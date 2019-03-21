Германия и Сербия сыграли вничью

В рамках товарищеского матча сборная Германии не смогла обыграть команду Сербии.
Вольфсбург, Фольксваген
Германия - Сербия 1:1 (0:1)
Голы: Горецка 69 - Йович 12
Германия: Нойер (тер Штеген, 46), Клостерманн (Керер 90), Та, Зюле, Киммих, Брандт (Горетцка 56), Гюндоган, Сане, Хавертц (Ройс 46), Хальстенберг, Вернер.
Главный тренер: Лев Йоахим.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Богосовац (Митрович 80), Рукавина, Спайич, Максимович (Йовичич 88), Гачинович (Радонич 62), Лазович (Живкович 79), Милинкович-Савич (Лукич 62), Ляйич, Йович (Павков 71).
Главный тренер: Крстаич Младен.
Удаление: Павков 90+4
Судья: Мадден Бобби (Шотландия).
В ноябре немцы в товарищеском поединке разгромили Россию.
убогая бесполезная перепасовка ни какой остроты
жаль что сербы им еще пару пробоин не сделали
убогая бесполезная перепасовка ни какой остроты
жаль что сербы им еще пару пробоин не сделали
Сегодня 14:49
Немцы продолжают в своем стиле.
_____________________________________________________________________
Славнов, а ты чего приперся на эту ветку?
Сегодня 14:49
Немцы продолжают в своем стиле.
_____________________________________________________________________
Славнов, а ты чего приперся на эту ветку?
а в тренерах.
лев не тренер а физрук и позер.
после того как начал копировать и восхволять пепку. и прививать эту перекат вату.
то и пошли проблемы.
убрать его и вновь будут победы,
по сути из за лева немцы потеряли где то 3 победы на евро и около 3-2 побед на ЧМ,
ну а про клубный футбол так там все просто,
БД бесполезный клуб и ничего из себя не представляет,
и пока они не будут делать нормальных трансферов и покупать игроков под победу в лч и БЛ.
то их можно не рассматривать.
а Бавария просто столкнулась с обычной проблемой. смена поколений.
вот и все.
летом обновят состав. мб придет новый тренер и будет уже совсем другой клуб.
а щас куча травмированных, тех кто играл на уколах после травм, так что для этого сезона выступили даже лучше чем ожидалось унизив ливер.
а в тренерах.
лев не тренер а физрук и позер.
после того как начал копировать и восхволять пепку. и прививать эту перекат вату.
то и пошли проблемы.
убрать его и вновь будут победы,
по сути из за лева немцы потеряли где то 3 победы на евро и около 3-2 побед на ЧМ,
ну а про клубный футбол так там все просто,
БД бесполезный клуб и ничего из себя не представляет,
и пока они не будут делать нормальных трансферов и покупать игроков под победу в лч и БЛ.
то их можно не рассматривать.
а Бавария просто столкнулась с обычной проблемой. смена поколений.
вот и все.
летом обновят состав. мб придет новый тренер и будет уже совсем другой клуб.
а щас куча травмированных, тех кто играл на уколах после травм, так что для этого сезона выступили даже лучше чем ожидалось унизив ливер.
кроме как позора с ним ничего не ждет,
эта подс_тилка гишпанцев уже достал,
с такой игрой ждет лишь разгром от голландцев и невыход на евро.
и вина не в игроках а в бездарном тренере что долгое время выезжал на багаже а как кончился то сдулься,
и как достала уже эта бесполезная перепасовка.
прихвостень пепки епт.
надеюсь скоро уже пойдут митинги в пользу отставки этого бесполезного гишпанского подхалима
кроме как позора с ним ничего не ждет,
эта подс_тилка гишпанцев уже достал,
с такой игрой ждет лишь разгром от голландцев и невыход на евро.
и вина не в игроках а в бездарном тренере что долгое время выезжал на багаже а как кончился то сдулься,
и как достала уже эта бесполезная перепасовка.
прихвостень пепки епт.
надеюсь скоро уже пойдут митинги в пользу отставки этого бесполезного гишпанского подхалима
германия вылетает из А лиги наций, занимает 4 место на ЧМ проиграв корее, в лиги чемпионов Бавария и Боруссия вылетают дружно в 1/8 от английских команд, а шальке после 0-7 вообще нечего добавить, если так пойдет, скоро они из группы не будут выходить.
германия вылетает из А лиги наций, занимает 4 место на ЧМ проиграв корее, в лиги чемпионов Бавария и Боруссия вылетают дружно в 1/8 от английских команд, а шальке после 0-7 вообще нечего добавить, если так пойдет, скоро они из группы не будут выходить.
ломать футболиста на 90 ой минуте товарищеского матча ?
Хороши братья.
Счёт ударов 22 на 8 , в створ 10- 1 .
Владение 60 на 40 в пользу Германии.
ломать футболиста на 90 ой минуте товарищеского матча ?
Хороши братья.
Счёт ударов 22 на 8 , в створ 10- 1 .
Владение 60 на 40 в пользу Германии.