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Ван Дейк: «Сами усложнили себе игру»

вчера, 19:36
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Фулхэмом».

Мы знали, что нас ждет непростой поединок. В какой-то степени мы даже сами усложнили себе игру. В эпизоде с пропущенным голом, безусловно, я мог бы сыграть получше. Самое главное, что мы заработали три очка и вернулись на первое место.

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chip_n_dale
chip_n_dale ответил Left Boy
вчера в 23:35
да я так смотрю им постоянно везёт. то порту в 1/4, то рома в 1/2, то спартаки и мариборы в группе
то ПСЖ с Наполи в группе смерти, то никакая Бавария в 1/8, сплошное везение.
Roman73
Roman73
   262 / 1120
вчера в 20:53
Ошибся таки " лучший" защитник.
Не могу судить лучший ли Ван-Дейк.
Покажите мне как он выбирает позицию и я скажу есть ли у него шанс быть среди лучших.
Left Boy
Left Boy ответил ДСА
   433 / 1120
вчера в 20:31
да я так смотрю им постоянно везёт. то порту в 1/4, то рома в 1/2, то спартаки и мариборы в группе
ДСА
ДСА
   238 / 1120
вчера в 19:42
В этот раз Ливерпулю повезло.
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