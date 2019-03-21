Аршавин: «В сборной Казахстана есть качественные игроки»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассуждает о предстоящем матче против команды Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

В сборной Казахстана есть качественные игроки. На мой взгляд, выделяется Бауржан Исламхан, но, насколько я знаю, он пропустит матч из-за повреждения. Также отмечу Бахтиера Зайнутдинова из «Ростова». Да и в целом есть в этой команде ребята, которые могут доставить проблемы, если наши должным образом не настроятся. Но, конечно, уровень сборной России выше, чем Казахстана.