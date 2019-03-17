«Наполи» обыграл «Удинезе» и сократил отставание от «Ювентуса»

«Наполи» одержал победу над «Удинезе» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (60) занимает второе место в турнирной таблице национального первенства, «Удинезе» (25) - 16-й.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Удинезе» 4:2 (2:2)
Голы: Юнес 17, Кальехон 26, Милик 57, Мертенс 70 - Лазанья 30, Фофана 36
«Наполи»: Оспина (Мерет 44), Малькуи (Хисай 86), Максимович, Кулибали, Гулям, Кальехон , Аллан, Зелински, Юнес (Верди 56), Мертенс, Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Удинезе»: Муссо, Троост-Эконг, Мандрагора, тер Авест (де Майо 68), Ларсен (Окака-Чука 87), Сандро (Ингельссон 64), Фофана, де Пауль, Зегелар, Пуссетто, Лазанья
Главный тренер: Никола Давиде.
Предупреждения: Зелински 11, Сандро 13
Судья: Валери Паоло.
Ранее «Ювентус» уступил «Дженоа».
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