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Стураро: «Надеюсь, что „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

вчера, 13:30

Полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро прокомментировал свой переход в генуэзскую команду из «Ювентуса».

Это отправная точка для меня. Я вырос здесь, теперь я вернулся, и это не шаг назад. 

Я снова начал улыбаться. Эмоциональный аспект имеет решающее значение при восстановлении после определенных травм. 

Тем не менее, я был очень счастлив в «Юве», где у меня было четыре незабываемых года. Надеюсь, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. 

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Все комментарии
neomessi
neomessi ответил FROBI
   133 / 1081
вчера в 17:37
Поэтому они за последний год два финала про@@@ли
obana777
obana777
   156 / 1081
вчера в 17:21
Сначала спросите разрешение у Аякса! Даст он добро или опрокинет, как "сливочных". Не любит Аякс "мешков".
Juve14
Juve14
   235 / 1081
вчера в 16:37
Главное на баб попатся!!! Этих днарей без проблем вынесем если эти симулянты опять судей не прикупят, по другому они не могут, они знают что они дно и постоянно подкупают судей это всем известно, но хоть нынче надеюсь ВАР что то хоть РАЗ сделает - этого будет достаточно если судья сильно наглеть не будет
Juve14
Juve14
   235 / 1081
вчера в 16:31
Самое смешное что здесь картоны смеются)))) наверно они так рыдают несчастные создания)))) так их бедненьких жалко... аж плакать хочется((( АХАХАХ))))
FROBI
FROBI ответил Abudabi
   71 / 1081
вчера в 16:13
С такой дохлой полузашитой и с Роналду одним в нападении. Навряд ли сити уничтожит ваши фланги .Аякс может и пройдете но это потолок. Вспомните мои слова . Стерлинг и сане уничтожит матьюди .
МС который год уже всех "уничтожают"... и всякий раз оказывалось, что балерины, а не бойцы )
В Юве характера побольше будет однако.
Abudabi
Abudabi
   255 / 1081
вчера в 15:54
С такой дохлой полузашитой и с Роналду одним в нападении. Навряд ли сити уничтожит ваши фланги .Аякс может и пройдете но это потолок. Вспомните мои слова . Стерлинг и сане уничтожит матьюди .
Adonius
Adonius ответил feris1
   401 / 1081
вчера в 14:59
Многое будет зависеть от формы Роналду.
В нормальной он форме.
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1081
вчера в 14:58
Юве не просто должен а победит. Фаны Юве уже давно ждут ушастого. Тем более,Юве проиграл столько финалов что,теперь нужно отдавать долг болелам Юве.
дельфин непешеход из морокко
дельфин непешеход из морокко
   595 / 1081
вчера в 14:58
кроме никчемного сериала ничего не выиграют так же как и неудачник стураро со своим дженоа
neomessi
neomessi
   133 / 1081
вчера в 14:15
Сити уж больно сильный!
Пройти их будет не просто!!
feris1
feris1
   96 / 1081
вчера в 14:03
Многое будет зависеть от формы Роналду.
sir_Alex
sir_Alex
   42 / 1081
вчера в 14:01
Не в этот раз. МС или Барса.
Adonius
Adonius
   401 / 1081
вчера в 13:50
Вполне возможно.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   276 / 1081
вчера в 13:49
Аха)))
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