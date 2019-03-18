«Барселона» разгромила «Бетис», Месси оформил хет-трик

«Барселона» одержала победу над «Бетисом» в матче 28-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» (66) лидирует в национальном первенстве, «Бетис» (39) располагается на восьмом месте в турнирной таблице.
Севилья, стадион Бенито Вильямарин
«Бетис» - «Барселона» 1:4 (0:2)
Голы: Морон Гарсия 82 - Лионель Месси 18, Лионель Месси 45+2, Суарес 63, Лионель Месси 85
«Бетис»: Лопес, Манди, Бартра, Сидней, Хоакин (Эмерсон 67), Вильям Карвалью (Морон Гарсия 75), Гуардадо, Тельо, Ло Чельсо (Лайнес Лейва 68), Хесе, Каналес
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Барселона»: тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Видаль, Бускетс, Артур Рамос (Нелсон Семеду 64), Ракитич (Аленья 89), Суарес (Коутиньо 90), Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Гуардадо 16, Ленгле 52, Нелсон Семеду 67
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
Напомним, что вчера «Реал» одержал победу над «Сельтой».
Так что даже фанаты Рона лишний раз доказывают, что Роналду просто распиаренный наконечник, который к тому же способен выстрелить только пару раз в год)
Так что даже фанаты Рона лишний раз доказывают, что Роналду просто распиаренный наконечник, который к тому же способен выстрелить только пару раз в год)
Аха-ха)
Аха-ха)
Дельфин ушёл из вашего врага номер 1. В таких ситуациях нередко фаны желают успеха бывшим игрокам своих врагов, мол, ушёл из ненавистного клуба и заиграл в нормальной команде.
Ваши же не только продолжают свою политику по отношению к Роналду, но вся команда Ювентус стала злом из-за Роналду, хотя он не воспитанник Реала никаким боком.
Так вы в результате за Барсу или за Месси, ради его личного противостояния, чтобы ему было выгодно на фоне КриРо?
Дельфин ушёл из вашего врага номер 1. В таких ситуациях нередко фаны желают успеха бывшим игрокам своих врагов, мол, ушёл из ненавистного клуба и заиграл в нормальной команде.
Ваши же не только продолжают свою политику по отношению к Роналду, но вся команда Ювентус стала злом из-за Роналду, хотя он не воспитанник Реала никаким боком.
Так вы в результате за Барсу или за Месси, ради его личного противостояния, чтобы ему было выгодно на фоне КриРо?
аха-ха)
аха-ха)
Не забивает Месси - в*ёбываешься тем что он не тащит команду.
Вам, глорам просто не угодить
Не забивает Месси - в*ёбываешься тем что он не тащит команду.
Вам, глорам просто не угодить
Всем и так все ясно!!!
Всем и так все ясно!!!