Фердинанд рассказал, чего не хватает игрокам «Манчестер Юнайтед»

Известный в прошлом футболист Рио Фердинанд поделился мнением о том, каких качеств не хватает игрокам «Манчестер Юнайтед».

Каждый игрок, который становится футболистом МЮ , должен иметь определенную ДНК. За последние годы клуб подписал слишком много новичков, которым не хватает этих качеств.

Это не просто талант, это значит гораздо больше. «Ман Юнайтед» не похож на любой другой клуб, и люди, которые не понимают этого, терпят неудачу, когда переходят туда.