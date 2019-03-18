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«Ювентус» проиграл, «Интер» победил в дерби и другие результаты Серии А

вчера, 00:58

Завершились матчи 28-го тура чемпионата Италии.

«Милан» - «Интернационале» 2:3
Голы: Бакайоко 57, Мусаккьо 71 - Весино 3, де Врей 51, Мартинес 67 (пенальти)

«Дженоа» - «Ювентус» 2:0
Голы: Стураро 72, Пандев 81

СПАЛ - «Рома» 2:1
Голы: Фарес 22, Петанья 60 (пенальти) - Перотти 54 (пенальти)

«Кальяри» - «Фиорентина» 2:1
Голы: Жоао Педро 52, Чеппителли 66 - Кьеза 88

«Суссуоло» - «Сампдория» 3:5
Голы: Бога 38, Данкан 63, Эль-Бабакар 90 - Дефрель 15, Квальярелла 36, Линетти 39, Прат 46, Габьядини 72

«Торино» - «Болонья» 2:3
Голы: Пульгар 6 (автогол), Иццо 89 - Поли 29, Пульгар 34 (пенальти), Орсолини 64

«Аталанта» - «Кьево» 1:1
Голы: Иличич 55 - Меджорини 32

«Лацио» - «Парма» 4:1
Голы: Марушич 22, Альберто 26 (пенальти), Альберто 38, Лулич 44 - Спрокати 77

«Эмполи» - «Фрозиноне» 2:1
Голы: Капуто 20 (пенальти), Паяч 38 - Вальцаниа 70

«Наполи» - «Удинезе» 4:2
Голы: Юнес 17, Кальехон 26, Милик 57, Мертенс 70 - Лазанья 30, Фофана 36

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BARCDJIN
BARCDJIN ответил Великий Князь
   171 / 1119
вчера в 21:12
Ювентус Конте выигрывал чемпионат без поражений.
Аллегрова Традицию нарушила и вдула от Дженоги

Аха-а)
Великий Князь
Великий Князь ответил SHMEL
   18 / 1119
вчера в 18:12
Без поражений невозможно играть,там же не роботы,а люди.
Ювентус Конте выигрывал чемпионат без поражений.
Великий Князь
Великий Князь ответил BARCDJIN
   18 / 1119
вчера в 18:11
Князьку Дженога вдула...Антракт! Аха-ах)
С тебя вообще пастор не вынимает.
Аха-ха)
Великий Князь
Великий Князь
   18 / 1119
вчера в 18:11
Весенняя аномалия.
BARCDJIN
BARCDJIN
   171 / 1119
вчера в 14:50
Князьку Дженога вдула...Антракт!


Аха-ах)
Juve vsegda
Juve vsegda
   794 / 1119
вчера в 13:35
    Die Roten
    Die Roten
       430 / 1119
    вчера в 12:51
    Ювентус странно.
    Интер ещё больше странно. После матча с Айнтрахта. Немцы Интеру столько свободы не давали сколько дал Милан.
    galem72
    galem72
       219 / 1119
    вчера в 10:30
    Очень жаль, что Милану не удалось обыграть интер. Генуя и Пранделли — красавцы!
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
       893 / 1119
    вчера в 10:15
    Дерби удалось
    SHMEL
    SHMEL
       104 / 1119
    вчера в 07:23
    Без поражений невозможно играть,там же не роботы,а люди.
    Зависимый от Железа ЗОЖ
    Зависимый от Железа ЗОЖ
       541 / 1119
    вчера в 01:25
    Жаль, что проиграл Юве, чемпион без поражений было бы круто.
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