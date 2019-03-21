Мирзоян: «Будет прекрасно, если мы не проиграем бельгийцам»

Бывший защитник сборной СССР Александр Мирзоян заявил, что ему будет интересно посмотреть на сборную России в матче с командой Бельгии в рамках отбора к Евро-2020.

Сейчас очень сложно судить о состоянии обеих сборных. К тому же чемпионату мира команды готовятся на протяжении месяца, а сейчас все приезжают из клубов в разном состоянии. Будет интересно увидеть Россию в игре с Бельгией. После этого матча появится возможность сформировать мнение о дальнейших перспективах нашей команды. Конечно, бельгийцы — фавориты. Будет прекрасно, если мы им не проиграем.