Магнуссон: «Постараемся набрать все 30 очков для победы в РПЛ»

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) и текущее положение клуба в турнирной таблице РПЛ. За 10 туров до конца чемпионата «армейцы» занимают вторую строчку и отстают от лидирующего «Зенита» на 5 очков.
Хорошо, что выиграли последний матч. Здорово, что мы ушли на паузу на втором месте. Но впереди ещё 10 игр. Будет сложно заполучить все 30 очков, однако мы будем стараться это сделать, чтобы стать первыми.
Успеха в оставшихся матчах и главное без травм!!!
Успеха в оставшихся матчах и главное без травм!!!
Ваня спартач тебе в помошники
В твоих мечтушках
Ваня спартач тебе в помошники
В твоих мечтушках