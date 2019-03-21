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Валерий Газзаев: «Натурализация - это здоровая и сильная конкуренция»

вчера, 09:09

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев выразил мнение по поводу натурализации футболистов.

Глобализация происходит во всем мире. И в спорте – в том числе. Если уж сборная Испании натурализует бразильцев и не стесняется этого… В общем, считаю, дискуссиям на данную тему следует положить конец раз и навсегда. Если у игрока есть законным способом полученное гражданство России и по своему уровню он заслуживает приглашения в сборную – то он имеет полное право за нее выступать! Это здоровая и сильная конкуренция. Снова напомню про середину нулевых, когда в чемпионате России не было лимита, но наши клубы выигрывали Кубок УЕФА, сборная производила фурор на чемпионате Европы, и многие наши футболисты уезжали в Европу. А сейчас пять российских игроков в любом состоянии попадают в стартовый состав каждого клуба, даже если не соответствуют по текущему состоянию или уровню мастерства. Поверьте, вот эта проблема – гораздо хуже, чем точечная натурализация.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   70 / 1015
вчера в 18:38
Не страшны стране провалы-
лезут,как шахтёр в забой,
натуралы,либералы,
а я маленький такой;

перед тем,как лечь в постельку.
я на матч России зван,
только ,видно,пьяный в стельку,
посмотрю Азербайджан!

Что-то злость меня накрыла,
и на сердце непокой...
Садануть бы бабе в рыло,
но я маленький такой...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   17 / 1015
вчера в 16:17
Издержки системы поддготовки молодёжи в РПЛ. В том числе и по причине непопадания в сборную по не спортивным причинам. Пример Черчесов.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1015
вчера в 15:25
Кипишь неуместен - нормальная практика!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Ваня лучший
   28 / 1015
вчера в 14:36
А в РФ в отличие от США нет такой нормы, что человек, родившийся на территории РФ становится ее гражданином автоматически. В США есть, а у нас нет. Я по роду профессии люблю точность и пунктуальность. Основная моя мысль. Натурализация в интересах сборной должна быть исключена. Точка.
Так мы об одном и том же говорим, но при этом спорим.
За сборную России должны играть россияне, какого бы цвета они не были.
Но с российскими корнями....
Палыч82
Палыч82 ответил cska plus
   271 / 1015
вчера в 14:28
Тут многие трактуют по своему натурализацию, чем отличается Рауш от Фернандеса, первый родился в России и никогда здесь не жил а второй родился не в России а полжизни прожил в России, женился у нас, получил гражданство, в чём проблема?
Как раз таки натурализовали только одного игрока - Марио Фернандеса. И это справедливо, он сильнейший защитник не только на своей позиции, но и среди оборонцев лиги в целом.
В случае с Гильерме, Ари этот термин вряд ли применим, так как они стали гражданами страны, зная русский язык и сдав таким образом экзамен. Тем самым став сами в общую очередь, а далее уже Черчесов их пригласил, видя их сильнее конкурентов на позицию.
С Раушем и Нойдштедтером совсем уже третья ситуация. Их нашли, но те имели все основания выбрать гражданство и участие в сборной.
Получается весь кипиш из-за Гильерме и Ари (особенно, по последнему "загорелому" 30-летнему, ничем не лучше других форвардов), которых никто и не натурализовывал,)
Брулин
Брулин
   34 / 1015
вчера в 14:03
Пусть про здоровую конкуренцию расскажет тем кто у нас лимит ввел, а то в сборной у нас конкуренция , а в чемпионате - лимит.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   107 / 1015
вчера в 13:49
Нужно засунуть подальше свой великодержавный шовинизм и руководствоваться сугубо прагматичными принципами - если этот игрок сильнее своих конкурентов и у него есть российский паспорт, он должен быть в сборной. А то это напоминает ситуацию с "паспортистами" в клубах, где люди часто не по спортивному принципу проходят в состав.
Sem25
Sem25
вчера в 13:37
Законным способом получил российский паспорт только беларус в газпроме (фамилию не вспомню, но он 1999 г.р., дебютировал в прошлом году). И только потому получил, что ему экзамен на знание русского языка сдавать не надо. Никто из бразильцев, кому паспорта раздали, этот экзамен самостоятельно не сдаст. Может быть только Гильерме, но тоже сомневаюсь.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Знатог
   17 / 1015
вчера в 13:23
Натуралы нужны, только всё надо делать с умом. Муссолини с 5 натуралами выиграл 2 чемпионата мира. А нам нельзя? а мы с нашим золотомячистом Блохиным провалили за 10 лет все отборочные циклы и вообще не попали на чемпионаты. Это лучше?
В Италии не было искусственной натурализации. Все было естественно. Все они родились в Италии , росли в этой стране, проблем не было, как и в Германии.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska plus
   17 / 1015
вчера в 13:21
Тут многие трактуют по своему натурализацию, чем отличается Рауш от Фернандеса, первый родился в России и никогда здесь не жил а второй родился не в России а полжизни прожил в России, женился у нас, получил гражданство, в чём проблема?
Закон не всегда логичен и справедлив, но это закон и его надо соблюдать. Речь должна идти о целесообразности. В четырех случаях ( Марио, Ари, Гилерме и Жоаузиньо) натурализация была инициативой клуба в первую очередь для обхода лимита. Я лично против натурализации для сборной, а не вообще. Натурализация право каждого человека в рамках закона.
Знатог
Знатог
   185 / 1015
вчера в 13:17
Натуралы нужны, только всё надо делать с умом. Муссолини с 5 натуралами выиграл 2 чемпионата мира. А нам нельзя? а мы с нашим золотомячистом Блохиным провалили за 10 лет все отборочные циклы и вообще не попали на чемпионаты. Это лучше?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   17 / 1015
вчера в 13:17
Согласен, что ДУМАТЬ НАДО, однако, натурализованный игрок становится АВТОМАТИЧЕСКИ ГРАЖДАНИНОМ РФ, а лишение его ПРАВА играть за сборную РФ попахивает ДИСКРИМИНАЦИЕЙ. Нужно тогда делать соответствующее ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ обоснование. ИМХО.
Нет вопросов. Речь о целесообразности этого для сборной. Массового характера , как в мини футболе быть не должно.
За адекватность
За адекватность ответил cska plus
   39 / 1015
вчера в 12:42
Я к тому, что всё к этому идёт.
Если Вы имеете ввиду этот сезон в ЕК, то он показал, что 6 клубов мы не тянем, а 5 клубами вполне способны стабильно набирать рейтинги, которые не позволят нам выпасть из 1-й 10-ки ТК УЕФА. По большому счету (чисто мое субъективное мнение) это 6-е место не тянет никто, разве что португалы и то с натяжкой.
cska plus
cska plus ответил За адекватность
   7 / 1015
вчера в 12:34
Через 5 лет когда отпадут высокие коэффициенты, будете смотреть наши клубы в ЕК на стадии квалифай раундов, ну иногда в группе ЛЕ. ИМХО.
Я к тому, что всё к этому идёт.
За адекватность
За адекватность ответил cska plus
   39 / 1015
вчера в 12:32
Можно ещё и попробовать вообще запретить легов и понаблюдать за происходящим.
Через 5 лет когда отпадут высокие коэффициенты, будете смотреть наши клубы в ЕК на стадии квалифай раундов, ну иногда в группе ЛЕ. ИМХО.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:26
Тут многие трактуют по своему натурализацию, чем отличается Рауш от Фернандеса, первый родился в России и никогда здесь не жил а второй родился не в России а полжизни прожил в России, женился у нас, получил гражданство, в чём проблема?
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:23
Можно ещё и попробовать вообще запретить легов и понаблюдать за происходящим.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Ваня лучший
   23 / 1015
вчера в 12:22
Эдуард Григорьевич. Уточню вашу мысль. Натурализация в интересах клуба (причина лимит) это одно, а натурализация в интересах сборной - это другое. При этом не надо все валить в кучу ( это не к вам). Если человек родился и вырос в РФ, имеет паспорт РФ, то никаких препятствий для его игры за сборную быть не должно. Когда вопрос с лимитом будет урегулирован, то исчезнет необходимость делать натурализацию в интересах клуба ( Ари, Гилерме, Жоаузиньо). Но здесь палка о двух концах. Где гарантия , что клубы подешевке не наберут всякий забугорный шлак ( таких сейчас у нас десятка 2, 3 не меньше)? Такие леги сразу попадают в состав, а нашего молодого нужно еще подводить, работать с ними. Это долго, да и не все тренеры умеют это делать. Ганчаренко - исключение. Так что вопрос не простой и надо его решать комплексно. Отменят лимит, в клубах будет по 10 человек шлака, наша молодежь либо сядет на лавку, либо уйдет в ФНЛ. Значит надо какой то фильтр для легионеров. Одним словом, думать надо.
Согласен, что ДУМАТЬ НАДО, однако, натурализованный игрок становится АВТОМАТИЧЕСКИ ГРАЖДАНИНОМ РФ, а лишение его ПРАВА играть за сборную РФ попахивает ДИСКРИМИНАЦИЕЙ. Нужно тогда делать соответствующее ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ обоснование. ИМХО.
cska plus
cska plus ответил За адекватность
   7 / 1015
вчера в 12:21
Чего копья то ломать? Если игрок законно получил гражданство России он имеет право выступать за нашу сборную. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но это прерогатива главного тренера кого вызывать и ставить в состав, он отвечает за результат. Насчет лимита в РФПЛ лично я согласен с ВГГ. Вот тут пишут про нашу молодежь,леги не дадут играть. Недавний пример в "Краснодаре" Игнатьев получал 250 тыс. в месяц, предложили новый контракт 500 (или 750) отказался. А чего он добился, за что ему платить такие деньги? А условно другой наш клуб предложит 1,5 млн в месяц и он побежит, ну а что, молодой, перспективный и главное паспорт, и будет он перспективным до 30 лет. И таких как он наверное процентов 90 наших молодых, хапнуть контракт пожирнее, а благодаря лимиту все равно в стартовом составе пешком по полю похожу.
Согласен на все сто и не только Игнатьев.
cska plus
cska plus ответил Ваня лучший
   7 / 1015
вчера в 12:19
Эдуард Григорьевич. Уточню вашу мысль. Натурализация в интересах клуба (причина лимит) это одно, а натурализация в интересах сборной - это другое. При этом не надо все валить в кучу ( это не к вам). Если человек родился и вырос в РФ, имеет паспорт РФ, то никаких препятствий для его игры за сборную быть не должно. Когда вопрос с лимитом будет урегулирован, то исчезнет необходимость делать натурализацию в интересах клуба ( Ари, Гилерме, Жоаузиньо). Но здесь палка о двух концах. Где гарантия , что клубы подешевке не наберут всякий забугорный шлак ( таких сейчас у нас десятка 2, 3 не меньше)? Такие леги сразу попадают в состав, а нашего молодого нужно еще подводить, работать с ними. Это долго, да и не все тренеры умеют это делать. Ганчаренко - исключение. Так что вопрос не простой и надо его решать комплексно. Отменят лимит, в клубах будет по 10 человек шлака, наша молодежь либо сядет на лавку, либо уйдет в ФНЛ. Значит надо какой то фильтр для легионеров. Одним словом, думать надо.
Очень сложная тема, извини, что вмешиваюсь, но даже с сегодняшним лимитом где наших большинство на поле, ребята особого труда не вкладывают для попадания в сборную, это, что лень, отсутствие мастерства, менталитет и что-то другое?
Valeriy-48
Valeriy-48 ответил Самедов Агил
   841 / 1015
вчера в 12:18
Ох и патриоты....в России должны родиться или ещё что то...например чем наёмный тренер отличается от российского? Или натурализованый игрок от родившегося в России чем отличается? Может вообще как некоторые говорят одни русские должны играть.... Только вот где этих одних русских то взять? На базаре не продают, школы талантов русских пачками не выпускают...так где взять нам аршавиных несколько штук?
Конечно не где взять, поскольку за варягов заплачены довольно приличные деньги и они должны их отрабатывать, а наши ребята, в лучшем случае скамейку протирают...
За адекватность
За адекватность
   39 / 1015
вчера в 12:17
Чего копья то ломать? Если игрок законно получил гражданство России он имеет право выступать за нашу сборную. Кому-то это может нравиться, кому-то нет, но это прерогатива главного тренера кого вызывать и ставить в состав, он отвечает за результат. Насчет лимита в РФПЛ лично я согласен с ВГГ. Вот тут пишут про нашу молодежь,леги не дадут играть. Недавний пример в "Краснодаре" Игнатьев получал 250 тыс. в месяц, предложили новый контракт 500 (или 750) отказался. А чего он добился, за что ему платить такие деньги? А условно другой наш клуб предложит 1,5 млн в месяц и он побежит, ну а что, молодой, перспективный и главное паспорт, и будет он перспективным до 30 лет. И таких как он наверное процентов 90 наших молодых, хапнуть контракт пожирнее, а благодаря лимиту все равно в стартовом составе пешком по полю похожу.
Степка питерский
Степка питерский
   246 / 1015
вчера в 12:16
Газзаев внес здравое предложение.
Газзаев внес!
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:12
Вопрос конечно сложный с одной стороны, с другой стороны к примеру кутепов получается лучщий защитник по нашим меркам а его даже в третий дивизион вшивой польши не пригласят, ничего плохого не вижу в том, что на позизиции кутепова сыграл условный Фернандес а кутепов пусть думает как поработать, чтобы попасть в сборную.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   287 / 1015
вчера в 12:07
согласен, если мне платят з\п за паспорт то естественно зачем напрягаться?
Самедов Агил
Самедов Агил
   258 / 1015
вчера в 12:03
Лимит отменять нужно и 80%российских играков и растворяется сразу в фнл пфл...
Самедов Агил
Самедов Агил
   258 / 1015
вчера в 12:02
Ох и патриоты....в России должны родиться или ещё что то...например чем наёмный тренер отличается от российского? Или натурализованый игрок от родившегося в России чем отличается? Может вообще как некоторые говорят одни русские должны играть.... Только вот где этих одних русских то взять? На базаре не продают, школы талантов русских пачками не выпускают...так где взять нам аршавиных несколько штук?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jum13
   17 / 1015
вчера в 12:01
Ариец негодут
Есть маленько. Замашки великодержавные. У них много таких. Это синдром исключительности по непонятным основаниям.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
   17 / 1015
вчера в 11:59
Ну так они неспроста в России родились, верно? Значит, мама скорее всего русская. И пусть бегают за сборную хоть дети Олимпиады, хоть ещё какие. Но чтобы они были россиянами по крови. И рейх тут не причём.. Добавлю, что это в Америку летают рожать, шобы получить американское гражданство. В Россию для этого не полетят. Так что все афророссияне наполовину русские...
А в РФ в отличие от США нет такой нормы, что человек, родившийся на территории РФ становится ее гражданином автоматически. В США есть, а у нас нет. Я по роду профессии люблю точность и пунктуальность. Основная моя мысль. Натурализация в интересах сборной должна быть исключена. Точка.
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
   13 / 1015
вчера в 11:56
Ну так они неспроста в России родились, верно? Значит, мама скорее всего русская. И пусть бегают за сборную хоть дети Олимпиады, хоть ещё какие. Но чтобы они были россиянами по крови. И рейх тут не причём.. Добавлю, что это в Америку летают рожать, шобы получить американское гражданство. В Россию для этого не полетят. Так что все афророссияне наполовину русские...
Ариец негодут
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