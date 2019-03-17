«Бавария» отгрузила шесть мячей в ворота «Майнца»

«Бавария» одержала разгромную победу над «Майнцем» в матче 26-го тура чемпионата Германии.
«Бавария» (60) занимает первое место в турнирной таблице национального первенства, «Майнц» (30) - 13-й.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Майнц» 6:0 (3:0)
Голы: Левандовски 3, Хамес 33, Коман 39, Хамес 51, Хамес 55, Дэвис 70
«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба (Дэвис 59), Алькантара, Горецка, Мюллер, Хамес (Рафинья 73), Коман (Рибери 66), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Майнц»: Мюллер, Белл, Хак, Ниакате, Бросински, Гбамен, Латца, Онисиво, Озтюнали (Донати 75), Матета (Кариколь 63), Бутьюс (Кунде 46)
Главный тренер: Шварц Сандро.
Предупреждение: Зюле 72
Судья: Вилленборг Франк.
Ранее «Верде» обыграл «Байер».
А так молодцы!
А так молодцы!