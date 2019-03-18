Первая победа Зидана, хет-трик Месси. Итоги 28-го тура Примеры

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Испании.
«Реал» - «Сельта» 2:0
Голы: Иско 62, Бэйл 77
«Атлетик» - «Атлетико» 2:0
Голы: Уильямс 73, Кодро 85
«Эйбар» - «Вальядолид» 1:2
Голы: Орельяна 54 - Верде 90 (пенальти), Серхи Гвардиола 90
«Эспаньол» - «Севилья» 0:1
Гол: Бен-Йеддер 53 (пенальти)
«Валенсия» - «Хетафе» 0:0
«Вильярреал» - «Райо Вальекано» 3:1
Голы: Токо-Экамби 50, Токо-Экамби 52, Морено 88 - Суарес 20
«Бетис» - «Барселона» 1:4
Голы: Морон Гарсия 82 - Лионель Месси 18, Лионель Месси 45+2, Суарес 63, Лионель Месси 85
«Реал Сосьедад» - «Леванте» 1:1
Голы: Янузай 26 - Майораль 79
«Уэска» - «Алавес» 1:3
Голы: Авила 14 (пенальти) - Кальери 11 (пенальти), Гвидетти 80, Кальери 86
«Леганес» - «Жирона» 0:2
Голы: Порту 13, Порту 22