Ван Дейк: «Сами усложнили себе игру»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу над «Фулхэмом».

Мы знали, что нас ждет непростой поединок. В какой-то степени мы даже сами усложнили себе игру. В эпизоде с пропущенным голом, безусловно, я мог бы сыграть получше. Самое главное, что мы заработали три очка и вернулись на первое место.