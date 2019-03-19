Мирзоян: «Если „Спартак“ войдёт в тройку, это уже будет хорошо»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о перспективах «красно-белых» в текущем чемпионате России. После ничьей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице и отстаёт от делящих 3-ю строчку «Краснодара» и «Локомотива» на 2 очка.
Если «Спартак» войдёт в тройку, это уже будет хорошо. В команду пришёл новый тренер, который хочет изменить игру. На поле всё чаще появляются молодые ребята. «Спартаку» не хватает стабильности. Тем не менее надеюсь, что за оставшиеся 10 туров «красно-белые» выправят положение и войдут в тройку.
Спартак реально может и в Лигу Европы не попасть.
А он замахнулся на "виноград", как та плутовка лисица.
Близок локоток, да не укусишь и не отведает Спартак чемпионского винограда.
Чему бывать, того НЕ МИНОВАТЬ! Закон!
Игроки сплавляют Кононова, а Мирзоян этого не замечает.
Этот сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
Спартак пока пятый благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству.
Пусть руководство Спартака скажет БОЛЬШОЕ спасибо за этот провал Глушакову и его ОПГ "Ромашка"!!!
Всё, что можно было провалить в Спартаке, с большим успехом ПРОВАЛИЛИ, зато зарплату получают ИСПРАВНО и без задержек.
Пока Глушаков в Спартаке просвета не будет, а будет ЧЕРЕДА провалов.
Глушаков продолжает вредительствовать и разлагать команду, а Кононов пошел на поводу у Глушакова.
Кредит "доверия" у Федуна не резиновый!
Оба ЗАГРЕМЯТ под фанфары отставки и увольнения.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Спартак реально может и в Лигу Европы не попасть.
А он замахнулся на "виноград", как та плутовка лисица.
Близок локоток, да не укусишь и не отведает Спартак чемпионского винограда.
Чему бывать, того НЕ МИНОВАТЬ! Закон!
Игроки сплавляют Кононова, а Мирзоян этого не замечает.
Этот сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
Спартак пока пятый благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству.
Пусть руководство Спартака скажет БОЛЬШОЕ спасибо за этот провал Глушакову и его ОПГ "Ромашка"!!!
Всё, что можно было провалить в Спартаке, с большим успехом ПРОВАЛИЛИ, зато зарплату получают ИСПРАВНО и без задержек.
Пока Глушаков в Спартаке просвета не будет, а будет ЧЕРЕДА провалов.
Глушаков продолжает вредительствовать и разлагать команду, а Кононов пошел на поводу у Глушакова.
Кредит "доверия" у Федуна не резиновый!
Оба ЗАГРЕМЯТ под фанфары отставки и увольнения.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
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ЦСКА
Зенит
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Краснодар
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Зенит
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