«Валенсия» и «Хетафе» победителя не выявили

«Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
«Хетафе» (46) располагается на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, «Валенсия» (40) - седьмая.
Валенсия, стадион Месталья
Валенсия - Хетафе 0:0
«Валенсия»: Хауме, Пиччини, Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес (Черышев 68), Парехо, Коклен, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гамейро (Мина 77)
Главный тренер: Марселино.
«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Антунеш, Фулкье (Портильо 78), Арамбарри (Фламини 65), Максимович, Оливера Мирамонтес (Анхель Родригес 89), Хайме Мата, Молина
Главный тренер: Бордалас Хосе.
Предупреждения: Гайя 24, Арамбарри 26, Гонсалу Гедеш 64, Кабрера Сасиа 74, Фламини 78, Мина 86, Портильо 86
Судья: Санчес Хосе.
Ранее «Севилья» обыграла «Эспаньол».