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«Наполи» обыграл «Удинезе» и сократил отставание от «Ювентуса»

вчера, 22:00
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 2Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Удинезе» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

«Наполи» (60) занимает второе место в турнирной таблице национального первенства, «Удинезе» (25) - 16-й.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Удинезе» 4:2 (2:2)
Голы: Юнес 17, Кальехон 26, Милик 57, Мертенс 70 - Лазанья 30, Фофана 36

«Наполи»: Оспина (Мерет 44), Малькуи (Хисай 86), Максимович, Кулибали, Гулям, Кальехон , Аллан, Зелински, Юнес (Верди 56), Мертенс, Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.

«Удинезе»: Муссо, Троост-Эконг, Мандрагора, тер Авест (де Майо 68), Ларсен (Окака-Чука 87), Сандро (Ингельссон 64), Фофана, де Пауль, Зегелар, Пуссетто, Лазанья
Главный тренер: Никола Давиде.

Предупреждения: Зелински 11, Сандро 13

Судья: Валери Паоло.

Ранее «Ювентус» уступил «Дженоа».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   374 / 1120
вчера в 23:37
Поздравляю Наполи с победой
Balanenok
Balanenok
   79 / 1120
вчера в 23:28
Наполи с победой!
Брулин
Брулин
   66 / 1120
вчера в 23:28
Сложно будет Арсеналу
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1120
вчера в 22:36
С уважением .
Inside91
Inside91
   429 / 1120
вчера в 22:34
Чувствую , жаркая будет концовочка чемпа -Наполи осталось всего то 15 очков наверстать
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил allemz
   7 / 1120
вчера в 22:33
В ЛЧ они пока безупречны. Там я жду красивого футбола, надеюсь, что не игра в 1 ворота получится.
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1120
вчера в 22:23
«Наполи» обыграл «Удинезе» и сократил отставание от «Юв... что за бред вы пишите!!!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил juvenale
   53 / 1120
вчера в 22:21
С Арсеналом бы так....
В Неаполе хозяева победят 4:2, а в Лондоне сольют Арсеналу 0:2
allemz
allemz ответил Великий Князь
   26 / 1120
вчера в 22:18
А вы ТТХ. На новом стадионе они поле по пояс будут рыть.
Если брать по АПЛ, это самый легкий соп из топ-4.
Посмотрим как в ЛЧ сыграют.
Великий Князь
Великий Князь ответил allemz
   21 / 1120
вчера в 22:15
Сначала Аякс обыграйте)
А вы ТТХ. На новом стадионе они поле по пояс будут рыть.
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
   21 / 1120
вчера в 22:15
С Арсеналом бы так....
Верю в помойку. Сквозеров хорошо в Неаполе гоняли, а на выезде Скомина зарешал.
Великий Князь
Великий Князь ответил allemz
   21 / 1120
вчера в 22:14
Сначала Аякс обыграйте)
Мечтать не вредно, вредно не мечтать.
drug01
drug01
   128 / 1120
вчера в 22:12
Так продолжать играть!
allemz
allemz ответил Великий Князь
   26 / 1120
вчера в 22:09
Хоть Арсеналу не слейтесь. Авось итальянский суперкубок получим)
Сначала Аякс обыграйте)
allemz
allemz
   26 / 1120
вчера в 22:09
Это было красиво.
Неаполь с победой.
Великий Князь
Великий Князь ответил Nickolai S
   21 / 1120
вчера в 22:08
А во. Самые большие фанаты понабежали)
Хоть Арсеналу не слейтесь. Авось итальянский суперкубок получим)
Ruslik1982
Ruslik1982
   85 / 1120
вчера в 22:08
"сократил отставание от Ювентуса" это как сказать, что Атвтоваз сократил отставание от BMW и Мерседес
Nickolai S
Nickolai S
   499 / 1120
вчера в 22:06
А во. Самые большие фанаты понабежали)
juvenale
juvenale
   18 / 1120
вчера в 22:04
С Арсеналом бы так....
Nickolai S
Nickolai S
   499 / 1120
вчера в 22:03
С победой, бракоделы. Если бы не Мертенс (гол +2 голевые), сидели бы на 63 ровно.
Как собрались убивать Арсенал одному папе Карло известно.
Великий Князь
Великий Князь
   21 / 1120
вчера в 22:03
Преодолели чёрно-белый комплекс.) Поздравляю.
Теперь англичашек порвать нужно.
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