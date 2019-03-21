Хави: «Месси – лучший футболист в истории»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
Месси каждый день доказывает, что является лучшим игроком. Он невероятен. Я считаю его лучшим игроком в истории футбола. Не просто на данный момент, а лучшим за всё время, потому что то, что он делает, просто невероятно. Он делает разницу в каждом матче, в каждом матче уже как 12 лет.
Я играл вместе с ним, и его уровень мастерства непостижим. Он невероятен. Лучший игрок в истории, без сомнений.
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито ранее признался, что считает Криштиану Роналду более совершенным игроком, чем Месси.
На счет кто решает в одиночку - Роналду давно это доказал играя на топ уровне в 3-х разных стран в Англии,Испании,Италия, а в лиге чемпионов только подтверждает + за сборную где довел команду до финала и взяли кубок европы, не говоря про ЧМ18 где забил все 3 гола Испании.
На счет кто решает в одиночку - Роналду давно это доказал играя на топ уровне в 3-х разных стран в Англии,Испании,Италия, а в лиге чемпионов только подтверждает + за сборную где довел команду до финала и взяли кубок европы, не говоря про ЧМ18 где забил все 3 гола Испании.
Посмотри видео где и о чем Симеоне говорил, это не писанина где можно от себя добавлять чё хошь, это видео из которого не убавить не прибавить.
На русском не могу найти, смотрел на испанском, да и к тому же если бы он реально так сказал то это полностью противоречит его прошлым интервью где он сам неоднократно говорил что Лео может в одиночку решить исход любого матча...
Но я считаю что Диего не прав, ни Месси ни Рон не решают матчи в одиночку это командная игра.
Да и кстати своим знаменитым движением Симеоне только доказывает что он дурачёк, да и клуб его играет неинтересно Моуриньо стайл мне лично не по душе.
Посмотри видео где и о чем Симеоне говорил, это не писанина где можно от себя добавлять чё хошь, это видео из которого не убавить не прибавить.
На русском не могу найти, смотрел на испанском, да и к тому же если бы он реально так сказал то это полностью противоречит его прошлым интервью где он сам неоднократно говорил что Лео может в одиночку решить исход любого матча...
Но я считаю что Диего не прав, ни Месси ни Рон не решают матчи в одиночку это командная игра.
Да и кстати своим знаменитым движением Симеоне только доказывает что он дурачёк, да и клуб его играет неинтересно Моуриньо стайл мне лично не по душе.
https://www..ru/football/serie-a/2018-2019/story_sto7191781.shtml
https://www..ru/football/serie-a/2018-2019/story_sto7191781.shtml
про Месси уже дописано, ютуб в помощь.
про Месси уже дописано, ютуб в помощь.
По поводу ЗП - личное дело каждого. Ок. В таком случае и "симуляции" Роналду тоже его личное дело. Так же, как и умение бить пенальти.
Месси не симулянт т.к. в Барсе есть ответственные за эту амплуа. Ну или не умеет в силу роста. Симулировать то, как ты мешался кому-то под ногами и упал - бредово. А если на чистоту - не слежу за игрой Барселоны, чтоб оценивать симуляцию игроков команды. Это глоры Месси следят за игрой Роналду не зависимо от клуба где он играет, чтобы найти минусы у Кри в пользу Лео. ;D
По поводу ЗП - личное дело каждого. Ок. В таком случае и "симуляции" Роналду тоже его личное дело. Так же, как и умение бить пенальти.
Месси не симулянт т.к. в Барсе есть ответственные за эту амплуа. Ну или не умеет в силу роста. Симулировать то, как ты мешался кому-то под ногами и упал - бредово. А если на чистоту - не слежу за игрой Барселоны, чтоб оценивать симуляцию игроков команды. Это глоры Месси следят за игрой Роналду не зависимо от клуба где он играет, чтобы найти минусы у Кри в пользу Лео. ;D
1. Стабильно играет на высоком уровне уже почти 15 лет, Марадоне такое не снилось, тем более всяким Зиданам и Роналдо.
_______________
это ты про чемпионов мира пишешь шоле?
1. Стабильно играет на высоком уровне уже почти 15 лет, Марадоне такое не снилось, тем более всяким Зиданам и Роналдо.
_______________
это ты про чемпионов мира пишешь шоле?
Многие написали - стыдно. Стыдно глорить за Ювентус по известным причинам).
Многие написали - стыдно. Стыдно глорить за Ювентус по известным причинам).
Это кстати выдаёт твой возраст - от 8 до 12 лет.
Во вторых, Месси мог играть за Испанию и щас был бы чемпионом мира и Европы но он не выбрал легкий путь, поэтому его можно только похвалить что не бросил свою историческую родину, которая после Марадоны не то что дойти до финала ЧМ даже не мечтала в плей-офф играть.
В Третьих, и повторюсь ещё раз Роналду единственный симулянт среди обладателей ЗМ и один из главных симулянтов современности. Но это не значит что он плохой форвард, при этом он является одним из лучших форвардов в мире. С этим трудно спорить так же как и с его симуляциями.
Неймар - это лучший из лучших в плане симуляции.
Это кстати выдаёт твой возраст - от 8 до 12 лет.
Во вторых, Месси мог играть за Испанию и щас был бы чемпионом мира и Европы но он не выбрал легкий путь, поэтому его можно только похвалить что не бросил свою историческую родину, которая после Марадоны не то что дойти до финала ЧМ даже не мечтала в плей-офф играть.
В Третьих, и повторюсь ещё раз Роналду единственный симулянт среди обладателей ЗМ и один из главных симулянтов современности. Но это не значит что он плохой форвард, при этом он является одним из лучших форвардов в мире. С этим трудно спорить так же как и с его симуляциями.
Неймар - это лучший из лучших в плане симуляции.
Ах да, ещё Роналду не плакал и не играл в обиженку уходя из сборной по 5 раз после каждого ЧМ или кубка Южной Америки. Победитель 5-ти ЛЧ, победитель ЧЕ. Играет в ЛЮБОМ клубе, и его КПД, что в клубах, что в сборной просто огромен.
А что Месси? Барса его человеком сделала, считай жизнь дала дорогим лечением. И он после этого позволяет нытьё по поводу необоснованного повышения ЗП, сливать родственников за неуплаты налогов. ШТА? Безусловно игрок он отличный (в рамках Барсы где все, особенно новички, играют исключительно на него и создают все условия только для него), но как человек - просто "редиска".
Ах да, ещё Роналду не плакал и не играл в обиженку уходя из сборной по 5 раз после каждого ЧМ или кубка Южной Америки. Победитель 5-ти ЛЧ, победитель ЧЕ. Играет в ЛЮБОМ клубе, и его КПД, что в клубах, что в сборной просто огромен.
А что Месси? Барса его человеком сделала, считай жизнь дала дорогим лечением. И он после этого позволяет нытьё по поводу необоснованного повышения ЗП, сливать родственников за неуплаты налогов. ШТА? Безусловно игрок он отличный (в рамках Барсы где все, особенно новички, играют исключительно на него и создают все условия только для него), но как человек - просто "редиска".
Лучший игрок мира это у каждого свой.
У кого то это Зидан, у кого то Марадона, у кого то Пеле.
Одно я знаю точно - любой игрок с хорошей игрой для кого то может быть лучшим в истории, но кто точно не может быть лучшим так это наглые симулянты.
Это я к тому что некоторые детишки пишут что - пенальда лучшая в истории😂😂😂
Разве что лучший симулянт в истории.
Лучший игрок мира это у каждого свой.
У кого то это Зидан, у кого то Марадона, у кого то Пеле.
Одно я знаю точно - любой игрок с хорошей игрой для кого то может быть лучшим в истории, но кто точно не может быть лучшим так это наглые симулянты.
Это я к тому что некоторые детишки пишут что - пенальда лучшая в истории😂😂😂
Разве что лучший симулянт в истории.
Я вот считаю Зидана лучшим в истории,у каждого своё мнение и лучшего футболиста в истории для всех не определят никогда!
Я вот считаю Зидана лучшим в истории,у каждого своё мнение и лучшего футболиста в истории для всех не определят никогда!
1. Стабильно играет на высоком уровне уже почти 15 лет, Марадоне такое не снилось, тем более всяким Зиданам и Роналдо.
2. Побил кучу рекордов и оставил свои, которые недосягаемы будут наверное лет 100.
3. Пять Золотых мяча, и почти уже 6-я Золотая бутса, и это играя в Европе, против всех типов команд.
4. Показатель гол+пас лучше, такого даже нет у его ближайшего конкурента Роналду.
5. Каждый матч почти гол, каждый удар почти гол, коэфицент его точности выше чем у вышеупомянутого конкурента и других.
6. Месси индивидуально лучше чем, не просто Роналду, а другие игроки в истории, поскольку он лучший голеадор, лучший ассистент, лучше бьет штрафные. У него дриблинг, обводки, точные пасы, и голы на любой вкус, а не одноообразно как у некоторых.
7. Ну и наконец, он в отличии от многих напов, в том числе Роналду, практически не симулирует, не ныряет и не просит пенальти. Чтобы его остановить, приходиться нарушать. И он в отличии от Криштиану играет чисто, оттого и меньше карточек.
Подводя итог вышесказанному можно уверенно сказать, что Хави 1000% прав!!! =)
1. Стабильно играет на высоком уровне уже почти 15 лет, Марадоне такое не снилось, тем более всяким Зиданам и Роналдо.
2. Побил кучу рекордов и оставил свои, которые недосягаемы будут наверное лет 100.
3. Пять Золотых мяча, и почти уже 6-я Золотая бутса, и это играя в Европе, против всех типов команд.
4. Показатель гол+пас лучше, такого даже нет у его ближайшего конкурента Роналду.
5. Каждый матч почти гол, каждый удар почти гол, коэфицент его точности выше чем у вышеупомянутого конкурента и других.
6. Месси индивидуально лучше чем, не просто Роналду, а другие игроки в истории, поскольку он лучший голеадор, лучший ассистент, лучше бьет штрафные. У него дриблинг, обводки, точные пасы, и голы на любой вкус, а не одноообразно как у некоторых.
7. Ну и наконец, он в отличии от многих напов, в том числе Роналду, практически не симулирует, не ныряет и не просит пенальти. Чтобы его остановить, приходиться нарушать. И он в отличии от Криштиану играет чисто, оттого и меньше карточек.
Подводя итог вышесказанному можно уверенно сказать, что Хави 1000% прав!!! =)