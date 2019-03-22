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Неудача сборной России и другие результаты квалификации ЧЕ-2020

вчера, 00:59

Предлагаем Вашему вниманию результаты матчей первого тура квалификации к Евро-2020, которые прошли 21 марта.

Группа С

Северная Ирландия - Эстония - 2:0
Голы: МакГинн 56, Дэвис 75 (пен).

Нидерланды - Беларусь - 4:0
Голы: Депай 1, Вейналдум 21, Депай 55 (пенальти), ван Дейк 86.

Группа Е

Хорватия - Азербайджан - 2:1
Голы: Баришич 44, Крамарич 79 - Шейдаев 19

Словакия - Венгрия - 2:0
Голы: Дуда 42, Руснак 85.

Группа G

Австрия - Польша - 0:1
Гол: Пёнтек 69.

Израиль - Словения - 1:1
Голы: Захави 55 — Шпорар 48.

Северная Македония - Латвия - 3:1
Голы: Алиоски 11, Элмас 29, 90 — Исаевс 87.

Группа I

Казахстан - Шотландия - 3:0
Голы: Перцух 6, Вороговский 10, Зайнутдинов 51

Бельгия - Россия - 3:1
Голы: Тилеманс 14, Эден Азар 45 (пенальти), Эден Азар 88 - Черышев 16

Кипр - Сан-Марино 5:0
Голы: Сотериу 19 (пенальти), Сотериу 23 (пенальти), Кусулос 26, Эфрем 31, Лайфис 56

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 998
вчера в 17:28
Пропустили довольно - таки быстрый гол, но при этом нашли в себе силы отыграться! Так что с характером у наших ребят все в порядке. Но у нас нет пока такого футболиста как Эден Азар, который способен делать результат...И все же не самый сильный состав сборной Бельгии своего добился! А наших футболистам не вешать нос и хочу пожелать побед на будущее)
boniel3
boniel3
   912 / 998
вчера в 12:56
То что бельгийцы сильнее русских было ясно давно, но так бездарно играть нельзя.Было плохо везде. Ну как называть Дзюбу нападающим,если ты ни разу не пробил по воротам.Или ставят Набабкина и Жиркова,эти два типа и в своих командах не всегда попадают в основу.Почему-то многие хвалят Ахметова и Головина.А за что?Полный провал.В общем в сборной пока все плохо и надеяться на улучшение игры верится с трудом.
Ravshan878
Ravshan878 ответил Козинак
   16 / 998
вчера в 12:38
Привет красавица Эстэлло.
Как жизнь молодая.?
Давненько....)).
Ravshan878
Ravshan878 ответил борька
   16 / 998
вчера в 12:32
Дядя Боря. Ну вы иногда не по себе пишете.
Такой уважаемые. Но если честно причём здесь все русские. Ща везде у сб ..любые коже цвета увидеть можно.
СБ Казахстан сб Шотландии заслуженно победили.
Но у них еще выездных матчах впереди. Извиняюсь за ошибки. Дядя Боря.
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 12:16
Ожидаемый результат
Некому теперь отбивать пенальти
борька
борька ответил Ravshan878
   425 / 998
вчера в 10:08
Дядя Боря. мировой рейтинги Бельгия находится в конце света. Так что дома будем душит и сушить чё....))
Команда слабая,дух слабый,хорошо если казахи поддадутся, и то едва ли там почти русская команда
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Ice van Reed
   3 / 998
вчера в 09:27
О, Юра Зотов ^_______^
Спасибо за воспоминания детства
wingback
wingback
   356 / 998
вчера в 09:22
Пенсий всех уже лишили, поэтому неудачи для пса будут делом привычным...
Козинак
Козинак
   334 / 998
вчера в 08:59
Слабовато бельгийцы сыграли, пешком стояли,как манекены. Ну то что русские проиграли,это другой вопрос . Просто манекены выиграли. Это для русских нормально.
Козинак
Козинак ответил Ice van Reed
   334 / 998
вчера в 08:58
Юра никуда не ушёл, он в моем сердце навеки, я влюблена в него,он мой кумир.
GKN
GKN
   171 / 998
вчера в 08:42
Словенцы молодцы, не уступили евреям в гостях.
Знатог
Знатог ответил anfield1984
   181 / 998
вчера в 08:32
Назарбаев сложил полномочия - Казахстан разодрал Шотландию. У России и Белоруссии все стабильно.
Беларусь и Казахстан уже обгоняют Россию по зарплатам. У нас в ближайшие 5 лет будет всё стабильно.
shlomo
shlomo
   89 / 998
вчера в 08:26
Первые матчи прошли, кое кто удивил,а кое кто (не буду называть), как обычно, в своем репертуаре....Ладно, надежда есть всегда....
makkie
makkie
   14 / 998
вчера в 07:44
Неудача, но не критичная - играли с 1-й сборной в рейтинге ФИФА.
Решающие матчи с казахами и волынщиками - это сразу было ясно.
Вот там надо набирать очки!
Ravshan878
Ravshan878 ответил борька
   16 / 998
вчера в 07:44
Дядя Боря. мировой рейтинги Бельгия находится в конце света. Так что дома будем душит и сушить чё....))
ermak6848
ermak6848
   214 / 998
вчера в 07:39
останутся в своей турнирной таблице не зависимо от от результатов...
OLESOCC
OLESOCC
   470 / 998
вчера в 07:31
Неудача??? Играть надо уметь!!! Счёт- то должен быть 5:0, если по чесноку!.
борька
борька
   425 / 998
вчера в 07:24
Стабильный счет,идем к сотне! Все закономерно! Тупая игра сборной!
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил anfield1984
   718 / 998
вчера в 07:04
Профаны и дилетанты от футбола может и носили. По зомботв их носили на руках. Специалисты на матч тв скрепя сердце, понимая что наступают на горло собственной песне, хвалили этих бедолаг.
Я сам далеко не фанат зомбоТВ, поверь))) и ящик практически не смотрю) эту игру не видел, спорить не стану насчёт того какая была игра по содержанию)
Palex
Palex
   95 / 998
вчера в 07:01
Другого и не ожидали.
anfield1984
anfield1984 ответил Stormtrooper-26
   192 / 998
вчера в 06:53
Профаны и дилетанты от футбола может и носили. По зомботв их носили на руках. Специалисты на матч тв скрепя сердце, понимая что наступают на горло собственной песне, хвалили этих бедолаг.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил anfield1984
   718 / 998
вчера в 06:50
Черчесов сказал, чтоб сборная играла, ему нужен МЕСЯЦ. Месяц ему никто не даст. Ждем следующих форумов в России, тогда Черчесову дадут месяц. Вот так вот. Можешь начинать посыпать.
Я бы не стал делать поспешных выводов после одной игры, тем более с такой классной сборной как Бельгия... Давай дождёмся результатов матчей с другими соперниками, там видно будет) А то на ЧМ наших чуть ли не на руках носили, а теперь после первого же поражения уже поносим))
anfield1984
anfield1984 ответил Stormtrooper-26
   192 / 998
вчера в 06:46
Черчесов сказал, чтоб сборная играла, ему нужен МЕСЯЦ. Месяц ему никто не даст. Ждем следующих форумов в России, тогда Черчесову дадут месяц. Вот так вот. Можешь начинать посыпать.
ЮЗИК
ЮЗИК
   242 / 998
вчера в 06:41
Без сособых сюрпризов
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   718 / 998
вчера в 06:39
Та ладно вам пеплом голову посыпать) То что казахи обыграли шотландцев, а киприоты Сан-Марино - ещё не повод тушеваться. Наши играли с фаворитами группы, а всех остальных, думаю россияне в итоге обойдут) всё же Бельгия - она и в Африке Бельгия...
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   52 / 998
вчера в 06:18
Хенесс уже сказал, что Бавария потратит огромные деньги на трансферы
Исмет
Исмет
   374 / 998
вчера в 05:57
дзюба ДНО!!!
anfield1984
anfield1984
   192 / 998
вчера в 05:56
Назарбаев сложил полномочия - Казахстан разодрал Шотландию. У России и Белоруссии все стабильно.
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
вчера в 05:15
Ничья с Бельгией , была бы сродни чуду...
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
вчера в 05:11
Без неожиданностей.
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