Мирзоян: «Если „Спартак“ войдёт в тройку, это уже будет хорошо»

вчера, 02:13

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о перспективах «красно-белых» в текущем чемпионате России. После ничьей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице и отстаёт от делящих 3-ю строчку «Краснодара» и «Локомотива» на 2 очка.