Сарри: «Я не могу объяснить, что с нами произошло во втором тайме»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Эвертона».
Я не знаю, что произошло во втором тайме. Мы здорово смотрелись в первом тайме, могли забить четыре или пять голов. Но во второй половине встречи мы перестали играть. Это очень странно. У нас осталось восемь игр, мы должны биться в каждом из этих матчей.
Нот это уже раз 5 он трепет одно и то же.Кто же тогда должен знать что происходит в команде?
Нот это уже раз 5 он трепет одно и то же.Кто же тогда должен знать что происходит в команде?
Вообще не понимает, что происходит
Вообще не понимает, что происходит