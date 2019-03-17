Силва заявил, что Мина не может адаптироваться в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что защитник Йерри Мина испытывает проблемы с адаптацией в Англии.
Первое, что я требую - это последовательность в тренировках, я хочу видеть, как он хорошо тренируется каждый день, до конца сезона.
АПЛ полностью отличается от всего, что он делал до сих пор. Его опыт игры в Колумбии, Бразилии и «Барселоне» не имеет абсолютно никакого отношения. Англия совершенно другая.
Мы верим в него, так как вложили много денег в его трансфер, думали, что его приобретение пойдет на пользу команде.
Защитник Мина забил три гола на чемпионате мира.
Да и в Барса не последнее место в футболе.
Защитник Мина забил три гола на чемпионате мира.
Да и в Барса не последнее место в футболе.