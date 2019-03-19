Романцев: «Ханни и Адриано меня разочаровали»

Бывший наставник «Спартака» Олег Романцев раскритиковал некоторых легионеров «красно-белых» после матча против «Зенита» в рамках 20-го тура РПЛ..
Очень разочаровали Ханни и Луис Адриано, в действиях которых оказалось слишком много брака. Для легионеров, которые должны быть на голову выше местных игроков, это недопустимо. Забей Мельгарехо на 3-й минуте, когда вышел один на один с Луневым, то дальше все могло бы пойти по другому сценарию.
Просто доблестные защитники Зенита им ничего не позволили.....
И хватит уже оценивать "лучшее нападение лиги" по матчам с ташкентским Локомотивом....)))
Зе Луиш - атлет...но с плохой школой как утверждают многие специалисты....и смысл держать.....коль ясно - в этом лесу грибов не будет.....
Адриано - всё лучшее уже позади...ни скорости ни остроты былых лет....одни аппеляции к арбитрам...
Продать и забыть...по три рубля пучок.....Зе,Адриано,Нимели,Педро Рошу........
Ну реально это не нападение......для одной из самых популярных команд.......
Срочно взять Игнатьева из Краснодара...пока дым карамыслом...
Только представьте связку "Игнатов-Игнатьев".....
Да тот же Мелкадзе в 3 раза острей и живей выглядит чем всё это сонное легионерное царство в команде.......
И не надо никаких легионеров с таким отличным молодым поколением......ну может одного....не самого дорогого..но толкового...как Классон...ибо скандинавский рынок ещё не сошёл с ума...относительно цен и качества...как остальная Европа...
Уровень Ханни,Жиго,(Айртона) - вне сомнений....
Но с атакой надо что то делать....
Ибо Глушаков так и будет главной ударной силой,забивающий всеми частями тела...т.к. остальные бездействуют...)))
Удачи !!!!!!!
Просто доблестные защитники Зенита им ничего не позволили.....
И хватит уже оценивать "лучшее нападение лиги" по матчам с ташкентским Локомотивом....)))
Зе Луиш - атлет...но с плохой школой как утверждают многие специалисты....и смысл держать.....коль ясно - в этом лесу грибов не будет.....
Адриано - всё лучшее уже позади...ни скорости ни остроты былых лет....одни аппеляции к арбитрам...
Продать и забыть...по три рубля пучок.....Зе,Адриано,Нимели,Педро Рошу........
Ну реально это не нападение......для одной из самых популярных команд.......
Срочно взять Игнатьева из Краснодара...пока дым карамыслом...
Только представьте связку "Игнатов-Игнатьев".....
Да тот же Мелкадзе в 3 раза острей и живей выглядит чем всё это сонное легионерное царство в команде.......
И не надо никаких легионеров с таким отличным молодым поколением......ну может одного....не самого дорогого..но толкового...как Классон...ибо скандинавский рынок ещё не сошёл с ума...относительно цен и качества...как остальная Европа...
Уровень Ханни,Жиго,(Айртона) - вне сомнений....
Но с атакой надо что то делать....
Ибо Глушаков так и будет главной ударной силой,забивающий всеми частями тела...т.к. остальные бездействуют...)))
Удачи !!!!!!!
Уже все высказались.
Уже все высказались.
И чего еслибить, коли игра давно закончилась??? Радовался бы, что не влетели!
И чего еслибить, коли игра давно закончилась??? Радовался бы, что не влетели!
☆☆☆☆☆☆☆
На голову выше? Совсем в российских игроков Рыбак не верит?
Да, в зарубежных топ-клубах много топовых легионеров, но чемпионами мира 2010 и 2014 стал костяк из Испании и Германии соответственно, а не Месси, Роналду, Рибери, Роббен и пр.
☆☆☆☆☆☆☆
На голову выше? Совсем в российских игроков Рыбак не верит?
Да, в зарубежных топ-клубах много топовых легионеров, но чемпионами мира 2010 и 2014 стал костяк из Испании и Германии соответственно, а не Месси, Роналду, Рибери, Роббен и пр.