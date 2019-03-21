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Мирзоян: «Будет прекрасно, если мы не проиграем бельгийцам»

вчера, 08:34
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший защитник сборной СССР Александр Мирзоян заявил, что ему будет интересно посмотреть на сборную России в матче с командой Бельгии в рамках отбора к Евро-2020.

Сейчас очень сложно судить о состоянии обеих сборных. К тому же чемпионату мира команды готовятся на протяжении месяца, а сейчас все приезжают из клубов в разном состоянии. Будет интересно увидеть Россию в игре с Бельгией. После этого матча появится возможность сформировать мнение о дальнейших перспективах нашей команды. Конечно, бельгийцы — фавориты. Будет прекрасно, если мы им не проиграем.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 14:29
Ещё один хрюща.
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 10:25
Это точно...
ДСА
ДСА
   191 / 1015
вчера в 09:22
Трезвая мысль.
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 09:01
Будет прекрасно, если покажут хоть какую-то сыгранность и нормальную физику.
В разобранном состоянии даже к казахам ехать нельзя.
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