реализация в матче с „Краснодаром“»
Вчера, 19:40 Комментарии2
Ван Дейк: «Сами усложнили себе игру»
Вчера, 19:36 Комментарии4
Клопп: «„Фулхэм“ заслужил гол, а мы - три очка»
Вчера, 19:32 Комментарии4
Медведев: «Игра со „Спартаком“ будет интересная и принципиальная»
Вчера, 17:59 Комментарии6
Аллегри: «Ожидал другой игры от „Ювентуса“ в матче с „Дженоа“»
Вчера, 17:10 Комментарии7
Силва заявил, что Мина не может адаптироваться в «Эвертоне»
Вчера, 16:41 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Сантус
Сантус
   67 / 1120
сегодня в 00:41
Дэжавю....
Скептик-11
Скептик-11
сегодня в 00:33
неудивлюсь,если в перерыве,игроки в раздевалке тренировались.
Скептик-11
Скептик-11
сегодня в 00:31
такое впечатление,что они бьются в каждом матче,только в конвульсиях. срочно надо Сарри домой отправлять,пусть Юву тренирует и повышает самооценку.
vastudio
vastudio
   437 / 1120
сегодня в 00:20
Да иди ты...объяснять не надо.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   59 / 1120
вчера в 23:33
Думаю,что Сарри точно летом поедет домой в Серию А,так нельзя,команда ужасна,да ещё и тренер вслух "расписывается в своем бессилии"...
311
311
   51 / 1120
вчера в 23:26
Нахрен ты нужен тогда если не можешь ничего объяснить
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 23:13
Что за тренер, что не понимает, что происходит.
dimagas1
dimagas1
   431 / 1120
вчера в 23:07
Проиграли наверно)))
Нот это уже раз 5 он трепет одно и то же.Кто же тогда должен знать что происходит в команде?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   167 / 1120
вчера в 22:52
Типичный Сарри.

Вообще не понимает, что происходит
anyway
anyway
   110 / 1120
вчера в 22:46
пропустили два гола
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   1064 / 1120
вчера в 22:34
Опять физрук оправдывается.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 1120
вчера в 22:32
Команду накрыл саррибол)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100