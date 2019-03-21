Хави: «Месси – лучший футболист в истории»

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Месси каждый день доказывает, что является лучшим игроком. Он невероятен. Я считаю его лучшим игроком в истории футбола. Не просто на данный момент, а лучшим за всё время, потому что то, что он делает, просто невероятно. Он делает разницу в каждом матче, в каждом матче уже как 12 лет.

Я играл вместе с ним, и его уровень мастерства непостижим. Он невероятен. Лучший игрок в истории, без сомнений.