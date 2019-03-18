«Ювентус» проиграл, «Интер» победил в дерби и другие результаты Серии А

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Италии.
«Милан» - «Интернационале» 2:3
Голы: Бакайоко 57, Мусаккьо 71 - Весино 3, де Врей 51, Мартинес 67 (пенальти)
«Дженоа» - «Ювентус» 2:0
Голы: Стураро 72, Пандев 81
СПАЛ - «Рома» 2:1
Голы: Фарес 22, Петанья 60 (пенальти) - Перотти 54 (пенальти)
«Кальяри» - «Фиорентина» 2:1
Голы: Жоао Педро 52, Чеппителли 66 - Кьеза 88
«Суссуоло» - «Сампдория» 3:5
Голы: Бога 38, Данкан 63, Эль-Бабакар 90 - Дефрель 15, Квальярелла 36, Линетти 39, Прат 46, Габьядини 72
«Торино» - «Болонья» 2:3
Голы: Пульгар 6 (автогол), Иццо 89 - Поли 29, Пульгар 34 (пенальти), Орсолини 64
«Аталанта» - «Кьево» 1:1
Голы: Иличич 55 - Меджорини 32
«Лацио» - «Парма» 4:1
Голы: Марушич 22, Альберто 26 (пенальти), Альберто 38, Лулич 44 - Спрокати 77
«Эмполи» - «Фрозиноне» 2:1
Голы: Капуто 20 (пенальти), Паяч 38 - Вальцаниа 70
«Наполи» - «Удинезе» 4:2
Голы: Юнес 17, Кальехон 26, Милик 57, Мертенс 70 - Лазанья 30, Фофана 36
Аха-а)
Аха-а)
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ах)
Аха-ах)
кто хочет тот выигрывает
если бы все играли как дженоа то юве туго пришлось бы в чемпионате апл
но у нас собрались одни девахи
и все плачутся
сегодня доминирует одна лига
это ла лига реал барса атлеты
сейчас в эту зарубу вписалась апл
аплчики которые играют очень интересно для зрителя и красиво подумали что
надо показать что и мы можем выиграть эту хваленую лигу чемп
а что наша италия
здесь только одна юве рвет одно место показать что не только мешки решают кто здесь хозяин
реал уважуха 3 лиги чемп без усиления состава
рон и зизу и рамос красавцы
рамоса ненавижу тот еще пидаааарас
но реально рамос ни пепред какким принципом н...........
один юве и баварка достойно давли отпор испанцам
как всегда апл у всех сасала
эй болельщики зрелищной бей беги лиги
сегодня здесь и сейчас 4 команды от вас вошли
неужели решили что хотите лигу чемп
барса и юве тоже хотят
барса отымеет тотт
а вот юве пройдет уважаемый аякс
так что мы в 1\2
кого мы будем обыгрывать в 1\2 везучий ман ю
хосеповский ман с
неудержимый клоповскою колбасу
да по94
в финале будем мы и барса
рон и месси
вот пусть и решают кто круче в финале
я думаю все будут согласны на этот финал
хваленые глорики месси
хваленые глорики ронаа
я ни к одним ни к другим себя не причисляю
мои идолы недвед дель пьеро
но конечно я буду болеть за рона
а что я могу поделать он пашет за нашу команду
хоть месси гениаленн
но рон по матчу с атлетами
ТЕРМИНАТОР!!!
кто хочет тот выигрывает
если бы все играли как дженоа то юве туго пришлось бы в чемпионате апл
но у нас собрались одни девахи
и все плачутся
сегодня доминирует одна лига
это ла лига реал барса атлеты
сейчас в эту зарубу вписалась апл
аплчики которые играют очень интересно для зрителя и красиво подумали что
надо показать что и мы можем выиграть эту хваленую лигу чемп
а что наша италия
здесь только одна юве рвет одно место показать что не только мешки решают кто здесь хозяин
реал уважуха 3 лиги чемп без усиления состава
рон и зизу и рамос красавцы
рамоса ненавижу тот еще пидаааарас
но реально рамос ни пепред какким принципом н...........
один юве и баварка достойно давли отпор испанцам
как всегда апл у всех сасала
эй болельщики зрелищной бей беги лиги
сегодня здесь и сейчас 4 команды от вас вошли
неужели решили что хотите лигу чемп
барса и юве тоже хотят
барса отымеет тотт
а вот юве пройдет уважаемый аякс
так что мы в 1\2
кого мы будем обыгрывать в 1\2 везучий ман ю
хосеповский ман с
неудержимый клоповскою колбасу
да по94
в финале будем мы и барса
рон и месси
вот пусть и решают кто круче в финале
я думаю все будут согласны на этот финал
хваленые глорики месси
хваленые глорики ронаа
я ни к одним ни к другим себя не причисляю
мои идолы недвед дель пьеро
но конечно я буду болеть за рона
а что я могу поделать он пашет за нашу команду
хоть месси гениаленн
но рон по матчу с атлетами
ТЕРМИНАТОР!!!
Интер ещё больше странно. После матча с Айнтрахта. Немцы Интеру столько свободы не давали сколько дал Милан.
Интер ещё больше странно. После матча с Айнтрахта. Немцы Интеру столько свободы не давали сколько дал Милан.