Неудача сборной России и другие результаты квалификации ЧЕ-2020

Предлагаем Вашему вниманию результаты матчей первого тура квалификации к Евро-2020, которые прошли 21 марта.
Группа С
Северная Ирландия - Эстония - 2:0
Голы: МакГинн 56, Дэвис 75 (пен).
Нидерланды - Беларусь - 4:0
Голы: Депай 1, Вейналдум 21, Депай 55 (пенальти), ван Дейк 86.
Группа Е
Хорватия - Азербайджан - 2:1
Голы: Баришич 44, Крамарич 79 - Шейдаев 19
Словакия - Венгрия - 2:0
Голы: Дуда 42, Руснак 85.
Группа G
Австрия - Польша - 0:1
Гол: Пёнтек 69.
Израиль - Словения - 1:1
Голы: Захави 55 — Шпорар 48.
Северная Македония - Латвия - 3:1
Голы: Алиоски 11, Элмас 29, 90 — Исаевс 87.
Группа I
Казахстан - Шотландия - 3:0
Голы: Перцух 6, Вороговский 10, Зайнутдинов 51
Бельгия - Россия - 3:1
Голы: Тилеманс 14, Эден Азар 45 (пенальти), Эден Азар 88 - Черышев 16
Кипр - Сан-Марино 5:0
Голы: Сотериу 19 (пенальти), Сотериу 23 (пенальти), Кусулос 26, Эфрем 31, Лайфис 56
Как жизнь молодая.?
Давненько....)).
Как жизнь молодая.?
Давненько....)).
Такой уважаемые. Но если честно причём здесь все русские. Ща везде у сб ..любые коже цвета увидеть можно.
СБ Казахстан сб Шотландии заслуженно победили.
Но у них еще выездных матчах впереди. Извиняюсь за ошибки. Дядя Боря.
Такой уважаемые. Но если честно причём здесь все русские. Ща везде у сб ..любые коже цвета увидеть можно.
СБ Казахстан сб Шотландии заслуженно победили.
Но у них еще выездных матчах впереди. Извиняюсь за ошибки. Дядя Боря.
Некому теперь отбивать пенальти
Некому теперь отбивать пенальти
Спасибо за воспоминания детства
Спасибо за воспоминания детства
Решающие матчи с казахами и волынщиками - это сразу было ясно.
Вот там надо набирать очки!
Решающие матчи с казахами и волынщиками - это сразу было ясно.
Вот там надо набирать очки!