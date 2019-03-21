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Хави: «Месси – лучший футболист в истории»

вчера, 07:54

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави заявил, что считает своего бывшего одноклубника Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Месси каждый день доказывает, что является лучшим игроком. Он невероятен. Я считаю его лучшим игроком в истории футбола. Не просто на данный момент, а лучшим за всё время, потому что то, что он делает, просто невероятно. Он делает разницу в каждом матче, в каждом матче уже как 12 лет.

Я играл вместе с ним, и его уровень мастерства непостижим. Он невероятен. Лучший игрок в истории, без сомнений.

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито ранее признался, что считает Криштиану Роналду более совершенным игроком, чем Месси.

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Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Armyan4eG
   318 / 1015
сегодня в 18:53
я тебе на твоем родном языке написал ЮТУБ в помощь... Посмотри видео где и о чем Симеоне говорил, это не писанина где можно от себя добавлять чё хошь, это видео из которого не убавить не прибавить. На русском не могу найти, смотрел на испанском, да и к тому же если бы он реально так сказал то это полностью противоречит его прошлым интервью где он сам неоднократно говорил что Лео может в одиночку решить исход любого матча... Но я считаю что Диего не прав, ни Месси ни Рон не решают матчи в одиночку это командная игра. Да и кстати своим знаменитым движением Симеоне только доказывает что он дурачёк, да и клуб его играет неинтересно Моуриньо стайл мне лично не по душе.
отказываешься от правды,получается евроспорт врет - это твое право считать как угодно.
На счет кто решает в одиночку - Роналду давно это доказал играя на топ уровне в 3-х разных стран в Англии,Испании,Италия, а в лиге чемпионов только подтверждает + за сборную где довел команду до финала и взяли кубок европы, не говоря про ЧМ18 где забил все 3 гола Испании.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Dmitriy Q
сегодня в 16:31
ЕПРСТ, ДЕРЖИ ПРУФ https://www..ru/football/serie-a/2018-2019/story_sto7191781.shtml
я тебе на твоем родном языке написал ЮТУБ в помощь...
Посмотри видео где и о чем Симеоне говорил, это не писанина где можно от себя добавлять чё хошь, это видео из которого не убавить не прибавить.
На русском не могу найти, смотрел на испанском, да и к тому же если бы он реально так сказал то это полностью противоречит его прошлым интервью где он сам неоднократно говорил что Лео может в одиночку решить исход любого матча...
Но я считаю что Диего не прав, ни Месси ни Рон не решают матчи в одиночку это командная игра.
Да и кстати своим знаменитым движением Симеоне только доказывает что он дурачёк, да и клуб его играет неинтересно Моуриньо стайл мне лично не по душе.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Барсамания1988
   226 / 1015
сегодня в 10:11
Более тысячи со слов самого пеле, и голы за юношеские и детские команды. А 3 чм бразилы и так бы взяли там горинча чего стоит.
"Более тысячи со слов самого Пеле". Никаких слов! Тысячный мя он забил в официальном матче с пенальти. В Бразилии отметили это знаменательное событие. И последнее: Гарринча, а не горинча. Не стыдно ?...
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Gelious
сегодня в 01:33
К слову сборная аргентины играла в финале 2014 и машина в виде сборной германии еле еле смогла выиграть 1-0. А на чм 2018 аргентинцы забили больше всех чемпионам французам и проиграли 4-3, а по статистике были лучше и это при условии что сборная аргентины это месси и пару топов в нападении остальны игроки середняки и ниже, а французов на 3 топ сборные хватит.
Барсамания1988
Барсамания1988 ответил Юрий Сенатов 1
сегодня в 01:19
Более тысячи со слов самого пеле, и голы за юношеские и детские команды. А 3 чм бразилы и так бы взяли там горинча чего стоит.
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Armyan4eG
   318 / 1015
сегодня в 00:38
твои слова не соответствуют действительности, "и он выиграет ее в одиночку" точка. про Месси уже дописано, ютуб в помощь.
ЕПРСТ, ДЕРЖИ ПРУФ
https://www..ru/football/serie-a/2018-2019/story_sto7191781.shtml
Armyan4eG
Armyan4eG ответил Dmitriy Q
вчера в 23:55
Сам Семионе после поражения от Ювенуса сказал следующее - «Ты можешь взять Криштиану на войну, и он выиграет ее в одиночку. А вместе с Месси тебе придется взять всех его товарищей по «Барселоне» – только в таком случае он на что-то способен», – приводит слова Симеоне Pasion Futbol.
твои слова не соответствуют действительности, "и он выиграет ее в одиночку" точка.
про Месси уже дописано, ютуб в помощь.
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил djemStar
   318 / 1015
вчера в 18:09
Симулянт - это Неймар. Роналду глупил по молодости, но на фоне Неймара - КриРо чист в этом вопросе. Ах да, ещё Роналду не плакал и не играл в обиженку уходя из сборной по 5 раз после каждого ЧМ или кубка Южной Америки. Победитель 5-ти ЛЧ, победитель ЧЕ. Играет в ЛЮБОМ клубе, и его КПД, что в клубах, что в сборной просто огромен. А что Месси? Барса его человеком сделала, считай жизнь дала дорогим лечением. И он после этого позволяет нытьё по поводу необоснованного повышения ЗП, сливать родственников за неуплаты налогов. ШТА? Безусловно игрок он отличный (в рамках Барсы где все, особенно новички, играют исключительно на него и создают все условия только для него), но как человек - просто "редиска".
Сам Семионе после поражения от Ювенуса сказал следующее - «Ты можешь взять Криштиану на войну, и он выиграет ее в одиночку. А вместе с Месси тебе придется взять всех его товарищей по «Барселоне» – только в таком случае он на что-то способен», – приводит слова Симеоне Pasion Futbol.
kust07
kust07
   241 / 1015
вчера в 17:26
Хави прав
djemStar
djemStar ответил Kurt Bekelman
   456 / 1015
вчера в 17:19
Он лучший по этим показателям: 1. Стабильно играет на высоком уровне уже почти 15 лет, Марадоне такое не снилось, тем более всяким Зиданам и Роналдо. _______________ это ты про чемпионов мира пишешь шоле?
Не, он это про гнома который 15 лет стабильно на одном и том же уровне игры. В клубе где, наверное, в условиях контракта при трансфере есть пункт "Обязуюсь не использовать голевые моменты самостоятельно. Всегда отдаю мяч Месси, и в целом играю только на него."
djemStar
djemStar ответил BARCELONA-BEST
   456 / 1015
вчера в 17:17
Во первых, Всю ахинею которую ты написал с ЗП и пр. хрень это личное дело каждого и не тебе судить о том какие отношения должны быть между Месси и Барсой. Это кстати выдаёт твой возраст - от 8 до 12 лет. Во вторых, Месси мог играть за Испанию и щас был бы чемпионом мира и Европы но он не выбрал легкий путь, поэтому его можно только похвалить что не бросил свою историческую родину, которая после Марадоны не то что дойти до финала ЧМ даже не мечтала в плей-офф играть. В Третьих, и повторюсь ещё раз Роналду единственный симулянт среди обладателей ЗМ и один из главных симулянтов современности. Но это не значит что он плохой форвард, при этом он является одним из лучших форвардов в мире. С этим трудно спорить так же как и с его симуляциями. Неймар - это лучший из лучших в плане симуляции.
Мог играть за Испанию, но выбрал ныть за историческую родину. Хотя и Испания бы с ним продула все трофеи. Не забил бы пенальти какой-нибудь Исландии (формально ;)) и ушел бы плакать. Испанцам пришлось бы искать замену напу и тактику перестроить где играет команда, а не тактика "все пасы Месси, а то обидется" :D
По поводу ЗП - личное дело каждого. Ок. В таком случае и "симуляции" Роналду тоже его личное дело. Так же, как и умение бить пенальти.
Месси не симулянт т.к. в Барсе есть ответственные за эту амплуа. Ну или не умеет в силу роста. Симулировать то, как ты мешался кому-то под ногами и упал - бредово. А если на чистоту - не слежу за игрой Барселоны, чтоб оценивать симуляцию игроков команды. Это глоры Месси следят за игрой Роналду не зависимо от клуба где он играет, чтобы найти минусы у Кри в пользу Лео. ;D
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   460 / 1015
вчера в 16:43
Мнение Хави по определению не объективно. Он играл много лет с Месси, он дружил с ним. Конечно он своего кореша назовёт лучшим, а не Роналду.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   134 / 1015
вчера в 16:31
Хави в очередной раз подрывает пуканы глоров радужного
Владимир Еремин
Владимир Еремин
вчера в 14:46
для скудерии феррари...позор,что человек " НИКТО в футболе" ,позорит знаменитого футболиста Хави ,знающего и добившегося много в футболе,и, тем более, Месси.... конечно,личное мнение и всё такое, но самому то не позорно так говорить о людях, добившихся Вершин Футбола, и,притом,не хамоватых и весьма скромных в жизни...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Funny_Smailik
   105 / 1015
вчера в 12:54
Он лучший по этим показателям: 1. Стабильно играет на высоком уровне уже почти 15 лет, Марадоне такое не снилось, тем более всяким Зиданам и Роналдо. 2. Побил кучу рекордов и оставил свои, которые недосягаемы будут наверное лет 100. 3. Пять Золотых мяча, и почти уже 6-я Золотая бутса, и это играя в Европе, против всех типов команд. 4. Показатель гол+пас лучше, такого даже нет у его ближайшего конкурента Роналду. 5. Каждый матч почти гол, каждый удар почти гол, коэфицент его точности выше чем у вышеупомянутого конкурента и других. 6. Месси индивидуально лучше чем, не просто Роналду, а другие игроки в истории, поскольку он лучший голеадор, лучший ассистент, лучше бьет штрафные. У него дриблинг, обводки, точные пасы, и голы на любой вкус, а не одноообразно как у некоторых. 7. Ну и наконец, он в отличии от многих напов, в том числе Роналду, практически не симулирует, не ныряет и не просит пенальти. Чтобы его остановить, приходиться нарушать. И он в отличии от Криштиану играет чисто, оттого и меньше карточек. Подводя итог вышесказанному можно уверенно сказать, что Хави 1000% прав!!! =)
Он лучший по этим показателям:
1. Стабильно играет на высоком уровне уже почти 15 лет, Марадоне такое не снилось, тем более всяким Зиданам и Роналдо.
_______________
это ты про чемпионов мира пишешь шоле?
abramjan
abramjan
   424 / 1015
вчера в 12:25
похоже в Барселоналоне до гробовой доски обязывают восхвалять пешехода на допинге
la_masia
la_masia
   255 / 1015
вчера в 11:24
Хави об этом говорил еще когда играл в Барсе. И в отличии от некоторых не переобувался...
Многие написали - стыдно. Стыдно глорить за Ювентус по известным причинам).
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил djemStar
   140 / 1015
вчера в 11:18
Симулянт - это Неймар. Роналду глупил по молодости, но на фоне Неймара - КриРо чист в этом вопросе. Ах да, ещё Роналду не плакал и не играл в обиженку уходя из сборной по 5 раз после каждого ЧМ или кубка Южной Америки. Победитель 5-ти ЛЧ, победитель ЧЕ. Играет в ЛЮБОМ клубе, и его КПД, что в клубах, что в сборной просто огромен. А что Месси? Барса его человеком сделала, считай жизнь дала дорогим лечением. И он после этого позволяет нытьё по поводу необоснованного повышения ЗП, сливать родственников за неуплаты налогов. ШТА? Безусловно игрок он отличный (в рамках Барсы где все, особенно новички, играют исключительно на него и создают все условия только для него), но как человек - просто "редиска".
Во первых, Всю ахинею которую ты написал с ЗП и пр. хрень это личное дело каждого и не тебе судить о том какие отношения должны быть между Месси и Барсой.
Это кстати выдаёт твой возраст - от 8 до 12 лет.
Во вторых, Месси мог играть за Испанию и щас был бы чемпионом мира и Европы но он не выбрал легкий путь, поэтому его можно только похвалить что не бросил свою историческую родину, которая после Марадоны не то что дойти до финала ЧМ даже не мечтала в плей-офф играть.
В Третьих, и повторюсь ещё раз Роналду единственный симулянт среди обладателей ЗМ и один из главных симулянтов современности. Но это не значит что он плохой форвард, при этом он является одним из лучших форвардов в мире. С этим трудно спорить так же как и с его симуляциями.
Неймар - это лучший из лучших в плане симуляции.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   143 / 1015
вчера в 11:12
Лучший конечно,никто жто отрицать не будет через 10-20 лет
djemStar
djemStar ответил BARCELONA-BEST
   456 / 1015
вчера в 10:50
Олин футболист Барсы похвалил другого а подрывы почему то происходят у сливочных)))??? Лучший игрок мира это у каждого свой. У кого то это Зидан, у кого то Марадона, у кого то Пеле. Одно я знаю точно - любой игрок с хорошей игрой для кого то может быть лучшим в истории, но кто точно не может быть лучшим так это наглые симулянты. Это я к тому что некоторые детишки пишут что - пенальда лучшая в истории😂😂😂 Разве что лучший симулянт в истории.
Симулянт - это Неймар. Роналду глупил по молодости, но на фоне Неймара - КриРо чист в этом вопросе.
Ах да, ещё Роналду не плакал и не играл в обиженку уходя из сборной по 5 раз после каждого ЧМ или кубка Южной Америки. Победитель 5-ти ЛЧ, победитель ЧЕ. Играет в ЛЮБОМ клубе, и его КПД, что в клубах, что в сборной просто огромен.
А что Месси? Барса его человеком сделала, считай жизнь дала дорогим лечением. И он после этого позволяет нытьё по поводу необоснованного повышения ЗП, сливать родственников за неуплаты налогов. ШТА? Безусловно игрок он отличный (в рамках Барсы где все, особенно новички, играют исключительно на него и создают все условия только для него), но как человек - просто "редиска".
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   140 / 1015
вчера в 10:32
Олин футболист Барсы похвалил другого а подрывы почему то происходят у сливочных)))???
Лучший игрок мира это у каждого свой.
У кого то это Зидан, у кого то Марадона, у кого то Пеле.
Одно я знаю точно - любой игрок с хорошей игрой для кого то может быть лучшим в истории, но кто точно не может быть лучшим так это наглые симулянты.
Это я к тому что некоторые детишки пишут что - пенальда лучшая в истории😂😂😂
Разве что лучший симулянт в истории.
eleven LC
eleven LC
   210 / 1015
вчера в 10:07
Если Хави так счиитает то пожалуйста,это его право,Месси так Месси!
Я вот считаю Зидана лучшим в истории,у каждого своё мнение и лучшего футболиста в истории для всех не определят никогда!
Alex12357
Alex12357
   531 / 1015
вчера в 09:56
Такую глупость может сказать тот кто потерял рассудок!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1015
вчера в 09:18
Стыдно, что Хави, который определённо более крутой футболист, чем Месси, достигший большего, двукратный чемпион Европы, чемпион мира, могущий сам претендовать на статус лучшего в истории, называет таким Месси. Это позор.
Gelious
Gelious
   669 / 1015
вчера в 09:14
Сборная Аргентины с трофеями и безвольные вылеты в четвертьфиналах определенно согласны с тобой
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   353 / 1015
вчера в 09:13
В то время как геля сравнивают с Месси, Месси сравнивают с Пеле и Марадоной. Да и великих партнеров у кристинки не было, чтобы ставить геля наравне с великими. Тот же Рамос скорее скажет, что Месси был круче
Don trambon
Don trambon
   86 / 1015
вчера в 09:13
Месси: Хави - лучший *ополиз в истории, лучше да же чем Ракитич и мои малолетние персофаны.)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   226 / 1015
вчера в 09:11
Все, что было ранее, постепенно стирается из памяти, а она устроена так, что все, что мы видим воочию, воспринимается в превосходной степени. Месси на виду, играет великолепно, а как быть с Пеле, который "наковырял" более 1000 мячей и стал трехкратным чемпионом Мира? С Диего Армандо, который стал ЧМ и дважды привел посредственный "Наполи" к чемпионскому титулу ? Кто-то скажет - лучшим был ван Бастен, кто-то - Кройф, Роналду, у каждого свое мнение по этому поводу. Но ясно одно: хорошо, что мы могли наблюдать и наблюдаем в настоящее время игру прекрасных футболистов, которые доставляют нам радость своей игрой.
Wolf77785
Wolf77785
   53 / 1015
вчера в 09:01
С таким легендарным игроком, как Хави, будет трудно не согласится!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   128 / 1015
вчера в 08:59
Он лучший по этим показателям:
1. Стабильно играет на высоком уровне уже почти 15 лет, Марадоне такое не снилось, тем более всяким Зиданам и Роналдо.
2. Побил кучу рекордов и оставил свои, которые недосягаемы будут наверное лет 100.
3. Пять Золотых мяча, и почти уже 6-я Золотая бутса, и это играя в Европе, против всех типов команд.
4. Показатель гол+пас лучше, такого даже нет у его ближайшего конкурента Роналду.
5. Каждый матч почти гол, каждый удар почти гол, коэфицент его точности выше чем у вышеупомянутого конкурента и других.
6. Месси индивидуально лучше чем, не просто Роналду, а другие игроки в истории, поскольку он лучший голеадор, лучший ассистент, лучше бьет штрафные. У него дриблинг, обводки, точные пасы, и голы на любой вкус, а не одноообразно как у некоторых.
7. Ну и наконец, он в отличии от многих напов, в том числе Роналду, практически не симулирует, не ныряет и не просит пенальти. Чтобы его остановить, приходиться нарушать. И он в отличии от Криштиану играет чисто, оттого и меньше карточек.

Подводя итог вышесказанному можно уверенно сказать, что Хави 1000% прав!!! =)
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