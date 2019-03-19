Магнуссон: «Постараемся набрать все 30 очков для победы в РПЛ»

вчера, 02:27

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) и текущее положение клуба в турнирной таблице РПЛ . За 10 туров до конца чемпионата «армейцы» занимают вторую строчку и отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков.