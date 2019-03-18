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Первая победа Зидана, хет-трик Месси. Итоги 28-го тура Примеры

вчера, 00:58

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Испании.

«Реал» - «Сельта» 2:0
Голы: Иско 62, Бэйл 77

«Атлетик» - «Атлетико» 2:0
Голы: Уильямс 73, Кодро 85

«Эйбар» - «Вальядолид» 1:2
Голы: Орельяна 54 - Верде 90 (пенальти), Серхи Гвардиола 90

«Эспаньол» - «Севилья» 0:1
Гол: Бен-Йеддер 53 (пенальти)

«Валенсия» - «Хетафе» 0:0

«Вильярреал» - «Райо Вальекано» 3:1
Голы: Токо-Экамби 50, Токо-Экамби 52, Морено 88 - Суарес 20

«Бетис» - «Барселона» 1:4
Голы: Морон Гарсия 82 - Лионель Месси 18, Лионель Месси 45+2, Суарес 63, Лионель Месси 85

«Реал Сосьедад» - «Леванте» 1:1
Голы: Янузай 26 - Майораль 79

«Уэска» - «Алавес» 1:3
Голы: Авила 14 (пенальти) - Кальери 11 (пенальти), Гвидетти 80, Кальери 86

«Леганес» - «Жирона» 0:2
Голы: Порту 13, Порту 22

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил Ragnar_Lodbrok
   16 / 1119
вчера в 21:25
"здесь в отличии от Англии все команды до коцна бьются" - особенно Атлетико с Реалом до конца бьются с Барселоной. А, точно, Барса же в этом году не чувствует конкуренции
Ее потому что судии тащат. Уже наверно очков 20 подарили если посчитать каждый матч почти то пенальти то удаленее у сопернека то какие то спорные голы с нарушенеями а сопернекам Барсы чистые голы отменяют.
tims
tims
   723 / 1119
вчера в 14:16
Уряааааа! Великая победа туарега над командой с 18 места из 20. Трепещите "Барса" и "АтлетикоМ"! Пришла бодающаяся лысая Зизи...
Die Roten
Die Roten
   430 / 1119
вчера в 12:49
Красиво Месси забил в этом туре.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   51 / 1119
вчера в 12:35
Вилляреал важный матч выйграл у премого конкурента и оторвался от зоны вылета. Три аутсайдера по тихоньку выресовываются хотя еще конечно поборятся это же не без вольная Апл здесь в отличии от Англии все команды до коцна бьются что доказал сегодня Валлядолид вытащив в добавочное время матч!
"здесь в отличии от Англии все команды до коцна бьются" - особенно Атлетико с Реалом до конца бьются с Барселоной. А, точно, Барса же в этом году не чувствует конкуренции
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   215 / 1119
вчера в 09:35
Дело идет к треблу, сливочным не плакать =)
wingback
wingback
   335 / 1119
вчера в 08:14
Мегагол за шиворот! 18 в Турине от таких моментов усиленно долбится в кардан от зависти...
STVA 1
STVA 1
   112 / 1119
вчера в 06:43
Месси луший в Ла Лиге
Шишанутый
Шишанутый
   16 / 1119
вчера в 02:24
Вилляреал важный матч выйграл у премого конкурента и оторвался от зоны вылета. Три аутсайдера по тихоньку выресовываются хотя еще конечно поборятся это же не без вольная Апл здесь в отличии от Англии все команды до коцна бьются что доказал сегодня Валлядолид вытащив в добавочное время матч!
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