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Адвокат: «Дзюба – главная звезда сборной, но второго Аршавина у России нет»

вчера, 02:47
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Экс-наставник сборной России Дик Адвокат отметил, что на данный момент в составе российской команды нет игроков уровня Андрея Аршавина.

Главная звезда сборной – Дзюба. Те двое из «Монако» и «Валенсии» (Прим. - Александр Головин и Денис Черышев) тоже могут стать звёздами. Но такого, как Аршавин, у этой России нет. Я могу быть субъективен, но нет и Денисова, Широкова, Зырянова. Нет Березуцкого и Игнашевича, нет Акинфеева. Кто их заменил? Думаю, Черчесов тоже это понимает, поэтому строит немного другой футбол – не очень похожий на тот, к чему стремились мы.

Аршавин ранее выразил мнение, что, в случае необходимости, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вернётся в сборную России.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Морозовский
   31 / 1015
вчера в 19:19
Фашизмом тут не пахнет случаем?
Обоснуй где тут фашизм? Или для тебя любой Зенитовец фашист?
Гавроша
Гавроша ответил Морозовский
   31 / 1015
вчера в 19:17
Андрей заторчал от удовольствия и, чуть не свалился пьяный с лошади за которую опять зажал тыщу заплатить!
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум ответил cska plus
       208 / 1015
    вчера в 15:55
    Щас Дзюбу прорвёт и он наколотит кучу голов.
    И полетит из Бельгии не в Казахстан, а в Испанию, в Реал, где с напами проблемы.
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум
       208 / 1015
    вчера в 15:54
    Горе той сборной, где " главная звезда" - Дзюба.
    Заполярный
    Заполярный ответил Гавроша
       112 / 1015
    вчера в 13:46
    Такие раз в 100 лет родятся.
    ЭТО ВАШИ ПРОБЛЕМЫ
    Морозовский
    Морозовский ответил Гавроша
       8 / 1015
    вчера в 09:55
    Такие раз в 100 лет родятся.
    Фашизмом тут не пахнет случаем?
    Морозовский
    Морозовский
       8 / 1015
    вчера в 09:54
    Андрей заторчал от удовольствия и, чуть не свалился пьяный с лошади за которую опять зажал тыщу заплатить!
    FROBI
    FROBI
       55 / 1015
    вчера в 07:59
    Это он про полировщика арсенальской лавки, которого пинками гнали из Англии? )
    Гавроша
    Гавроша ответил Caniggia
       31 / 1015
    вчера в 07:43
    Игроков уровня Аршавина и близко пока никого нет.
    Такие раз в 100 лет родятся.
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       431 / 1015
    вчера в 07:16
    Такие же середнячки, в тч Бритозадов. Было грех не рвать зад, когда полилось бабло в футбол.
    Caniggia
    Caniggia
       29 / 1015
    вчера в 04:58
    Игроков уровня Аршавина и близко пока никого нет.
    cska plus
    cska plus
       7 / 1015
    вчера в 04:16
    Щас Дзюбу прорвёт и он наколотит кучу голов.
    mangoх12
    mangoх12
       20 / 1015
    вчера в 03:16
    автобус он строит ))
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