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Адвокат: «Возглавил сборную России из-за денег»

вчера, 08:47
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат рассказал, как в 2010 году он покинул сборную Бельгии и возглавил национальную команду России.

Я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что все по закону, пусть не обижаются. Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь?

Между прочим на тот момент еще было непонятно, кто круче – Бельгия или Россия. Это сейчас у бельгийцев – топ-состав, а тогда это была просто многообещающая команда с талантливой молодежью. Тогда как Россия только недавно блистала на Евро, и ее звезды – Аршавин, Павлюченко, Жирков – были в расцвете. Так что сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию.

Ранее специалист сделал прогноз на предстоящий матч команд в рамках отбора Евро-2020. 

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Все комментарии
dok66
dok66
   373 / 1015
вчера в 19:28
Да никто не приходил в сборную России из популизма . Деньги и только деньги
ermak6848
ermak6848
   223 / 1015
вчера в 18:12
без денег как-то скучно ...
hardpony
hardpony
   184 / 1015
вчера в 18:08
А кто не из-за денег приходил тренеровать Россию? Нахрен им мучиться с нашими деревяшками за копейки.
Bjuik
Bjuik
   56 / 1015
вчера в 18:02
Явно не от любви к России.
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил GKN
   318 / 1015
вчера в 18:00
Мне бы так заплатили, я бы сам тренировал, сам играл, и ещё бы после матчей трибуны мог подметать
К нам топовые тренера будут приходит исключительно если предложат хорошую Зарплату,видимо никто не хотел тренировать Россию нашли кто согласится
saviola_09
saviola_09
   538 / 1015
вчера в 17:29
Конечно, все сюда едут только бабло рубить. У нас ведь денег много! Страна в достатке, каждый в стране миллионер, короче денег хоть ж.пой жуй. Поэтому к нам всякая 26 и едет, а потом 41ют нашу страну из-за рубежа: вот я был в России только из-за денег, а теперь перебрался к вам в нормальную страну, в Европу. Лично мне мерзко от этого..
Козинак
Козинак
   325 / 1015
вчера в 17:25
Честный физрук тюльпан выращивай иди, тебе всё отзовётся
valt134
valt134
   168 / 1015
вчера в 16:53
Ну этот хоть Молодец, звиздеть нам не стал, всё по-чесноку выложил.
minai
minai
   312 / 1015
вчера в 14:59
Можно подумать, все остальные работают просто так, от нехрен делать.
Суеверный
Суеверный
   470 / 1015
вчера в 14:42
В этом никто и не сомневался.
GKN
GKN
   176 / 1015
вчера в 14:31
Мне бы так заплатили, я бы сам тренировал, сам играл, и ещё бы после матчей трибуны мог подметать
kts
kts
   610 / 1015
вчера в 14:27
А я то думал он за еду работал.. (((
kts
kts
   610 / 1015
вчера в 14:21
Мы все работаем за деньги )))
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   431 / 1015
вчера в 13:50
Бельгии порочили славу ещё тогда, но с кальянщиками проще) Триллионы на ветер, но Якутск до сих пор отрезан от большой земли - только в России)
Erlov
Erlov
   291 / 1015
вчера в 13:39
Бесплатно никто не работает.
DorianGrey
DorianGrey
   677 / 1015
вчера в 13:28
Это сейчас у бельгийцев – топ-состав, а тогда это была просто многообещающая команда с талантливой молодежью. (с)
Бельгии повезло., что Адвокат их тогда покинул :)
ибо сейчас у них ТОП команда )
Брулин
Брулин
   34 / 1015
вчера в 12:26
Нашим поможет, наверное только то, что у Бельгии несколько твердых игроков основы играть не будут - КдБ, Лукаку, Витцель..
Aris
Aris
   400 / 1015
вчера в 12:00
Можно подумать, что он душой болел за Зенит и сборную РФ! Ему все было по ….. Бабло душу греет!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   22 / 1015
вчера в 11:49
А что бывает по-другому ???
Кто то из Вас выбирает работу по красоте вида из окна ???
По-моему по-честному названа первопричина выбора...
Вообще Дик откровенный и честный мужик...сейчас таких мало...
Danila Selin
Danila Selin
   299 / 1015
вчера в 11:46
Господи.. сколько срача... Да для всех тренеров и футболистов это такая же работа, как для нас наша работа. И естественно они за деньги там. мы тоже на своей работе если платить не будут, работать не будем. Сразу в 63 шлём. Ругать и осуждать их из-за этого, всё равно что, если кто-то из нас заявит: я тут из-за денег. А потом, мы все дружно будем его поносить.
Лицемерите господа....
_КоКоС-
_КоКоС-
вчера в 11:35
Всё по честному...
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
вчера в 11:27
Ну,он и в Зенит тоже ради денег перешел.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил FILL3286
   370 / 1015
вчера в 11:19
К бомжам паредасы да прочий хлам идут ради денег
всего неделя прошла ж
https://www.soccer.ru/news/1107315/promes-kvinsi
armeec_♞
armeec_♞
   512 / 1015
вчера в 11:00
Да никто особо и не сомневался)) За такие бабки да под крылышко Фурса))
Знатог
Знатог
   185 / 1015
вчера в 11:00
Открою тайну. Я, если честно признаться, тоже устроился на мою работу из-за денег.
Олег Кожан
Олег Кожан
   754 / 1015
вчера в 10:59
та ну на)))) даже тату с двухглавым петухом на пояснице, и триколорная туалетная бумага тоже были ради денег?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   90 / 1015
вчера в 10:58
У сокера очевидные вещи это супер новости!😂😂😂
ОПС
ОПС
   294 / 1015
вчера в 10:36
Да все сюда лезут из-за денег и им глубоко безразлична Россия. Вот если бы в договоре прописывали, что за плохие результаты разрыв контракта без всякой неустойки, тогда нормально было бы.
311
311
   41 / 1015
вчера в 10:23
Серьезно? Вот это поворот!)
FILL3286
FILL3286
   52 / 1015
вчера в 10:17
К бомжам паредасы да прочий хлам идут ради денег
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