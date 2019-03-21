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Германия и Сербия сыграли вничью

вчера, 00:38
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

В рамках товарищеского матча сборная Германии не смогла обыграть команду Сербии. 

Вольфсбург, Фольксваген

Германия - Сербия 1:1 (0:1)
Голы: Горецка 69 - Йович 12

Германия: Нойер (тер Штеген, 46), Клостерманн (Керер 90), Та, Зюле, Киммих, Брандт (Горетцка 56), Гюндоган, Сане, Хавертц (Ройс 46), Хальстенберг, Вернер.
Главный тренер: Лев Йоахим.

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Богосовац (Митрович 80), Рукавина, Спайич, Максимович (Йовичич 88), Гачинович (Радонич 62), Лазович (Живкович 79), Милинкович-Савич (Лукич 62), Ляйич, Йович (Павков 71).
Главный тренер: Крстаич Младен.

Удаление: Павков 90+4

Судья: Мадден Бобби (Шотландия).

В ноябре немцы в товарищеском поединке разгромили Россию.

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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   435 / 1015
вчера в 17:29
да смотришь и диву даешься что с фашистами жесть
убогая бесполезная перепасовка ни какой остроты
жаль что сербы им еще пару пробоин не сделали
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   148 / 1015
вчера в 17:07
Ragnar_Lodbrok, не нервничай!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   57 / 1015
вчера в 13:54
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       114 / 1015
    вчера в 13:49
    Немцы продолжают в своем стиле.
    Bayern Best
    Bayern Best ответил Bavaria_M
       92 / 1015
    вчера в 13:39
    он не молил а злорадствовал
    Главное что с Сане все хорошо. Он сейчас в прекрасной форме.
    _КоКоС-
    _КоКоС-
    вчера в 11:37
    На товарняки не стоит обращать внимание...
    Sergey Z
    Sergey Z
       234 / 1015
    вчера в 11:11
    Сербы молодцы!
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил Bayern Best
       463 / 1015
    вчера в 10:59
    После выхода Ройса игра пошла. А вот Павков,это триндец. Его надо вообще убрать из футбола. Не зря он у кромке поля стоял и молил бога,чтобы Сане встал с газона.
    он не молил а злорадствовал
    Raamtvall
    Raamtvall ответил DXTK
       309 / 1015
    вчера в 10:57
    что-то немецкий футбол в последнее время напоминает российский. неужели они тоже стали деградировать? германия вылетает из А лиги наций, занимает 4 место на ЧМ проиграв корее, в лиги чемпионов Бавария и Боруссия вылетают дружно в 1/8 от английских команд, а шальке после 0-7 вообще нечего добавить, если так пойдет, скоро они из группы не будут выходить.
    Ой всем бы федерациям так "деградировать". Это называется смена поколений плюс дополнительные обстоятельства как минимум в лице ошибки с оставлением Лёва на скамье. Через такие полосы проходят все спортивные федерации. Можно подумать, у Франции не было застоя конца 00х с ругнёй команды с Доменеком и позорными вылетами с турниров, а щас они действующие чемпионы мира и вице-чемпионы Европы. У Англии, если так смотреть, застой с середины 90х, но это поколение смогло уверенно дойти до 4го места на ЧМ, а если б традиционно не тупили, могли бы и в финале быть. А немцы, между прочим, действующие победители Кубка конфедераций и бронзовые призёры последнего Евро. Но да, конечно, удобно рассказывать про мнимую деградацию футбольной Германии, купив домашний ЧМ, при этом доползши только до 1/4, а в Лиге Наций безвольно слив шведам.
    Bavaria_M
    Bavaria_M ответил DXTK
       463 / 1015
    вчера в 10:57
    что-то немецкий футбол в последнее время напоминает российский. неужели они тоже стали деградировать? германия вылетает из А лиги наций, занимает 4 место на ЧМ проиграв корее, в лиги чемпионов Бавария и Боруссия вылетают дружно в 1/8 от английских команд, а шальке после 0-7 вообще нечего добавить, если так пойдет, скоро они из группы не будут выходить.
    дело не в немецком футболе.
    а в тренерах.
    лев не тренер а физрук и позер.
    после того как начал копировать и восхволять пепку. и прививать эту перекат вату.
    то и пошли проблемы.
    убрать его и вновь будут победы,
    по сути из за лева немцы потеряли где то 3 победы на евро и около 3-2 побед на ЧМ,
    ну а про клубный футбол так там все просто,
    БД бесполезный клуб и ничего из себя не представляет,
    и пока они не будут делать нормальных трансферов и покупать игроков под победу в лч и БЛ.
    то их можно не рассматривать.
    а Бавария просто столкнулась с обычной проблемой. смена поколений.
    вот и все.
    летом обновят состав. мб придет новый тренер и будет уже совсем другой клуб.
    а щас куча травмированных, тех кто играл на уколах после травм, так что для этого сезона выступили даже лучше чем ожидалось унизив ливер.
    Bavaria_M
    Bavaria_M
       463 / 1015
    вчера в 10:52
    когда уже у лева проснеться совесть и он сам уйдет из сборной.
    кроме как позора с ним ничего не ждет,
    эта подс_тилка гишпанцев уже достал,
    с такой игрой ждет лишь разгром от голландцев и невыход на евро.
    и вина не в игроках а в бездарном тренере что долгое время выезжал на багаже а как кончился то сдулься,
    и как достала уже эта бесполезная перепасовка.
    прихвостень пепки епт.
    надеюсь скоро уже пойдут митинги в пользу отставки этого бесполезного гишпанского подхалима
    Raamtvall
    Raamtvall
       309 / 1015
    вчера в 10:50
    Наглядный пример, как отскочить с одним ударом в створ. Так же унылые сербы отскочили и с бразильцами на ЧМ. Впрочем, турко-полякам полезно подумать над происходящим. Авось бесполезного Лёва быстрее выгонят.
    PARMA_CRESPO
    PARMA_CRESPO
       406 / 1015
    вчера в 10:00
    Вернер мог только один гола 4 забить, но не смог, немцы после чм до сих пор в себя прийти не могут, сербы молодцы!
    DXTK
    DXTK
       187 / 1015
    вчера в 09:25
    что-то немецкий футбол в последнее время напоминает российский. неужели они тоже стали деградировать?

    германия вылетает из А лиги наций, занимает 4 место на ЧМ проиграв корее, в лиги чемпионов Бавария и Боруссия вылетают дружно в 1/8 от английских команд, а шальке после 0-7 вообще нечего добавить, если так пойдет, скоро они из группы не будут выходить.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       57 / 1015
    вчера в 08:48
    Немцы очень слабо сыграли, а впереди матч с Голландией. Если опять проиграют, то надо будет прощаться с Левом.
    spartach091
    spartach091
       66 / 1015
    вчера в 08:32
    Сербы могли легко навалять этой германии.
    shlomo
    shlomo
       88 / 1015
    вчера в 08:07
    Все по делу ..товарняк есть товарняк.....могли и проиграть и это не сенсация.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1015
    вчера в 07:42
    Неожиданный результат. Гыгыгы
    beefs
    beefs ответил Wolf77785
       215 / 1015
    вчера в 07:39
    отскочили шакалы, псы ставку слили п1 было
    сам такой, но чуйка на ничью была ...
    GKN
    GKN
       176 / 1015
    вчера в 07:32
    В товарищеской игре всё может быть, но всё равно сербы молодцы
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       220 / 1015
    вчера в 07:31
    Как так?
    dok66
    dok66
       373 / 1015
    вчера в 07:22
    Почему-то так и думал . Сербы молодцы
    ermak6848
    ermak6848
       223 / 1015
    вчера в 06:10
    нормальный спарринг - партнёр был по игре видно было...
    Байкал-38
    Байкал-38
       109 / 1015
    вчера в 06:04
    После ЧМ говорил, что Лева надо менять, но не из-за того, что он плохой тренер, а просто приработался уже, нужен отдых.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       28 / 1015
    вчера в 05:54
    Договорняк, не иначе...
    ДСА
    ДСА
       191 / 1015
    вчера в 05:47
    Немцы нынче совсем не грозные.
    Roman73
    Roman73
       238 / 1015
    вчера в 05:46
    У Санэ раунд Лиги Чемпионов на носу, борьба в чемпионате и кубке Англии и
    ломать футболиста на 90 ой минуте товарищеского матча ?
    Хороши братья.
    Счёт ударов 22 на 8 , в створ 10- 1 .
    Владение 60 на 40 в пользу Германии.
    Багров-брат
    Багров-брат
       94 / 1015
    вчера в 05:03
    Спасибо за битву, братушки!...)))
    ОПС
    ОПС
       294 / 1015
    вчера в 04:19
    Молодцы братушки.
    saviola_09
    saviola_09
       538 / 1015
    вчера в 04:11
    Сербы - братья! Молодцы!
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