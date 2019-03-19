Тренер «Зенита»: «Отрыва в 5 очков сейчас недостаточно для спокойствия»

Ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Артур де Оливейра прокомментировал текущее турнирное положение команды.

Отрыва в пять очков за 10 туров до конца недостаточно, чтобы чувствовать себя спокойно. Чемпионат России – очень сложный турнир. Понимаем, что впереди ещё много игр, и надо быть максимально сконцентрированными до самого конца сезона. Только тогда мы добьёмся нашей цели.

Кто из конкурентов наиболее опасен? Мы смотрим только на себя. Если выиграем все оставшиеся матчи, точно возьмём трофей.