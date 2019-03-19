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Мирзоян: «Если „Спартак“ войдёт в тройку, это уже будет хорошо»

вчера, 02:13

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян поделился мнением о перспективах «красно-белых» в текущем чемпионате России. После ничьей с «Зенитом» (1:1) в 20-м туре РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице и отстаёт от делящих 3-ю строчку «Краснодара» и «Локомотива» на 2 очка.

Если «Спартак» войдёт в тройку, это уже будет хорошо. В команду пришёл новый тренер, который хочет изменить игру. На поле всё чаще появляются молодые ребята. «Спартаку» не хватает стабильности. Тем не менее надеюсь, что за оставшиеся 10 туров «красно-белые» выправят положение и войдут в тройку.

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   903 / 1106
вчера в 11:12
Строить халвичные ИЛЛЮЗИИ можно, но от этого во рту сладко не станет, а будет ГОРЕЧЬ от провальных игр.
Спартак реально может и в Лигу Европы не попасть.
А он замахнулся на "виноград", как та плутовка лисица.
Близок локоток, да не укусишь и не отведает Спартак чемпионского винограда.
Чему бывать, того НЕ МИНОВАТЬ! Закон!
Игроки сплавляют Кононова, а Мирзоян этого не замечает.
Этот сезон для Спартака ПРОВАЛЬНЫЙ и его уже ничем не исправить.
Спартак пока пятый благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству.
Пусть руководство Спартака скажет БОЛЬШОЕ спасибо за этот провал Глушакову и его ОПГ "Ромашка"!!!
Всё, что можно было провалить в Спартаке, с большим успехом ПРОВАЛИЛИ, зато зарплату получают ИСПРАВНО и без задержек.
Пока Глушаков в Спартаке просвета не будет, а будет ЧЕРЕДА провалов.
Глушаков продолжает вредительствовать и разлагать команду, а Кононов пошел на поводу у Глушакова.
Кредит "доверия" у Федуна не резиновый!
Оба ЗАГРЕМЯТ под фанфары отставки и увольнения.
Что и требовалось ДОКАЗАТЬ!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   67 / 1106
вчера в 10:53
Правильнее было бы написать, если спартак купит место в тройке, а потом добавить, то все равно тут же опозорится на подступах к ЛЧ.
Klаsse
Klаsse
   270 / 1106
вчера в 10:19
С таким тренером войти в тройку будет тяжело.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ЦCКА навсегда
   3 / 1106
вчера в 09:19
Им причём вытащили ПАОК при наличии Бенфики, в ЛЧ 17/18 самая слабая группа была, а они и её не прошли! Стыдно!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   26 / 1106
вчера в 09:17
Очень большой аванс....
Никита Бычков
Никита Бычков
   977 / 1106
вчера в 07:59
Какое фнл слишком жирно для таких чм.. ков, где там торпедо и этих туда!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 07:29
В ФНЛ их пора для воспитательных целей.
ДСА
ДСА
   194 / 1106
вчера в 07:02
Пока шансы есть даже на чемпионство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   44 / 1106
вчера в 06:27
Это будет пипец для нашего рейтинга. О шестом месте можно будет забыть...
112910415
112910415
   69 / 1106
вчера в 05:06
есть сильное подозрение, что парочка команд не выдержит гонки
Wolf77785
Wolf77785
   52 / 1106
вчера в 04:58
хватит 4 мест с них!
mangoх12
mangoх12
   34 / 1106
вчера в 02:32
Москалев, Лапочкин и Безбородов очень стараются
Denkuz
Denkuz
   57 / 1106
вчера в 02:29
Свиньям пора завыть про тройку, лишь бы в десятке остаться и в пердив не улететь.
40175219386
40175219386
   54 / 1106
вчера в 02:28
не войдёт

Зенит
ЦСКА
Краснодар
или
Зенит
Краснодар
ЦСКА
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 02:21
Нечего этому слабому клубу делать в тройке! Федун опять завалит квалификацию с грандом, типа ПАОКа! Пусть держит свое добытое свистунами 5 место и отлетает как обычно в квалификации ЛЕ!
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