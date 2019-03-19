Романцев: «Дзюба два тайма расшатывал спартаковскую оборону»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев похвалил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу после матча против «красно-белых» в рамках 20-го тура РПЛ.
Дзюба не забил, но зато какую работу Артём проделал, два тайма расшатывая спартаковскую оборону и заставляя соперников ошибаться. Да и атаку, завершившуюся ответным голом, начал именно он. На мой взгляд, связка Дзюба – Азмун очень перспективная.
Поржал от души...
Поржал от души...
Даже в Индии про него поют .
https://m.youtube.com/watch?v=U2Vx_E9i_wY
Даже в Индии про него поют .