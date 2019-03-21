Валерий Газзаев: «Натурализация - это здоровая и сильная конкуренция»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение по поводу натурализации футболистов.
Глобализация происходит во всем мире. И в спорте – в том числе. Если уж сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого… В общем, считаю, дискуссиям на данную тему следует положить конец раз и навсегда. Если у игрока есть законным способом полученное гражданство России и по своему уровню он заслуживает приглашения в сборную – то он имеет полное право за нее выступать! Это здоровая и сильная конкуренция. Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу. А сейчас пять российских игроков в любом состоянии попадают в стартовый состав каждого клуба, даже если не соответствуют по текущему состоянию или уровню мастерства. Поверьте, вот эта проблема – гораздо хуже, чем точечная натурализация.
лезут,как шахтёр в забой,
натуралы,либералы,
а я маленький такой;
перед тем,как лечь в постельку.
я на матч России зван,
только ,видно,пьяный в стельку,
посмотрю Азербайджан!
Что-то злость меня накрыла,
и на сердце непокой...
Садануть бы бабе в рыло,
но я маленький такой...
лезут,как шахтёр в забой,
натуралы,либералы,
а я маленький такой;
перед тем,как лечь в постельку.
я на матч России зван,
только ,видно,пьяный в стельку,
посмотрю Азербайджан!
Что-то злость меня накрыла,
и на сердце непокой...
Садануть бы бабе в рыло,
но я маленький такой...
За сборную России должны играть россияне, какого бы цвета они не были.
Но с российскими корнями....
За сборную России должны играть россияне, какого бы цвета они не были.
Но с российскими корнями....
В случае с Гильерме, Ари этот термин вряд ли применим, так как они стали гражданами страны, зная русский язык и сдав таким образом экзамен. Тем самым став сами в общую очередь, а далее уже Черчесов их пригласил, видя их сильнее конкурентов на позицию.
С Раушем и Нойдштедтером совсем уже третья ситуация. Их нашли, но те имели все основания выбрать гражданство и участие в сборной.
Получается весь кипиш из-за Гильерме и Ари (особенно, по последнему "загорелому" 30-летнему, ничем не лучше других форвардов), которых никто и не натурализовывал,)
В случае с Гильерме, Ари этот термин вряд ли применим, так как они стали гражданами страны, зная русский язык и сдав таким образом экзамен. Тем самым став сами в общую очередь, а далее уже Черчесов их пригласил, видя их сильнее конкурентов на позицию.
С Раушем и Нойдштедтером совсем уже третья ситуация. Их нашли, но те имели все основания выбрать гражданство и участие в сборной.
Получается весь кипиш из-за Гильерме и Ари (особенно, по последнему "загорелому" 30-летнему, ничем не лучше других форвардов), которых никто и не натурализовывал,)
Газзаев внес!
Газзаев внес!