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Романцев: «Ханни и Адриано меня разочаровали»

вчера, 00:12
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Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев раскритиковал некоторых легионеров «красно-белых» после матча против «Зенита» в рамках 20-го тура РПЛ..

Очень разочаровали Ханни и Луис Адриано, в действиях которых оказалось слишком много брака. Для легионеров, которые должны быть на голову выше местных игроков, это недопустимо. Забей Мельгарехо на 3-й минуте, когда вышел один на один с Луневым, то дальше все могло бы пойти по другому сценарию.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 1106
вчера в 13:17
Не было с их стороны никакого "брака".....
Просто доблестные защитники Зенита им ничего не позволили.....
И хватит уже оценивать "лучшее нападение лиги" по матчам с ташкентским Локомотивом....)))

Зе Луиш - атлет...но с плохой школой как утверждают многие специалисты....и смысл держать.....коль ясно - в этом лесу грибов не будет.....
Адриано - всё лучшее уже позади...ни скорости ни остроты былых лет....одни аппеляции к арбитрам...

Продать и забыть...по три рубля пучок.....Зе,Адриано,Нимели,Педро Рошу........
Ну реально это не нападение......для одной из самых популярных команд.......

Срочно взять Игнатьева из Краснодара...пока дым карамыслом...
Только представьте связку "Игнатов-Игнатьев".....
Да тот же Мелкадзе в 3 раза острей и живей выглядит чем всё это сонное легионерное царство в команде.......
И не надо никаких легионеров с таким отличным молодым поколением......ну может одного....не самого дорогого..но толкового...как Классон...ибо скандинавский рынок ещё не сошёл с ума...относительно цен и качества...как остальная Европа...

Уровень Ханни,Жиго,(Айртона) - вне сомнений....
Но с атакой надо что то делать....
Ибо Глушаков так и будет главной ударной силой,забивающий всеми частями тела...т.к. остальные бездействуют...)))

Удачи !!!!!!!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 12:56
А помоему весь хрющатник разочаровал старпёров да так, что досих пор рейнгольда не слышно.
Т34
Т34
   59 / 1106
вчера в 09:50
Они разочаровали своей игрой всех. Слишком много от них ждут.
kust07
kust07
   304 / 1106
вчера в 09:13
Ханни получше Глушакова
Гавроша
Гавроша
   37 / 1106
вчера в 07:56
Зато 12 игрок не разочаровал - все как в 90-е.
Zenit_84
Zenit_84
   109 / 1106
вчера в 07:53
Вернётся, чую, Романцев
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 07:48
Софья и негр-блондин ни о чем. Лучшим в составе Спартака был свистун из федуновской бригады. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1106
вчера в 07:09
Согласен ,провалили матч
handreb
handreb
   40 / 1106
вчера в 02:33
Толи дело романцеву, почти сонек и луисок 9 раз купили чемпионство.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   23 / 1106
вчера в 02:30
Педро Роша что-то молчит.
Уже все высказались.
mangoх12
mangoх12
   34 / 1106
вчера в 01:28
сами научили их валяться
swed
swed
вчера в 01:07
чувстсвуется неприязнь ко всему "неместному".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   22 / 1106
вчера в 01:00
Странно, что Романцев ещё различает этих афроспартаковцев в условиях, когда Федун их уже партиями завозит)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   3 / 1106
вчера в 00:45
Или фирдун - Инсаурральде, Лукас Барриос (не путать с Вильмаром), Кавенаги, Дедура, Уорис и прочие пользоприносители!
Eddja
Eddja
   536 / 1106
вчера в 00:43
У романцева не двоилось, как он их мог только различать?
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 1106
вчера в 00:40
Забей Азмун свои три штуки , да Москалев глазки бы протер , то все бы закончилось разгромом!!!
И чего еслибить, коли игра давно закончилась??? Радовался бы, что не влетели!
Alladins
Alladins
   80 / 1106
вчера в 00:33
Луишка просто губы не накрасил, а Сонька не причесался.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 00:32
То ли дело алкаш легов привозил в пищевик, Мукунку и прочих папуасов :)
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 00:28
Вчера были любимы а сегодня уже плохи.....
1-й парень
1-й парень
   73 / 1106
вчера в 00:26
Их приобрел борец за мораль свин родионов, качественный товар.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   53 / 1106
вчера в 00:24
Сонька и Обезьианно вообще только позорили купленную свиньями игру.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   3 / 1106
вчера в 00:17
Для легионеров, которые должны быть на голову выше местных игроков,
☆☆☆☆☆☆☆
На голову выше? Совсем в российских игроков Рыбак не верит?
Да, в зарубежных топ-клубах много топовых легионеров, но чемпионами мира 2010 и 2014 стал костяк из Испании и Германии соответственно, а не Месси, Роналду, Рибери, Роббен и пр.
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