Казахстан сенсационно разгромил Шотландию

В первом туре квалификации к Евро-2020 сборная Казахстана в группе I неожиданно нанесла крупное поражение Шотландии.
Напомним, что именно в этой группе выступает и Россия, которая сегодня сыграет с командой Бельгии.
Астана, стадион «Астана Арена»
Казахстан - Шотландия - 3:0 (2:0)
Голы: Перцух 6, Вороговский 10, Зайнутдинов 51
Казахстан: Непогодов, Постников, Малый, Ерланов, Меркель, Перцух, Куат, Суюмбаев, Вороговский, Муртазаев (Турысбек 68), Зайнутдинов (Мужиков 84)
Главный тренер: Билек Михал.
Шотландия: Бэйн, МакКенна, Бейтс, Шинни, Палмер, МакГрегор, Армстронг, МакГинн (МакТоминэй 70), МакБарни (Расселл 61), Берк, Форрест (МакНалти 81)
Главный тренер: Маклиш Алекс.
Предупреждения: Меркель 38, Шинни 83, Суюмбаев 90+5.
Судья: Йованович.
Интернет плохо работает.
Я не знаю как тебя зовут .
Интернет плохо работает.
Я не знаю как тебя зовут .
Я тебе комм отправил....)
Я тебе комм отправил....)
Мы вчера все за сб Казахстана и Бахтёру от души болели
Держи кулак .Дружище. .
Мы вчера все за сб Казахстана и Бахтёру от души болели
Держи кулак .Дружище. .
Мы вообще не команда, друзья!
Мы играем как бабы и наверное, пора бы
Расстрелять нас давно из ружья!
Мы, как сонные мухи, как хромые старухи,
Сто пудов мы бухали вчера!
И опять мы, хоть тресни, всей толпой в одном месте
И на пенсию всем нам пора!
Мы по полю гуляем, что не тонет пинаем,
А недавно нас всех чёрт побрал!
Мы вообще не вывозим, как улитки, елозим
Кстати, кто нас вообще понабрал?
Наш вратарь - слепошара, нереальный 8а!
Он и в юбку, и в боты обут.
Ещё ноги и руки, что естественно, - крюки,
Из единого места растут!
Мы вообще не команда, друзья!
Мы играем как бабы и наверное, пора бы
Расстрелять нас давно из ружья!
Мы, как сонные мухи, как хромые старухи,
Сто пудов мы бухали вчера!
И опять мы, хоть тресни, всей толпой в одном месте
И на пенсию всем нам пора!
Мы по полю гуляем, что не тонет пинаем,
А недавно нас всех чёрт побрал!
Мы вообще не вывозим, как улитки, елозим
Кстати, кто нас вообще понабрал?
Наш вратарь - слепошара, нереальный 8а!
Он и в юбку, и в боты обут.
Ещё ноги и руки, что естественно, - крюки,
Из единого места растут!
Братская Казахстания где-то в 33,3 раза больше недружелюбной Скоттляндии!
Так что казахские батыры и примкнувшие к ним ханумы - просто обязаны были рвать нечестивых с крупным счетом на мелкие фрагменты. А то - надо же, мужики да и те в юбках! Срам какой :)))
Братская Казахстания где-то в 33,3 раза больше недружелюбной Скоттляндии!
Так что казахские батыры и примкнувшие к ним ханумы - просто обязаны были рвать нечестивых с крупным счетом на мелкие фрагменты. А то - надо же, мужики да и те в юбках! Срам какой :)))
Будем!)
Будем!)