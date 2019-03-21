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Борис Игнатьев: «Наступает очень важный момент для сборной России»

вчера, 08:27
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассуждает о предстоящем матче команды против Бельгии в рамках отбора Евро-2020.

Сборная открывает новую страницу. То, что было раньше, — уже история. Хотя понятно, что болельщики всегда будут оглядываться на успешное выступление сборной на чемпионате мира и надеяться как минимум на сопоставимые результаты. Наступает очень важный момент для нашей команды — в отборочном цикле мы стартуем матчем против сильного соперника, фаворита группы. Именно результаты первых игр зададут тональность всей гонке за попадание на чемпионат Европы.

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Все комментарии
valt134
valt134
   168 / 1015
вчера в 16:49
Банальные и «до боли» знакомые, избитые слова,которые болельщики слышат из года в год.
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:52
Выйдет наша сборная на Евро, группа вполне позволяет только надо настроиться как на ЧМ.
Valeriy-48
Valeriy-48
   841 / 1015
вчера в 12:27
Я вот, что то не могу понять, о каком успешном выступлении говорит Игнатьев, мы, что чемпионами стали или хоть какие то медали завоевали?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   90 / 1015
вчера в 12:06
Ничья будет,через боль и страдания,мы можем только так! 😂😂😂😂
holms918
holms918
   873 / 1015
вчера в 11:28
Вот всё и увидим.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   118 / 1015
вчера в 10:44
Пи......ец нам наступает , а не важный момент ! Какие мы в рейтинге ? ...Будем ниже ! Может действительно всей страной взяться за КЁРЛИНГ ???!!! )))))))))))))))))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   226 / 1015
вчера в 09:57
А у нас ВСЕГДА судьбоносные матчи. То в отборочных циклах, то на турнирах. Против любой сборной - Бельгии либо Лихтенштейна. Иначе мы не можем.
Indian
Indian
   917 / 1015
вчера в 09:56
Нам продолжают втюхивать, что самая слабая группа, липовый матч с испашками, и проигрыш хорватам это успех оказывается.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   715 / 1015
вчера в 09:37
Самый лучший день заходил вчера... .
drug01
drug01
   84 / 1015
вчера в 09:14
Только не стоять на месте!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1015
вчера в 08:59
Да будет ещё этих моментов, пару негров натурализуются и будет нам Щастье...
4RT
4RT
   245 / 1015
вчера в 08:51
Посредственный результат, для них- успешное выступление...Что же тогда ждать от этой сборной
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   154 / 1015
вчера в 08:39
Какую очередную страницу, о чем он?
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 08:38
Печалька. Опять страна живёт "моментами" (
Годами ничего не делают, чемп и игроки деградируют, а потом откуда не возьмись очередной момент... и предвкушение халявы "Авось фартанёт?"
ОПС
ОПС
   294 / 1015
вчера в 08:32
Будем надеяться на лучшее. Удачи нашим!
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