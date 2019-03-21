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Винисиус: «Хочу выиграть „Золотой мяч“»

вчера, 10:32

Полузащитник «Реала» Винисиус признался, что еще не готов к большим достижениям.

Я хочу выиграть «Золотой мяч». Я не знаю, когда...  Я хотел бы выиграть его через 7-8 лет, когда я полностью повзрослею. Сейчас я играю с лучшими игроками мира, а мне всего 18. Когда мне будет 26, то я смогу сделать это.

Ранее бразилец рассказал, почему, выступая за «Фламенго», предпочёл перейти в мадридский клуб, а не в «Барселону». 

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
   416 / 1015
вчера в 17:58
Плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   533 / 1015
вчера в 15:47
Похвально, но почти невыполнимо.
shur
shur
   211 / 1015
вчера в 13:42
...чрезмерное внимание каталонского болота-уже первый шаг к успеху,
а там и до мячика потихоньку доберётся,был бы не рыба- не мясо,ветка
бы не трещала,рэспект Вини!!!
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
вчера в 13:24
еще один петух закукарекал. Ну не сидится им, щеголенкам из гель клуба
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 13:22
Юношеский наив...
Да, попал в основу Реала. Да, скорость-финты.
Но КПД попадания в ворота - тихий ужас ( там близко пока ЗМяченосца не просматривается.
Alex12357
Alex12357 ответил KaiserRM
   531 / 1015
вчера в 13:21
У славян?а ты сам чьих будешь?
Чьи-это рабы ,а я отношусь к свободным людям !
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   140 / 1015
вчера в 13:04
Ахахахаххахпхахах
На самом все в твоих руках)) а точнее в руках Переса))
Если будешь его слушаться то все будет)) и левые ЗМ и левые трофеи)))
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:44
Отличное желание, дерзай молодой негритёнок.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   128 / 1015
вчера в 12:38
Ну с сливочным проектом ЗМ выиграть сложнее, у Переса деньги не бесконечны, да и стату набивать некому, Бревнема сам не прочь подносчика поискать =)
Бильге Октай
Бильге Октай
   200 / 1015
вчера в 12:25
епрст .... детский сад только закончил а уже золотой мяч хочет .... ты работай давай , жить начинай , а там видно будет .... а то сломаешься как голос у подростка .... ни о чем разговор сейчас ....
NOVA
NOVA
   389 / 1015
вчера в 12:20
все впереди!!! уже один из лучших игроков. а еще так молод. удачи!!!
KaiserRM
KaiserRM ответил Alex12357
   381 / 1015
вчера в 12:18
Зависть -очень плохая черта у славян,поэтому с вами никто не хочет дружить!
У славян?а ты сам чьих будешь?
Зависимый от Железа ЗОЖ
Зависимый от Железа ЗОЖ
   560 / 1015
вчера в 12:02
Для начала прицел поправь. Мячик он захотел
рус фан
рус фан
   483 / 1015
вчера в 11:49
Мы болелы Реала так же хотим что бы Винни взял ЗМ.
Alex12357
Alex12357 ответил Lewa2708
   531 / 1015
вчера в 11:48
В 2010 и 2012 Месси без всего этого добра брал ЗМ)
Только вдумайтесь сколько игроков покинуло Барселону не в угоду Аргентинскому мойше???
Alex12357
Alex12357 ответил KaiserRM
   531 / 1015
вчера в 11:46
Зато бразильской плаксе ни то,ни другое не поможет)))
Зависть -очень плохая черта у славян,поэтому с вами никто не хочет дружить!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   214 / 1015
вчера в 11:35
Мечтать не вредно
дурман
дурман
   198 / 1015
вчера в 11:31
В 2014 ЗМ выиграл один из худших игроков чемпионата мира 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
(Это оф. Статистика)
Incredulous
Incredulous ответил ESPANOL
   216 / 1015
вчера в 11:29
Нужно посоветоваться с Нырялду, у того большой опыт, но главная составляющая уже есть, это покровительство папаши Переса, у которого все схвачено в Франс футбол. Если уж Модрич получил, то и ты получишь. Они большие специалисты! У них Месси пятый в их списке. Ребята всю жизнь, похоже, только в шашки играли, но присуждают приз (за красивые глаза Переса). Вторая составляющая, это всю дорогу жаловаться и хныкать, что ты обижен на всех за несправедливость в этой жизни. А третья, кричать, как можно громче на каждом углу, что ты самый самый, самый великий, самый лучший и тебе равных нет и абсолютно не важно, что большинство проффессионалов считают таковым другого. Для него его мнение единственно правильное. Делай все это и у тебя все получится.
    ESPANOL
    ESPANOL
       250 / 1015
    вчера в 11:22
    Нужно посоветоваться с Нырялду, у того большой опыт, но главная составляющая уже есть, это покровительство папаши Переса, у которого все схвачено в Франс футбол. Если уж Модрич получил, то и ты получишь. Они большие специалисты! У них Месси пятый в их списке. Ребята всю жизнь, похоже, только в шашки играли, но присуждают приз (за красивые глаза Переса). Вторая составляющая, это всю дорогу жаловаться и хныкать, что ты обижен на всех за несправедливость в этой жизни. А третья, кричать, как можно громче на каждом углу, что ты самый самый, самый великий, самый лучший и тебе равных нет и абсолютно не важно, что большинство проффессионалов считают таковым другого. Для него его мнение единственно правильное. Делай все это и у тебя все получится.
    Lewa2708
    Lewa2708 ответил Alex12357
       992 / 1015
    вчера в 11:14
    В 2010 и 2012 Месси без всего этого добра брал ЗМ)
    STVA 1
    STVA 1
       64 / 1015
    вчера в 11:01
    Хочу это не то , буду стараться надо бы сказать.Неймар тоже хочет.
    KaiserRM
    KaiserRM ответил Alex12357
       381 / 1015
    вчера в 10:51
    Для начала нужно войти в мафию ФИФА и УЕФА,далее дать пинка Аргентинскому мойше и Португальскому Пенальду ,помочь Бразилии стать ЧМ ,выйграть в составе Реала ЛЧ ,завоевать Кубок Америки и вот тогда может быть!
    Зато бразильской плаксе ни то,ни другое не поможет)))
    Alex12357
    Alex12357
       531 / 1015
    вчера в 10:45
    Для начала нужно войти в мафию ФИФА и УЕФА,далее дать пинка Аргентинскому мойше и Португальскому Пенальду ,помочь Бразилии стать ЧМ ,выйграть в составе Реала ЛЧ ,завоевать Кубок Америки и вот тогда может быть!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       213 / 1015
    вчера в 10:43
    Ой не загадывай заранее, а то здездяк поймаешь, а потом будешь по полю кататься, а все над тобой смеяться.
    дельфин непешеход из морокко
    дельфин непешеход из морокко
       342 / 1015
    вчера в 10:40
    петух из псж тоже хочет да также как и ты не получит балетный риялист
    KaiserRM
    KaiserRM
       381 / 1015
    вчера в 10:37
    Может и раньше,все в твоих руках.Меньше трынди прессе и работай.
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