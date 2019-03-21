Казахстан сенсационно разгромил Шотландию

вчера, 19:52

В первом туре квалификации к Евро-2020 сборная Казахстана в группе I неожиданно нанесла крупное поражение Шотландии.

Напомним, что именно в этой группе выступает и Россия, которая сегодня сыграет с командой Бельгии.

Астана, стадион «Астана Арена»

Казахстан - Шотландия - 3:0 (2:0)

Голы: Перцух 6, Вороговский 10, Зайнутдинов 51

Казахстан: Непогодов, Постников, Малый, Ерланов, Меркель, Перцух, Куат, Суюмбаев, Вороговский, Муртазаев (Турысбек 68), Зайнутдинов (Мужиков 84)

Главный тренер: Билек Михал.

Шотландия: Бэйн, МакКенна, Бейтс, Шинни, Палмер, МакГрегор, Армстронг, МакГинн (МакТоминэй 70), МакБарни (Расселл 61), Берк, Форрест (МакНалти 81)

Главный тренер: Маклиш Алекс.

Предупреждения: Меркель 38, Шинни 83, Суюмбаев 90+5.

Судья: Йованович.