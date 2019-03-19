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Тренер «Зенита»: «Отрыва в 5 очков сейчас недостаточно для спокойствия»

вчера, 01:57

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра прокомментировал текущее турнирное положение команды.

Отрыва в пять очков за 10 туров до конца недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно. Чемпионат России – очень сложный турнир. Понимаем, что впереди ещё много игр, и надо быть максимально сконцентрированными до самого конца сезона. Только тогда мы добьёмся нашей цели.

Кто из конкурентов наиболее опасен? Мы смотрим только на себя. Если выиграем все оставшиеся матчи, точно возьмём трофей.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а ЦСКА победил «Урал» (1:0) и стал ближайшим преследователем «сине-бело-голубых».

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Все комментарии
wingback
wingback
   361 / 1106
вчера в 15:34
Даже не знал, что такой ассистент есть. Думал, там все из Уфы...
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 1106
вчера в 12:20
Недостаточно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   44 / 1106
вчера в 11:35
Пока будет твориться судебный беспредел, не спасут и бОльшие отрывы.
Я про назначения "двоечника" Москалёва на матч. Своим судейством он испортил уже 2 игры одних и тех же соперников. Почему таких не отправляют в ФНЛ или втордив - для меня загадка...
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   269 / 1106
вчера в 10:07
Главный конкурент сам Зенит в лице,Смольникова,Заболотного,Шатова
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   44 / 1106
вчера в 08:46
От гинера традиционно можно ждать сюрпризов. Он в кабинетах как рыба в воде....
Nikola45
Nikola45
   10 / 1106
вчера в 08:23
А пока только Федуну хватает денег на Москалевых да Кукоянов!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 07:55
Больше не проигрывать, а только выигрывать. И будет картина маслом. Зенит чемпион. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:30
Точно заметил.
ДСА
ДСА
   194 / 1106
вчера в 05:59
Два поражения и всё.
112910415
112910415
   69 / 1106
вчера в 05:29
будет много разных событий
pavkur
pavkur
   32 / 1106
вчера в 02:30
Если свиньи москалевых подсылать не будут.
STVA 1
STVA 1
   107 / 1106
вчера в 02:24
Две победы и нет отрыва.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 02:07
это точно...
Морозовский
Морозовский
   7 / 1106
вчера в 02:02
Денег "Зениту" на всё хватит!
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