ГлавнаяНовости

Силва заявил, что Мина не может адаптироваться в «Эвертоне»

вчера, 16:41

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что защитник Йерри Мина испытывает проблемы с адаптацией в Англии. 

Первое, что я требую - это последовательность в тренировках, я хочу видеть, как он хорошо тренируется каждый день, до конца сезона. 

АПЛ полностью отличается от всего, что он делал до сих пор. Его опыт игры в Колумбии, Бразилии и «Барселоне» не имеет абсолютно никакого отношения. Англия совершенно другая. 

Мы верим в него, так как вложили много денег в его трансфер, думали, что его приобретение пойдет на пользу команде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сарри: «Я не могу объяснить, что с нами произошло во втором тайме»
Вчера, 22:20 Комментарии12
Мещеряков: «„Локомотив“ подвела реализация в матче с „Краснодаром“»
Вчера, 19:40 Комментарии2
Ван Дейк: «Сами усложнили себе игру»
Вчера, 19:36 Комментарии4
Клопп: «„Фулхэм“ заслужил гол, а мы - три очка»
Вчера, 19:32 Комментарии4
Медведев: «Игра со „Спартаком“ будет интересная и принципиальная»
Вчера, 17:59 Комментарии6
Аллегри: «Ожидал другой игры от „Ювентуса“ в матче с „Дженоа“»
Вчера, 17:10 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   105 / 1120
вчера в 20:34
Надо менять тогда чемп или команду!
Roman73
Roman73
   262 / 1120
вчера в 18:11
Похоже, замордует тренер игрока, отобьёт всю охоту к футболу.
Защитник Мина забил три гола на чемпионате мира.
Да и в Барса не последнее место в футболе.
obana777
obana777
   220 / 1120
вчера в 17:36
Не всегда вложенные в игрока большие деньги работают. Играют не деньги, а игрок.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100