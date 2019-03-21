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Аршавин: «В сборной Казахстана есть качественные игроки»

вчера, 08:52
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.03.2019 в 17:00 Не начался

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассуждает о предстоящем матче против команды Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

В сборной Казахстана есть качественные игроки. На мой взгляд, выделяется Бауржан Исламхан, но, насколько я знаю, он пропустит матч из-за повреждения. Также отмечу Бахтиера Зайнутдинова из «Ростова». Да и в целом есть в этой команде ребята, которые могут доставить проблемы, если наши должным образом не настроятся. Но, конечно, уровень сборной России выше, чем Казахстана.

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Все комментарии
Balbes77773
Balbes77773
   356 / 1015
вчера в 20:56
Андрейка,видимо,забыл уточнить,что из 11 в основе-у 8 неказахские фамилии(про натурализацию)))
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 14:28
Наши могут победить бельгийце и проиграть казахам.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   533 / 1015
вчера в 13:41
Будем надеяться, пожалеют наших.
Морозовский
Морозовский
   8 / 1015
вчера в 10:11
Казахи - не подарок!
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 09:21
Думаю, казахи не проиграют Шотландии и нам доставят много проблем своим автобусом. Предполагаю, что у них будут 2 ничьих с бритами и с нами.
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 1015
вчера в 09:20
Поболее за казахов.
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
   989 / 1015
вчера в 08:58
Во пЁрнул.
Наверное потому футбол РФ в ....ееее
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 08:56
Если сбР не выигрывать у ентих "качественных" игроков, ну я тогда не знаю...
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