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Романцев: «Дзюба два тайма расшатывал спартаковскую оборону»

вчера, 00:44
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Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев похвалил форварда «Зенита» Артёма Дзюбу после матча против «красно-белых» в рамках 20-го тура РПЛ.

Дзюба не забил, но зато какую работу Артём проделал, два тайма расшатывая спартаковскую оборону и заставляя соперников ошибаться. Да и атаку, завершившуюся ответным голом, начал именно он. На мой взгляд, связка Дзюба – Азмун очень перспективная.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   243 / 1106
сегодня в 07:57
За 90 минут даже здоровый зуб можно расшатать и вырвать. Что-же он вашу гниловатенькую оборону не смог расшатать ?
Leningrad 84
Leningrad 84
   98 / 1106
вчера в 15:54
Хреново расшатывал, раз до конца не расшатал!
wingback
wingback
   361 / 1106
вчера в 15:19
Два тайма расшатывал нервы у зрителей...
kastites
kastites
   309 / 1106
вчера в 13:49
Верно говорит
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Сергей Саныч
   26 / 1106
вчера в 12:35
Он нашу оборону шатал.
Респект....
Поржал от души...
LOpp
LOpp ответил cska plus
   18 / 1106
вчера в 11:17
Жаль, что не отгрузил.
не волнуйся, вам отгрузит
LOpp
LOpp
   18 / 1106
вчера в 11:16
план дзюбы на каждую игру: упасть красиво в штрафной, чтобы назначили пенальти.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   217 / 1106
вчера в 10:55
Оборона завалила Дзюбу, но пенальти был не назначен москалевым, как и правильно забитый гол не засчитан.
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 1106
вчера в 10:52
Да не расшатал
galem72
galem72
   212 / 1106
вчера в 10:29
Роль шатуна принадлежит не ему, поэтому у зюбы ничего не получилось. ))
Palex
Palex ответил Так Себе Аналитик
   120 / 1106
вчера в 09:16
До слез!!!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 08:07
Жаль, что не отгрузил.
Гавроша
Гавроша
   37 / 1106
вчера в 07:57
Он еще забыл добавить, что пенальти заработал.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 07:51
Отскочили свиньи. Гыгыгы
sir_Alex
sir_Alex
   47 / 1106
вчера в 06:34
При этом дерево само шаталось нехило, ахахахахахаха!!!🤣🤣🤣
mangoх12
mangoх12
   34 / 1106
вчера в 04:05
ушатал ушастого
Морозовский
Морозовский
   7 / 1106
вчера в 01:55
Дзюба был очень неустойчив в этой игре, да.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 1106
вчера в 01:55
Он нашу оборону шатал.
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 01:29
Дзюба капитан сборной России .
Даже в Индии про него поют .

ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 01:10
Связка Федун - Москалев перспективнее!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Scuderia Ferrari
   22 / 1106
вчера в 01:05
Я так подозреваю, что его рыбная ловля заканчивается утром в ближайшем алкомаркете.
Abordage
Abordage
   1024 / 1106
вчера в 00:54
Дзюбу судья не поддерживал.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 1106
вчера в 00:50
Спорт-Экспресс ходит по российским рекам и озёрам, расспрашивает рыбаков о центральном матче 20 тура. =)
Трубадур
Трубадур
   541 / 1106
вчера в 00:47
Которая свалила Дзюбу в штрафной, а судья и свиньи сделали вид, что ничего не было.
EAGuar As
EAGuar As
   65 / 1106
вчера в 00:46
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   193 / 1106
вчера в 00:45
хотелось бы
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