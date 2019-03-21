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Казахстан сенсационно разгромил Шотландию

вчера, 19:52
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан3 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

В первом туре квалификации к Евро-2020 сборная Казахстана в группе I неожиданно нанесла крупное поражение Шотландии.

Напомним, что именно в этой группе выступает и Россия, которая сегодня сыграет с командой Бельгии.

Астана, стадион «Астана Арена»

Казахстан - Шотландия - 3:0 (2:0)
Голы: Перцух 6, Вороговский 10, Зайнутдинов 51

Казахстан: Непогодов, Постников, Малый, Ерланов, Меркель, Перцух, Куат, Суюмбаев, Вороговский, Муртазаев (Турысбек 68), Зайнутдинов (Мужиков 84)
Главный тренер: Билек Михал.

Шотландия: Бэйн, МакКенна, Бейтс, Шинни, Палмер, МакГрегор, Армстронг, МакГинн (МакТоминэй 70), МакБарни (Расселл 61), Берк, Форрест (МакНалти 81)
Главный тренер: Маклиш Алекс.

Предупреждения: Меркель 38, Шинни 83, Суюмбаев 90+5.

Судья: Йованович.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   103 / 1015
сегодня в 17:25
Молодцы, казахи! Как мы видим, не только ФК Астана способна греметь на всю Европу) Уровень футбола в этой стране растет семимильными шагами, конечно. И безусловно Андрей Аршавин внес свой вклад) С разгромной победой, Казахстан!
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответил ATG
   128 / 1015
сегодня в 13:33
Скорее Бельгия вынесет всех =)
Ravshan878
Ravshan878 ответил PARMA_CRESPO
   16 / 1015
сегодня в 11:59
Не обижайся дружище. Тебе комм.
Интернет плохо работает.
Я не знаю как тебя зовут .
Ravshan878
Ravshan878
   16 / 1015
сегодня в 11:56
Не обижайся дружище. )
Я тебе комм отправил....)
Ravshan878
Ravshan878
   16 / 1015
сегодня в 11:51
Ч не знаю как тебя зовут. Ты не обижайся этот али не узбек ты зайди этого урода акуан..этот парин с какого-то провинции комм отправляют. Так что не надо обижаться уроды везде полно..
Мы вчера все за сб Казахстана и Бахтёру от души болели
Держи кулак .Дружище. .
PARMA_CRESPO
PARMA_CRESPO ответил Али Самаркандский
   406 / 1015
сегодня в 08:33
Трусы ???? Не хочу поднимать национальный вопрос, но ты палку перегибаешь узбекская собака, помимо того вы грязная нация, неопрятная, мерзкая, да уровень жизни в вашей стране.... Я горжусь быть казахом, а такая как ты боится признавать свою нацию, вот и оскорбляет чужие, вы бедолаги играете в азиатской зоне квалификации и никак выйти не можете на ЧМ, в еврозоне играли бы ты бы плакал каждый раз когда твою сборную насиловали бы какие нибудь словаки или ирландцы, так что закрой рот и не поднимай голос на мой народ!
GKN
GKN
   176 / 1015
сегодня в 07:34
Достойно проводили Нурсултана. Главное, чтобы в хоккее Барыс не повторил этот подвиг. Авангард - Вперёд!
Василий 50
Василий 50
   322 / 1015
сегодня в 04:55
Красиво.
ОПС
ОПС
   294 / 1015
сегодня в 04:18
Неожиданно. Молодцы!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   461 / 1015
сегодня в 00:59
Шайтан -нога, башка -бей .Ай какашо. Юбки проиграли трусам. Поздравляю с победой.
maiklvizit
maiklvizit
   769 / 1015
сегодня в 00:58
Мы команда уродов, мы команда 56ов.
Мы вообще не команда, друзья!
Мы играем как бабы и наверное, пора бы
Расстрелять нас давно из ружья!


Мы, как сонные мухи, как хромые старухи,
Сто пудов мы бухали вчера!
И опять мы, хоть тресни, всей толпой в одном месте
И на пенсию всем нам пора!


Мы по полю гуляем, что не тонет пинаем,
А недавно нас всех чёрт побрал!
Мы вообще не вывозим, как улитки, елозим
Кстати, кто нас вообще понабрал?

Наш вратарь - слепошара, нереальный 8а!
Он и в юбку, и в боты обут.
Ещё ноги и руки, что естественно, - крюки,
Из единого места растут!
Gahi
Gahi
   421 / 1015
сегодня в 00:55
Казахстан с победой, молодцы новая страница, все с чистого листа. Удачи
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   543 / 1015
сегодня в 00:38
...переименуют сборную в "нурсултан"............
ATG
ATG
   514 / 1015
сегодня в 00:15
С победой! Ну выиграли мёртвых шотландцев и че? Я просто уверен что эта эйфория проподёт после того как РФ вынесет и КЗ и Шотландцев!
серый1925
серый1925
   524 / 1015
сегодня в 00:09
молодцы казахи
mugik1973
mugik1973 ответил Дед за ЦСКА
   437 / 1015
сегодня в 00:08
Пока табун в сборной, ни чего хорошего не будет
112910415
112910415
   97 / 1015
сегодня в 00:06
вот и претендент на 2 место нарисовался
minai
minai
   312 / 1015
вчера в 23:58
Это очень плохо, т.к. злые шотланцы отыграются на нас.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   75 / 1015
вчера в 23:38
Казахстан с победой.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   131 / 1015
вчера в 23:35
молодцы
post-navigator
post-navigator
   451 / 1015
вчера в 23:20
Ну так и шо?
Братская Казахстания где-то в 33,3 раза больше недружелюбной Скоттляндии!
Так что казахские батыры и примкнувшие к ним ханумы - просто обязаны были рвать нечестивых с крупным счетом на мелкие фрагменты. А то - надо же, мужики да и те в юбках! Срам какой :)))
ermak6848
ermak6848
   223 / 1015
вчера в 23:08
подарок старому - новому Президентам...
Balbes77773
Balbes77773
   356 / 1015
вчера в 22:53
Ну да,казахи)))8 из 11-не казахские фамилии))
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   508 / 1015
вчера в 22:48
Отставка Путина и наши досрочно ЧЕ возьмут
Serg3.12
Serg3.12 ответил Ravshan878
   19 / 1015
вчера в 22:44
Привет Серёга. ) Соседи порвали шотландских юбок. Хозяева очень грамотно играли и заслуженно победили. Теперь будем болеть за СБ РОССИЮ .
Привет, Равшан!)
Будем!)
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 22:42
с победой
LOpp
LOpp ответил Питермен
   14 / 1015
вчера в 22:40
Андрюща молодец, столицу нужно переименовать не в Нарсултан, а в Аршавинастан
VIPded
VIPded
   484 / 1015
вчера в 22:39
Весело отбор начался...)))
15511551
15511551 ответил Galaxy real way
   38 / 1015
вчера в 22:27
Когда состав объявляли мы не совсем были уверены в победе, некоторые игроки основы были травмированы, этот состав явно не тянул но позитивный исхoд, нo как оказалось удивили, в Лиге наций даже Андорру не смогли обыграть.
что такое Лига наций в сравнении с матчами квалификации на Евро)
alexamit
alexamit
   528 / 1015
вчера в 22:13
Из группы выйдут Бельгия и казахи.И к бабке не ходи!
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