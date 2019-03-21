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Фердинанд рассказал, чего не хватает игрокам «Манчестер Юнайтед»

вчера, 11:10

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд поделился мнением о том, каких качеств не хватает игрокам «Манчестер Юнайтед».

Каждый игрок, который становится футболистом МЮ, должен иметь определенную ДНК. За последние годы клуб подписал слишком много новичков, которым не хватает этих качеств. 

Это не просто талант, это значит гораздо больше. «Ман Юнайтед» не похож на любой другой клуб, и люди, которые не понимают этого, терпят неудачу, когда переходят туда. 

Ранее Фердинанд поделился мнением о выступлениях «Ливерпуля», а также оценил амбиции этого клуба.

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Все комментарии
kust07
kust07
   241 / 1015
вчера в 21:58
Филосов тоже мне
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   504 / 1015
вчера в 20:06
перегнул маленько с ДНК...
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 13:10
Что то его в медицину потянуло.
ALIEV AA
ALIEV AA
   516 / 1015
вчера в 12:55
МЮ не хватает лидера на поле, который будет играть стабильно и тащить команду.
Artuom
Artuom ответил anyway
   263 / 1015
вчера в 12:47
мю не хватает просто игроков топ-уровня. после ухода видича и фердинанда в защите играют всякие джонсы смоллинги и рохи, вот и вся проблема
Так вот именно... боятся потратиться нормально на топ защей. А ведь САФ в своё время установил рекорд(для защитников) на многие годы когда покупал Фердинанда - он понимал что лучше отдать дохрена за одного но топа, чем за теже деньги купить 2-3... Вот в Ливерпуле тоже самое повторили при покупке Ван Дейка... и результат на лицо!
kotmyshka
kotmyshka
   167 / 1015
вчера в 12:34
Про ДНК это как-то черт-те что...
anyway
anyway
   173 / 1015
вчера в 12:23
мю не хватает просто игроков топ-уровня. после ухода видича и фердинанда в защите играют всякие джонсы смоллинги и рохи, вот и вся проблема
RMUKMU
RMUKMU
   158 / 1015
вчера в 11:20
Не люблю я пафосный трёп про ДНК. Каждый игрок, который становится футболистом МЮ, должен быть уверенным в себе трудолюбивым профессионалом с твёрдым характером.
Roman73
Roman73
   238 / 1015
вчера в 11:19
Слишком резкое обновление состава, связь поколении прервана и МЮ рухнул.
Также рухнул Милан в своё время,
также рухнул Спартак.
Также рухнули Крылья после тотальной распродажи к концу Германа Ткаченко.
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