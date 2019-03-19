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Магнуссон: «Постараемся набрать все 30 очков для победы в РПЛ»

вчера, 02:27

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) и текущее положение клуба в турнирной таблице РПЛ. За 10 туров до конца чемпионата «армейцы» занимают вторую строчку и отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков.

Хорошо, что выиграли последний матч. Здорово, что мы ушли на паузу на втором месте. Но впереди ещё 10 игр. Будет сложно заполучить все 30 очков, однако мы будем стараться это сделать, чтобы стать первыми.

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Все комментарии
time out
time out ответил Юрниекс
   62 / 1106
вчера в 16:15
А в свинарнике и заначек не надо. Бромонтан вместе с желудями подают..
Неужели ты там питаешься? Наверное абонемент по блату достал.
Юрниекс
Юрниекс ответил time out
   136 / 1106
вчера в 13:35
Да, видимо не мало Ерема на конюшне заначек оставил. Наверное кони еще одну нашли.
А в свинарнике и заначек не надо. Бромонтан вместе с желудями подают..
time out
time out ответил Jum13
   62 / 1106
вчера в 11:47
А ты всё по заначкам Ерёмы шаришся )))
Мне за конями не успеть, вы быстрей скачете.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   42 / 1106
вчера в 11:35
Удачи Хордур в этом не лёгком деле.
isamsn
isamsn
   424 / 1106
вчера в 11:06
Если играть как с Уралом, то трудно будет набирать очки. А вообще концовка чемпионата с 8 играми из 10 дома хороший шанс на итоговый успех. Удачи и хорошей осмысленной игры!!!
Jum13
Jum13 ответил time out
   24 / 1106
вчера в 09:32
Да, видимо не мало Ерема на конюшне заначек оставил. Наверное кони еще одну нашли.
А ты всё по заначкам Ерёмы шаришся )))
Jum13
Jum13
   24 / 1106
вчера в 09:32
Хороший настрой! Удачи!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   172 / 1106
вчера в 09:09
Вы можете!
time out
time out
   62 / 1106
вчера в 08:43
Да, видимо не мало Ерема на конюшне заначек оставил. Наверное кони еще одну нашли.
SHMEL
SHMEL
   70 / 1106
вчера в 07:22
Не нужно говорить о количестве очков,нужно просто выигрывать в каждом конкретном матче.
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 07:01
Шансы мизерные выполнить такую задачу.
112910415
112910415
   69 / 1106
вчера в 05:03
надо ставить большие задачи, без этого никак!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 04:03
Поменьше болтаем - больше работаем.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 02:46
Меньше слов - больше дела!
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 1106
вчера в 02:41
Эх, ребятки!!! Поменьше трепитесь и больше работайте!!!
Успеха в оставшихся матчах и главное без травм!!!
МКС
МКС
   116 / 1106
вчера в 02:33
Наивный чукотский юноша

Ваня спартач тебе в помошники

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