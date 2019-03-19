Романцев: «Ханни и Адриано меня разочаровали»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев раскритиковал некоторых легионеров «красно-белых» после матча против «Зенита» в рамках 20-го тура РПЛ ..

Очень разочаровали Ханни и Луис Адриано, в действиях которых оказалось слишком много брака. Для легионеров, которые должны быть на голову выше местных игроков, это недопустимо. Забей Мельгарехо на 3-й минуте, когда вышел один на один с Луневым, то дальше все могло бы пойти по другому сценарию.