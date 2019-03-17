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«Валенсия» и «Хетафе» победителя не выявили

вчера, 22:20
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Валенсия» сыграла вничью с «Хетафе» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Хетафе» (46) располагается на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, «Валенсия» (40) - седьмая.

Валенсия, стадион Месталья

Валенсия - Хетафе 0:0

«Валенсия»: Хауме, Пиччини, Паулиста, Диахаби, Гайя, Ферран Торрес (Черышев 68), Парехо, Коклен, Гонсалу Гедеш, Родриго, Гамейро (Мина 77)
Главный тренер: Марселино.

«Хетафе»: Сория, Суарес, Джене, Кабрера Сасиа, Антунеш, Фулкье (Портильо 78), Арамбарри (Фламини 65), Максимович, Оливера Мирамонтес (Анхель Родригес 89), Хайме Мата, Молина
Главный тренер: Бордалас Хосе.

Предупреждения: Гайя 24, Арамбарри 26, Гонсалу Гедеш 64, Кабрера Сасиа 74, Фламини 78, Мина 86, Портильо 86

Судья: Санчес Хосе.

Ранее «Севилья» обыграла «Эспаньол».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   14 / 1120
вчера в 22:22
Молодцы Хетафе выстояли ничью. Сильный сезон проводят.
grisser
grisser
   58 / 1120
вчера в 22:22
Валенсия была уставшей.
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