Адвокат: «Дзюба – главная звезда сборной, но второго Аршавина у России нет»

Экс-наставник сборной России Дик Адвокат отметил, что на данный момент в составе российской команды нет игроков уровня Андрея Аршавина.

Главная звезда сборной – Дзюба. Те двое из «Монако» и «Валенсии» (Прим. - Александр Головин и Денис Черышев) тоже могут стать звёздами. Но такого, как Аршавин, у этой России нет. Я могу быть субъективен, но нет и Денисова, Широкова, Зырянова. Нет Березуцкого и Игнашевича, нет Акинфеева. Кто их заменил? Думаю, Черчесов тоже это понимает, поэтому строит немного другой футбол – не очень похожий на тот, к чему стремились мы.