Червиченко: «Целовать штанги, показывать на фамилию – для меня это бред»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков, забив гол в ворота «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ (1:1), повернулся спиной к трибунам и показал на фамилию на футболке. Позже экс-полузащитник «красно-белых» Максим Калиниченко в эфире «Матч ТВ» отметил, что таким жестом Глушаков «немножечко набросил».

Своим мнением о жесте Глушакова поделился бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

Согласен ли с оценкой Калиниченко? Я не сторонник фетишизма – целовать ромбик, показывать на фамилию, целовать штанги, натирать бутсы – для меня это какой-то бред. Есть футболисты, кто молится Аллаху, кто-то – крестится. Ну бред какой! Поэтому я смотрю на это с саркастической улыбкой. Провоцировал ли Глушаков трибуны? Может быть. А может, показывал трибунам, что важен для команды. Не вижу в этом ничего страшного. Это элемент шоу, а футбол – это большое шоу. Такие маленькие провокации всё равно вызывают интерес. На мой взгляд, они безобидны.