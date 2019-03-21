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Вайсс: «Казахи сильно проводят домашние матчи»

вчера, 08:55
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия24.03.2019 в 17:00 Не начался

Бывший главный тренер «Кайрата» Владимир Вайсс считает, что сборной России будет сложно победить команду Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Сборной России будет непросто. Казахи сильно проводят домашние матчи. Игра пройдет на искусственном газоне. Нельзя сказать, что это даст преимущество хозяевам, но факт в том, что они умеют и привыкли играть на таком покрытии. Также в Казахстане отличные болельщики, и они будут оказывать серьезное давление на футболистов сборной России.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   213 / 1015
вчера в 09:16
Казахи уделают англосаксов, а нам надо побеждать.
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 08:59
Сборной России будет непросто не из-за казахов.
Разобраться бы со СВОЕЙ игрой. Опять у нас табор, причем нынче нет месяца на подготовку...
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