Адвокат: «Возглавил сборную России из-за денег»

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат рассказал, как в 2010 году он покинул сборную Бельгии и возглавил национальную команду России.
Я заплатил Бельгийскому королевскому союзу 750 тысяч евро! Из своего кармана. Так что все по закону, пусть не обижаются. Потому что деньги, которые мне предложили в России, были колоссальны. Если вам предложат зарплату в несколько раз выше, чем сейчас, вы откажетесь?
Между прочим на тот момент еще было непонятно, кто круче – Бельгия или Россия. Это сейчас у бельгийцев – топ-состав, а тогда это была просто многообещающая команда с талантливой молодежью. Тогда как Россия только недавно блистала на Евро, и ее звезды – Аршавин, Павлюченко, Жирков – были в расцвете. Так что сомнений не было. Мне предложили шикарные условия, я согласился. А Бельгии выплатил компенсацию.
Ранее специалист сделал прогноз на предстоящий матч команд в рамках отбора Евро-2020.
Бельгии повезло., что Адвокат их тогда покинул :)
ибо сейчас у них ТОП команда )
Бельгии повезло., что Адвокат их тогда покинул :)
ибо сейчас у них ТОП команда )
Кто то из Вас выбирает работу по красоте вида из окна ???
По-моему по-честному названа первопричина выбора...
Вообще Дик откровенный и честный мужик...сейчас таких мало...
Кто то из Вас выбирает работу по красоте вида из окна ???
По-моему по-честному названа первопричина выбора...
Вообще Дик откровенный и честный мужик...сейчас таких мало...
Лицемерите господа....
Лицемерите господа....
https://www.soccer.ru/news/1107315/promes-kvinsi
https://www.soccer.ru/news/1107315/promes-kvinsi