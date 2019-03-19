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Червиченко: «Целовать штанги, показывать на фамилию – для меня это бред»

вчера, 01:30
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Капитан «Спартака» Денис Глушаков, забив гол в ворота «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ (1:1), повернулся спиной к трибунам и показал на фамилию на футболке. Позже экс-полузащитник «красно-белых» Максим Калиниченко в эфире «Матч ТВ» отметил, что таким жестом Глушаков «немножечко набросил».

Поцеловать ромбик, возможно, было бы гораздо уместнее, чем показывать футболку.

Своим мнением о жесте Глушакова поделился бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

Согласен ли с оценкой Калиниченко? Я не сторонник фетишизма – целовать ромбик, показывать на фамилию, целовать штанги, натирать бутсы – для меня это какой-то бред. Есть футболисты, кто молится Аллаху, кто-то – крестится. Ну бред какой! Поэтому я смотрю на это с саркастической улыбкой. Провоцировал ли Глушаков трибуны? Может быть. А может, показывал трибунам, что важен для команды. Не вижу в этом ничего страшного. Это элемент шоу, а футбол – это большое шоу. Такие маленькие провокации всё равно вызывают интерес. На мой взгляд, они безобидны.

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Все комментарии
kust07
kust07
   304 / 1106
вчера в 16:14
Еще бы)) твоя фамилия -Червь ,а место червя-в Земле
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Footbolista
   195 / 1106
вчера в 11:04
Один уголовник из зенита палец все время сосал)...
Вот-вот ,и никакая баня ему не нужна была ! Где хочу ,говорил , там и буду сосать ! А сейчас на курсах усовершенствования богатого опыта набирается у профессиОналов !!!!! ))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 1106
вчера в 10:32
ОПГ "Ромашка" поднимает голову!!!
А если серьезно, как бы Глушаков не пыжился, как бы не пиарился , его будут помнить как ярого скандалиста и в клубе , и в семье.
Встанет в один ряд с "писателями" : Шалимовым, Мостовым.
galem72
galem72
   212 / 1106
вчера в 10:31
О, пузырь вылез с очередной "адекватной и не предвзятой" критикой. ))
Palex
Palex ответил LOpp
   120 / 1106
вчера в 10:30
Да нет,это ваша тема, там ваш капитан рулит.
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   269 / 1106
вчера в 10:07
А ещё бани,педры и серванты какие-то!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Scuderia Ferrari
   44 / 1106
вчера в 09:52
Засос на шее теперь ещё
У меня по картинке сложилось впечатление, что это цветная татушка, а не заsos...
Footbolista
Footbolista
   6 / 1106
вчера в 09:51
Барриос ничего не показывал...все и так видели, что негр забил за зенит...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 1106
вчера в 09:23
Глушаков просто показал что гол забил из "вне игры"...
Вот такой он честный....Но его не поняли...))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил cska plus
   3 / 1106
вчера в 09:17
Засос на шее теперь ещё
LOpp
LOpp ответил Palex
   18 / 1106
вчера в 09:16
А вы сходите, да узнайте))
LOpp
LOpp
   18 / 1106
вчера в 09:15
В кой то веки соглашусь с червяком
Palex
Palex ответил cska plus
   120 / 1106
вчера в 09:08
Я даже не представляю,что они в бане вытворяют.
Footbolista
Footbolista
   6 / 1106
вчера в 08:54
Один уголовник из зенита палец все время сосал)...
makkie
makkie
   21 / 1106
вчера в 08:37
Червиченко сторонник фетишизма по привозу балласта в футбольные клубы.
Жаль что от этого изверга пострадал Спартак(
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 08:31
А почему Глушаков должен целовать какой то там ромбик? Он не навидит Спартак, а вот унизить болельщиков и Карреру для него святое! Капитан и легенда Спартака показал им кто на самом деле главный, а они для него.........
Nikola45
Nikola45
   10 / 1106
вчера в 08:27
Не согласен! Глушаков должен был побежать к Москалеву и расцеловать его! А не показывать на фамилию свою! Гол не его!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 07:53
Банщик своих же потроллил, а они уши развесили. Гыгыгы
ABir
ABir ответил ДАША Д
   355 / 1106
вчера в 05:46
Сам же говорит, что это элемент шоу и называет это бредом.
Похоже у Червиченко от недостатка внимания к его персоне на фоне выступлений Смородской началось очередное весеннее обострение
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 04:55
Сам же говорит, что это элемент шоу и называет это бредом.
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 04:01
Штаголизы, ромболизы, бутцелизы, фетишизм и это всё в тарасне.
311
311
   46 / 1106
вчера в 02:21
С каких пор вообще лобызать ромбик уместно? Нынче в моде засосы на шее в Тарасовке!)
Sunny.
Sunny.
   95 / 1106
вчера в 02:02
пупсики, папуасы теперь еще фетишисты
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 01:43
Канга лучше показывал спартаковским трибунам :)
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