Борис Игнатьев: «Наступает очень важный момент для сборной России»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассуждает о предстоящем матче команды против Бельгии в рамках отбора Евро-2020.

Сборная открывает новую страницу. То, что было раньше, — уже история. Хотя понятно, что болельщики всегда будут оглядываться на успешное выступление сборной на чемпионате мира и надеяться как минимум на сопоставимые результаты. Наступает очень важный момент для нашей команды — в отборочном цикле мы стартуем матчем против сильного соперника, фаворита группы. Именно результаты первых игр зададут тональность всей гонке за попадание на чемпионат Европы.