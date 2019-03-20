Стураро: «Надеюсь, что „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»

Полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро прокомментировал свой переход в генуэзскую команду из «Ювентуса».

Это отправная точка для меня. Я вырос здесь, теперь я вернулся, и это не шаг назад.

Я снова начал улыбаться. Эмоциональный аспект имеет решающее значение при восстановлении после определенных травм.

Тем не менее, я был очень счастлив в «Юве», где у меня было четыре незабываемых года. Надеюсь, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов.