Винисиус: «Хочу выиграть „Золотой мяч“»

Полузащитник «Реала» Винисиус признался, что еще не готов к большим достижениям.
Я хочу выиграть «Золотой мяч». Я не знаю, когда... Я хотел бы выиграть его через 7-8 лет, когда я полностью повзрослею. Сейчас я играю с лучшими игроками мира, а мне всего 18. Когда мне будет 26, то я смогу сделать это.
Ранее бразилец рассказал, почему, выступая за «Фламенго», предпочёл перейти в мадридский клуб, а не в «Барселону».
а там и до мячика потихоньку доберётся,был бы не рыба- не мясо,ветка
бы не трещала,рэспект Вини!!!
а там и до мячика потихоньку доберётся,был бы не рыба- не мясо,ветка
бы не трещала,рэспект Вини!!!
Да, попал в основу Реала. Да, скорость-финты.
Но КПД попадания в ворота - тихий ужас ( там близко пока ЗМяченосца не просматривается.
Да, попал в основу Реала. Да, скорость-финты.
Но КПД попадания в ворота - тихий ужас ( там близко пока ЗМяченосца не просматривается.
На самом все в твоих руках)) а точнее в руках Переса))
Если будешь его слушаться то все будет)) и левые ЗМ и левые трофеи)))
На самом все в твоих руках)) а точнее в руках Переса))
Если будешь его слушаться то все будет)) и левые ЗМ и левые трофеи)))
(Это оф. Статистика)
(Это оф. Статистика)