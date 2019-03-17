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«Бавария» отгрузила шесть мячей в ворота «Майнца»

вчера, 21:50
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)6 : 0Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«Бавария» одержала разгромную победу над «Майнцем» в матче 26-го тура чемпионата Германии.

«Бавария» (60) занимает первое место в турнирной таблице национального первенства, «Майнц» (30) - 13-й.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Майнц» 6:0 (3:0)
Голы: Левандовски 3, Хамес 33, Коман 39, Хамес 51, Хамес 55, Дэвис 70

«Бавария»: Нойер, Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба (Дэвис 59), Алькантара, Горецка, Мюллер, Хамес (Рафинья 73), Коман (Рибери 66), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Майнц»: Мюллер, Белл, Хак, Ниакате, Бросински, Гбамен, Латца, Онисиво, Озтюнали (Донати 75), Матета (Кариколь 63), Бутьюс (Кунде 46)
Главный тренер: Шварц Сандро.

Предупреждение: Зюле 72

Судья: Вилленборг Франк.

Ранее «Верде» обыграл «Байер».

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Все комментарии
Скептик-11
Скептик-11
вчера в 23:51
Отомстили Клоппу... такие смешные эти мощи))) гуляй дальше...
obana777
obana777
   220 / 1120
вчера в 23:33
Поздно зло срывать.
Palex
Palex ответил kotmyshka
   186 / 1120
вчера в 23:27
Майнц это не Ливерпуль
Просто Ковач не тренер. С Ливером надо было в атаку играть,а не тупить.В Баварии прекрасные исполнители,уж не хуже чем в Ливере,только там тренер умеет игру строить,отсюда и результаты.
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 1120
вчера в 23:12
Майнц это не Ливерпуль
Bayern Best
Bayern Best
   147 / 1120
вчера в 23:00
Если честно то,радости от победы нет:-(
А так молодцы!
kmhb
kmhb ответил Ragnar_Lodbrok
   360 / 1120
вчера в 22:51
Какой толк от этих разгромов, если позорно вылетаем из ЛЧ?
Сыграли бы с Ливерпулем также как сегодня. В нормальный, атакующий футбол, глядишь играли бы сейчас в 1.4. А так Ковач труханул и привет. Ливерпуль безусловно победил по делу, но по сути они забили, всё что имели. Чисто тренерский просер. Может быть, конечно, он молодой тренер и это сказалось. В любом случае надо признать, что сезон у команды нестабильный и вылет от Ливерпуля не стал неожиданностью. Команда сегодня порадовала, поживём увидим, что там будет дальше.
dimagas1
dimagas1
   431 / 1120
вчера в 22:23
Сосисочники тока тут умеют)))
pavkur
pavkur
   38 / 1120
вчера в 22:15
Баварию с победой!
злой болельщик
злой болельщик
   582 / 1120
вчера в 22:14
Вот и играйте в чемпионате со своими, здесь вы просто короли!
15511551
15511551 ответил kust07
   49 / 1120
вчера в 22:06
Баварцы звери)
попал Майнц под раздачу) после фиаско Баварии от Ливерпуля)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   167 / 1120
вчера в 22:05
Угомонитесь, Ливерпуль уже уехал
cevin cigan
cevin cigan
   40 / 1120
вчера в 21:57
Хамес разозлился на хет-трик!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   53 / 1120
вчера в 21:56
Какой толк от этих разгромов, если позорно вылетаем из ЛЧ?
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   22 / 1120
вчера в 21:55
6:0 -- Вылет с треском из ЛЧ -- 6:0. А Бавария умеет веселить!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 1120
вчера в 21:55
Снова первые парни на деревне разошлись немецких банкротов громить)
дурман
дурман
   287 / 1120
вчера в 21:53
Это тебе не Ливерпуль
kust07
kust07
   268 / 1120
вчера в 21:53
Баварцы звери)
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