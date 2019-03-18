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«Барселона» разгромила «Бетис», Месси оформил хет-трик

вчера, 00:37
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)1 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» (66) лидирует в национальном первенстве, «Бетис» (39) располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Севилья, стадион Бенито Вильямарин

«Бетис» - «Барселона» 1:4 (0:2)
Голы: Морон Гарсия 82 - Лионель Месси 18, Лионель Месси 45+2, Суарес 63, Лионель Месси 85

«Бетис»: Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Хоакин (Эмерсон 67), Вильям Карвалью (Морон Гарсия 75), Гуардадо, Тельо, Ло Чельсо (Лайнес Лейва 68), Хесе, Каналес
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Видаль, Бускетс, Артур Рамос (Нелсон Семеду 64), Ракитич (Аленья 89), Суарес (Коутиньо 90), Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Гуардадо 16, Ленгле 52, Нелсон Семеду 67

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

Напомним, что вчера «Реал» одержал победу над «Сельтой».

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BARCDJIN
BARCDJIN ответил 95-shishani-95
   171 / 1119
вчера в 21:56
Мощно работают на статистику Месси
ты просто олицетворение своего народа...
95-shishani-95
95-shishani-95
   245 / 1119
вчера в 20:32
Мощно работают на статистику Месси
Санчо Панса
Санчо Панса
   129 / 1119
вчера в 16:06
Да, Лео сейчас крут, спору нет! Никаких шансов Барселона не оставила севильскому клубу. С заслуженной разгромной победой, сине-гранатовые!
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 13:13
Гол есть гол.но когда красиво это приятно смотреть. Молодец Месси.
Шишанутый
Шишанутый ответил ZjzoRe
   16 / 1119
вчера в 11:45
То есть пусть партнеры играют весь сезон, не царское это дело? Вообще-то признак топ-класса - прекрасная игра на протяжении всего года, а не три раза хорошо отыграть в ЛЧ. Так что даже фанаты Рона лишний раз доказывают, что Роналду просто распиаренный наконечник, который к тому же способен выстрелить только пару раз в год)
Признак класса это тащить команду в решающий момент а на аутсайдеров должна быть ротация это только у вас Верверде весь сезон одинм составом играет и поэтому по весне команда замученая. Все пашут на одного гнома из послендих сил.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1119
вчера в 11:40
Месси опять накидал!
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Шишанутый
   494 / 1119
вчера в 11:27
Ему это не нужно. Рон готовится к более важным матчам пока гном рвет заднее место в не нужным играх со всякими Бетисами и Легонесами из кожи вон лезет чтобы набить стату для списка бомбардиров а потом лажает с Ромой и Ювентусом и вылетает из ЛЧ.
То есть пусть партнеры играют весь сезон, не царское это дело? Вообще-то признак топ-класса - прекрасная игра на протяжении всего года, а не три раза хорошо отыграть в ЛЧ.

Так что даже фанаты Рона лишний раз доказывают, что Роналду просто распиаренный наконечник, который к тому же способен выстрелить только пару раз в год)
Ismadiyar
Ismadiyar
   533 / 1119
вчера в 10:14
Барса провела выдающийся матч, радует что команда в хорошей форме, Суарес показывает сумасшедшую форму в последние матчи, что его голы,пасы загляденье, не захотел забивать легким образом (когда вышел 1 на 1) и забил обыграв всю оборону соперника топчик ( а некоторые глорики хотели его продать месяц назад,забыв обо всем что он сделал для команды) Лео Месси как всегда гениален, редко встретишь игры где стоя скандируют его имя, и даже поклоняются как болелы Барсы! они увидели игру лучшего мира, им повезло... В целом хорошая игра, жаль только что пропустили и надеюсь у Суареса не тяжелая травма, всех с победой!!!
Alex12357
Alex12357
   552 / 1119
вчера в 10:04
А вот мы посмотрим на этого Аргентинского мойшу в Кубке Америки!!!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   215 / 1119
вчера в 09:32
Меня веселит что от каждого гола Месси знатно подгорают дымоходы хейтеров. Один гол = десять пуканов, хеттрик = все тридцать. Какие только отмазки не находят они дабы снизить значимость Лео как гениального футболиста всех времен, то называют игроком одной команды, хотя он просто верен клубу, то брешут что он забивает слабакам, хотя он заколотил мячи многим грандам, оставляя не у дел именитых защитников, то ставят вровень португальского плаксу ныряльщика, хотя в действительности сравнения абсолютно глупы, поскольку пеналду никогда не станет таким разноплановым игроком, а Лео дельфином. И даже еслиб не было гелевого добивалду, то хейтеры нашли бы другого недостойного чтобы сравнить. А все почему? Банальная зависть, что футболист уже более 10 лет, не прекращая показывает футбол высочайшего уровня, что один гол из хеттрика которого может стать украшением каждого матча, ассисты, шедевральные пасы, дриблинг, накручивание, все это радует глаз и приводит в восторг болельщиков, а штрафные просто заглядение, никто сейчас не забивает их чаще чем Лео. Ну и последняя причина, Месси вытворял все это против их команд, грандов с историей, все они в тени Барселоны, радуются местечковым победам, короли у себя дома, но получают полную авоську мячей от Лео, и не спасают их ни известные супертренера, ни дорогие защитники и ни стойкие вратари =)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Scuderia Ferrari
   171 / 1119
вчера в 09:29
Я не понимаю. Дельфин ушёл из вашего врага номер 1. В таких ситуациях нередко фаны желают успеха бывшим игрокам своих врагов, мол, ушёл из ненавистного клуба и заиграл в нормальной команде. Ваши же не только продолжают свою политику по отношению к Роналду, но вся команда Ювентус стала злом из-за Роналду, хотя он не воспитанник Реала никаким боком. Так вы в результате за Барсу или за Месси, ради его личного противостояния, чтобы ему было выгодно на фоне КриРо?
Не злом, а гей клубом стал Ювентус..

Аха-ха)
амурец
амурец ответил BARCDJIN
   134 / 1119
вчера в 09:17
Веесна обострение?
shlomo
shlomo
   183 / 1119
вчера в 08:35
Да уж.....не зря его называют инопланетянином, он не зря .....одно жаль, что у него нет Российского гражданства и заигран за Аргентину...хотя в сборной, тоже ничего у него не получается....но в нашей бы заиграл......:))))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Wolf77785
   4 / 1119
вчера в 08:19
Я не понимаю.
Дельфин ушёл из вашего врага номер 1. В таких ситуациях нередко фаны желают успеха бывшим игрокам своих врагов, мол, ушёл из ненавистного клуба и заиграл в нормальной команде.
Ваши же не только продолжают свою политику по отношению к Роналду, но вся команда Ювентус стала злом из-за Роналду, хотя он не воспитанник Реала никаким боком.

Так вы в результате за Барсу или за Месси, ради его личного противостояния, чтобы ему было выгодно на фоне КриРо?
BARCDJIN
BARCDJIN ответил амурец
   171 / 1119
вчера в 08:15
Что ж соперник не из слабых, более чем убедительна победа Барселоны, и Месси сегодня был хорош стоит это признать
Ух ты Гламурца даже торкнула....

аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил nogganov_01
   171 / 1119
вчера в 08:14
Забивает Месси - у тебя истерика что команда не него играет. Не забивает Месси - в*ёбываешься тем что он не тащит команду. Вам, глорам просто не угодить
оздоха развлекается, работка у неё такая..
ДАША Д
ДАША Д
   232 / 1119
вчера в 07:57
Конкурентов среди форвардов у Месси нет.
ЮЗИК
ЮЗИК
   483 / 1119
вчера в 07:02
Гном разбушевался
Wolf77785
Wolf77785
   57 / 1119
вчера в 06:56
стоит разок дельфину за счет пеналей и случайных прыжков выиграть матч, в итоге гений разошелся и уже 2 матча насилует! 5+2 за 2 матча!
Wolf77785
Wolf77785 ответил BESTjuventus10
   57 / 1119
вчера в 06:55
мю им покажет где раки зимуют)
скорре Аякс)
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   449 / 1119
вчера в 06:09
Конечно, имея такой отрыв, Барселона могла себе позволить расслабиться, однако императорский статус прославленной каталонской команды не позволял играть спустя рукава. Тем более в первом круге Бетис выиграл, забив на Камп Ноу четыре мяча, что тем же сливочным балеринам не удавалось сделать с незапамятных времён... Поэтому Барса жаждала крови и кровь пролилась... Месть была коротка и жестока - победоносный каталонский клуб, ведомый своим легендарным капитаном забил те же четыре мяча, а Месси снова заткнул своих ненавистников из радужных сообществ, занятых последние несколько дней воспеванием своей марокканской возлюбленной, которая после игры с "матрасами" так усердно отрабатывала в туринских банях левую пенку, что оказалась не в состоянии выйти на матч чемпионата...
Caniggia
Caniggia
   36 / 1119
вчера в 06:06
Шикарный, конечно, выдал матч Меська. Голы один краше другого. Третий вообще шедевр просто!
nogganov_01
nogganov_01 ответил Alex12357
   859 / 1119
вчера в 05:42
Вот игроки Барселоны доигрались ,что Аргентинский мойша никому не даёт забивать,а другой вопрос -А ИМ ЭТО НУЖНО????
Забивает Месси - у тебя истерика что команда не него играет.
Не забивает Месси - в*ёбываешься тем что он не тащит команду.
Вам, глорам просто не угодить
112910415
112910415
   73 / 1119
вчера в 05:21
очень ярко!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10 ответил BESTjuventus10
   81 / 1119
вчера в 05:11
Прям как дженоя ? Или как там их
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   81 / 1119
вчера в 05:08
Весь стадион аплодировал Лео, после его шикарного 3-го гола
Leha-ha50
Leha-ha50
   31 / 1119
вчера в 05:01
Тут даже и говорить ничего не надо!!!
Всем и так все ясно!!!
NOVA
NOVA
   336 / 1119
вчера в 04:38
эх бетя-бетя!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   386 / 1119
вчера в 04:27
Месси - молодец.
neomessi
neomessi
   127 / 1119
вчера в 03:50
С такими командами должны играть футболисты лавки. Не дай бог травма Луиса или Лео, Бускетса ,Альбу и Ракитича надо беречь! Вальверде дай шанс молодым игрокам из кантеры...
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