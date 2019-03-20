Джан: «Роналду может праздновать голы так, как ему хочется»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поддержал своего одноклубника Криштиану Роналду, который может быть наказан за свой жест в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0).

Я не хочу оценивать его жест, но вспомните поступок Симеоне в первом матче. Думаю, что Роналду может праздновать голы так, как ему хочется. Лично я был в восторге от его хет-трика, ведь ему было тяжело на «Ванда Метрополитано». Он не хвастается своим звездным статусом и произвел на меня большое впечатление.