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Джан: «Роналду может праздновать голы так, как ему хочется»

вчера, 19:26
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поддержал своего одноклубника Криштиану Роналду, который может быть наказан за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

Я не хочу оценивать его жест, но вспомните поступок Симеоне в первом матче. Думаю, что Роналду может праздновать голы так, как ему хочется. Лично я был в восторге от его хет-трика, ведь ему было тяжело на «Ванда Метрополитано». Он не хвастается своим звездным статусом и произвел на меня большое впечатление.  

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Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   180 / 1081
сегодня в 09:21
Джан: «Роналду может праздновать голы так, как ему хочется»

Ага, особенно он любил Марсело средний палец в одно место совать, теперь может Джан будет этим Марсело =D
Zenit_84
Zenit_84
   89 / 1081
сегодня в 08:39
Видимо не может праздновать как хочет
vovinho11
vovinho11 ответил Крестовский баклан
   281 / 1081
сегодня в 00:05
А они есть? Половина из Мадрида уехала, остальные в Турине)
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 23:15
Эмоции, как без них???
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   595 / 1081
вчера в 22:42
да пусть празднует его и так природа обидела не тем приводом
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1
   861 / 1081
вчера в 21:58
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       210 / 1081
    вчера в 21:30
    в раздевалке или в своём коттедже может праздновать как хочет,а так же на базе, да хоть рачки ползайте,но есть этикет и надо понимать,что это Арена,где смотрит мировое сообщество. Д.Симеоне это отдельный разговор,то браток Шнура с Ленинграда,ну ты то зачем опустился на такой животно-низменный уровень. Ведь забив ТРИ гола, ты уже поимел и Диего и Атлетико и Ванду. ну а так тебя поимеет УЕФА и будут абсолютно правы,надо дурь выбивать из головы.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
       118 / 1081
    вчера в 20:38
      feris1
      feris1
         96 / 1081
      вчера в 20:32
      Всё правильно сказал,Рон имеет право праздновать так как ему хочется.
      Почему Симеоне можно,а Роналду нет?
      Это уже двойные стандарты в чистом виде.
      Каталонский_ногамяч
      Каталонский_ногамяч
         633 / 1081
      вчера в 20:22
        Крестовский баклан
        Крестовский баклан
           152 / 1081
        вчера в 20:17
        Думаю натуралы из Ювентуса не оценят
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