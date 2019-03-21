Вайсс: «Казахи сильно проводят домашние матчи»

Бывший главный тренер «Кайрата» Владимир Вайсс считает, что сборной России будет сложно победить команду Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Сборной России будет непросто. Казахи сильно проводят домашние матчи. Игра пройдет на искусственном газоне. Нельзя сказать, что это даст преимущество хозяевам, но факт в том, что они умеют и привыкли играть на таком покрытии. Также в Казахстане отличные болельщики, и они будут оказывать серьезное давление на футболистов сборной России.