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Дворкович: «В России мало частных клубов — это плохо»

вчера, 09:36

Бывший глава оргкомитета по проведению ЧМ-2018 Аркадий Дворкович отметил, что у сборной России небольшой выбор игроков. 

В России мало частных клубов — это плохо. В стране в принципе мало команд и лиг, а государственный сектор не может содержать больше того, что уже есть. При этом у нас небольшой выбор футболистов для сборной. Выбираем не из 50, а из 20-25 человек. Смешно даже. А прирост может быть только за счёт частных денег.

Миллионные выплаты футболистам из государственных и региональных бюджетов? У нас экономика в основном государственная. Чему тут удивляться? При этом практически нет крупных компаний, которые не финансируют спорт.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил вячеслав остапенко
   7 / 1106
вчера в 19:12
Жаль что бывший чиновник не думает о детском футболе турнир Кожанный мяч
СОГЛАСЕН С МНЕНИЕМ Вячеслава Остапенко!
Balanenok
Balanenok
   85 / 1106
вчера в 15:11
Хватает стране спартака, свиньи только сосут деньги и позорят страну.
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 13:34
Ну и? Констатировал факт... и пошел на банкет обниматься с Мюллером - спонсором паразитного футбола госмонополии...
minai
minai
   337 / 1106
вчера в 13:26
В России мало сажают чиновников. Вот что плохо.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил LOpp
   229 / 1106
вчера в 12:33
в России 2 частных клуба. Краснодар и Спартак. и то их зажимают. у Галицкого Магнит отжали. Спартаку управленцем поставили клоуна, который в футболе 0 (ноль)
По поводу зажима Спартака сильно улыбнуло! В последней игре судейка не поставил вашим воротам пенальти.Что еще может быть действеннее без вар?Он конечно вел себя типа 24 еще в первой игре.Тогда не поставил пеналь и туда и туда, получил неуд за ту работу, и вот он снова решил игру.Его прогресс "зажима" движется в вашу сторону.
LOpp
LOpp
   18 / 1106
вчера в 11:36
в России 2 частных клуба.
Краснодар и Спартак.
и то их зажимают.
у Галицкого Магнит отжали.
Спартаку управленцем поставили клоуна, который в футболе 0 (ноль)
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Союзник противников
   229 / 1106
вчера в 11:13
Поэтому "Третьяковым умиляются",что это исключение из правил.Массовкой не умиляются.
Вот набираю -меценаты Российской империи--и вижу Человеков.Набираю Россию нынешнюю,сплошь вывод капитала и сегодняшний Дворкович запетушился,видимо начинается делюга мест в РФС вслед за приходом пивососа Дюкова.Сейчас услышим как Дворкович кресло ощупывает.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 11:10
кто виноват и что делать...
Союзник противников
Союзник противников ответил grisser
   72 / 1106
вчера в 11:09
Чем больше частных клубов, тем меньше футбола.
И это правда-всё катится в сторону доходного шоу.Истина где-то даже не посередине,а сбоку.Ну как с чисто футбольными стадионами,которые убыточны и пустуют после громких "общаковских событий".Были бы многофункциональными,было бы легче ими управлять.Впрочем,питерский всё равно установил рекорд посещаемости не футболом,а временно размещённой хоккейной площадкой,да концертом матершинника Шнура. Вот и вся популярность футбола...
шацк
шацк
вчера в 11:06
Пока у власти едросы (петух Аркаша в их числе) ничего хорошего в нашей стране не будет, в том числе и футбола...
Союзник противников
Союзник противников ответил ДАША Д
   72 / 1106
вчера в 11:04
А у нас частников не поддерживают: Галицкий построил стадион, а его мимо ЧМ прокатили.
Не говори...И даже этнические соотечественники-армяне из "Магнита" выкинули...Чего-то видно натворил.
Союзник противников
Союзник противников ответил kolpankolpan
   72 / 1106
вчера в 11:03
Зато много олигархов,кретинских законов душащих бизнес при попытках подняться, и сотнях миллиардов валюты которая сложилась и бежит из страны в ужасе что-бы не отняли.Когда в стране было свободно для бизнеса то и меценатов хватало. Третьякову до сих пор умиляемся.Правда это было давно.А сейчас ура ура и ракеты.
Поэтому "Третьяковым умиляются",что это исключение из правил.Массовкой не умиляются.
Союзник противников
Союзник противников
   72 / 1106
вчера в 11:02
Ну так начни с "Локомотива",какие проблемы???
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 11:01
Денег нет на это. .
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 10:54
Пора закрывать мазутный проект. Или засадить его в ФНЛ на пару тройку лет.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   321 / 1106
вчера в 10:53
Жаль что бывший чиновник не думает о детском футболе турнир Кожанный мяч
Bjuik
Bjuik
   58 / 1106
вчера в 10:50
Все клубы сосут государство, а название частный только один из видов грабежа в нашей стране.
grisser
grisser
   56 / 1106
вчера в 10:48
Чем больше частных клубов, тем меньше футбола.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 10:46
У нас воруют все кто хоть мало мальски имеет доступ к деньгам а народ и тем более футбол вторично.
Footbolista
Footbolista ответил Морозовский
   6 / 1106
вчера в 10:27
Есть еще клубы просто сосущие)...
Raamtvall
Raamtvall
   435 / 1106
вчера в 10:22
Дело не в количестве частных клубов. В России нет футбола, соотвественно, "мало частных клубов". Потому что нормальному бизнесмену проще купить условный Хиберниан, ибо в той же Шотландии есть футбольная культура, есть нормальная экономическая обстановка, в которой он получит нормальную отдачу от клуба при должных вложениях. Здесь лишь болото, на котором всё потеряешь через несколько лет. Долго Анжи просуществовал? То-то же. И краснодарскому мешку недолго осталось, Магниты у Галицкого вон уже отжали.
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 10:12
У нас мало Газпромов!
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 10:09
А у нас частников не поддерживают: Галицкий построил стадион, а его мимо ЧМ прокатили.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1106
вчера в 10:08
У нас клубы делятся на две категории: 1). Клубы, сосущие федеральные льготы.
2). Клубы, прозябающие на региональные льготы.
kolpankolpan
kolpankolpan
   229 / 1106
вчера в 09:58
Зато много олигархов,кретинских законов душащих бизнес при попытках подняться, и сотнях миллиардов валюты которая сложилась и бежит из страны в ужасе что-бы не отняли.Когда в стране было свободно для бизнеса то и меценатов хватало. Третьякову до сих пор умиляемся.Правда это было давно.А сейчас ура ура и ракеты.
311
311
   46 / 1106
вчера в 09:47
Кому они нужны, эти клубы? Вешать на баланс можно только засчет субсидий или каких-то послаблений со стороны государства!)
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   29 / 1106
вчера в 09:44
Вот у федуна свой частный мазутный проект - позорит российский футбол на смех всему миру, тоже ничего хорошего
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