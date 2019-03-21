Винисиус: «Хочу выиграть „Золотой мяч“»

Полузащитник «Реала» Винисиус признался, что еще не готов к большим достижениям.

Я хочу выиграть «Золотой мяч». Я не знаю, когда... Я хотел бы выиграть его через 7-8 лет, когда я полностью повзрослею. Сейчас я играю с лучшими игроками мира, а мне всего 18. Когда мне будет 26, то я смогу сделать это.