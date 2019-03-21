Адвокат: «Возглавил сборную России из-за денег»

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат рассказал, как в 2010 году он покинул сборную Бельгии и возглавил национальную команду России.

Я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что все по закону, пусть не обижаются. Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь?

Между прочим на тот момент еще было непонятно, кто круче – Бельгия или Россия. Это сейчас у бельгийцев – топ-состав, а тогда это была просто многообещающая команда с талантливой молодежью. Тогда как Россия только недавно блистала на Евро, и ее звезды – Аршавин, Павлюченко, Жирков – были в расцвете. Так что сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию.